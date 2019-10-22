Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов: рост зарплат бюджетников составит в 2020 году 7%

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РИА Новости22 октября в 13:42

Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат

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Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Газета.Ru22 октября в 13:21
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Жданов в свою очередь заявил, что займется борьбой за права честных спортсменов и сделает все возможное, чтобы отлучить Российскую Федерацию от профессионального спорта.
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Из-за изменения условий содержания птиц на современных фермах куриный бульон может быть опасным, считает диетолог Елена Соломатина.
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Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»

Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
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Путин раскритиковал ряд стран за обстановку в Ливии

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что Россия поддерживает связи со всеми сторонами конфликта в Ливии.
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Honor представил смартфон Honor 9X в России

Бренд Honor представил в России долгожданный смартфон Honor 9X. А точнее, два смартфона – Honor 9X и Honor 9X Premium.
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Россия и страны Африки подписали соглашения на 800 млрд рублей

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Индекс Московской биржи обновил исторический максимум

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В Госавтоинспекции сообщили, что время "переобуваться" пришло, а не то водителей ждет "день жестянщика".
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