Экономика
РИА НовостиСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения
ТАСС22 октября в 14:35
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Футбол
«Лейпциг» вышел вперед в матче с «Зенитом»
Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер вывел свою команду вперед в матче с «Зенитом».
Нева Спорт вчера в 14:16
Спорт
В совет WADA вошел пообещавший бороться с Россией украинец Жданов
Жданов в свою очередь заявил, что займется борьбой за права честных спортсменов и сделает все возможное, чтобы отлучить Российскую Федерацию от профессионального спорта.
Discover24 05:16
Общество
Госдума согласилась снять неприкосновенность с депутата Герасименко
Депутаты Госдумы сняли неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко (ЕР) в связи с административным делом.
РИА Новости 09:03
Экономика
ЦБ предлагает выплачивать пенсии через систему быстрых платежей
Система быстрых платежей (СБП) – сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств.
Фонтанка.Ру 02:10
Общество
В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко
Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.
ТАСС 06:45
Экономика
90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии
"Черный четверг" стал началом мирового экономического кризиса (1929–1933), получившего название Великая депрессия.
Газета.Ru 01:21
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
Общество
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером
Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда 00:38
Экономика
Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам
Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
РЕН ТВ вчера в 12:19
Политика
Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business
Президент России Владимир Путин на экономическом форуме «Россия — Африка» пошутил по поводу улучшения позиций страны в рейтинге Всемирного банка Doing Business.
РБК 07:46
Здоровье
Диетолог назвала опасность употребления куриного бульона
Из-за изменения условий содержания птиц на современных фермах куриный бульон может быть опасным, считает диетолог Елена Соломатина.
Rambler News Service 09:39
Политика
Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»
Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ 08:58
Финансы
Сечин считает возможной глобальную валютную войну
Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.
ТАСС 06:09
Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 08:55
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Единоборства
Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова трусом
Бывший чемпиона UFC в легком весе Конор Макгрегор на пресс-конференции в Москве назвал россиянина Хабиба Нурмагомедова трусом.
РИА Новости 08:00
Политика
Путин раскритиковал ряд стран за обстановку в Ливии
Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что Россия поддерживает связи со всеми сторонами конфликта в Ливии.
Вести.Ru 06:38
Гаджеты
Honor представил смартфон Honor 9X в России
Бренд Honor представил в России долгожданный смартфон Honor 9X. А точнее, два смартфона – Honor 9X и Honor 9X Premium.
ITZine.ru 07:17
Финансы
Индекс Московской биржи обновил исторический максимум
В 14:56 мск индекс Московской биржи обновил исторический максимум, достигнув отметки 2848,68 пункта.
Коммерсантъ 09:22
Общество
У волонтеров штаба Навального в Уфе арестовали счета
В рамках уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального арестованы и заблокированы счета волонтеров уфимского штаба оппозиционера.
МедиаКорСеть 08:56
Общество
Столичным водителям посоветовали скорее переходить на зимнюю резину
В Госавтоинспекции сообщили, что время "переобуваться" пришло, а не то водителей ждет "день жестянщика".
Российская газета 09:02
Общество
Поклонская заступилась за Хэллоуин
URA.Ru 05:09
Хоккей
Канадский хоккеист Сопел рассказал об «адской» жизни в России
Канадский хоккеист Брент Сопел в подкасте Spittin Chiclets вспомнил о своей карьере в КХЛ.
Pravda.Ru 07:53