Экономика
РИА НовостиСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 06:35
Экономика
Долю в Petropavlovsk купил экс-менеджер ПИКа
Владислав Свиблов является бывшим менеджером и членом совета директоров девелопера ПИК и основателем корпорации «Экополис», а также действующим председателем совета директоров и мажоритарным акционером Озерной горнодобывающей компании.
Коммерсантъ 14:08
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Общество
Госдума сократила рабочий день для части россиянок
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о сокращенном рабочем дне для проживающих и работающих в сельской местности женщин.
Lenta.ru 07:11
Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru 07:12
Общество
Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»
Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Недвижимость.RU вчера в 08:57
Общество
Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах
Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
RT на русском 09:56
Шоу-бизнес
Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг стала мужчиной
Победительница 15-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг опубликовала фото, на котором видно ее окончательное превращение в мужчину.
Рамблер 14:33
Космос
В NASA разработали разгоняющийся до скорости света двигатель
В NASA создали разгоняющийся до 99% скорости света двигатель.
OAnews 22 октября в 05:09
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК 12:54
Футбол
Футболисты «Александрии» сыграли вничью с «Сент-Этьеном» в матче ЛЕ
Футболисты украинской "Александрии" на выезде сыграли вничью с французским "Сент-Этьеном" в матче группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости 15:10
Общество
В Чехии осквернили памятник Красной армии
ТАСС вчера в 14:58
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru вчера в 23:33
Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Российская газета 03:00
Экономика
Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости».
РБК 10:28
Гаджеты
В Google рассказали о скорости распространения Android 10
В корпорации Google рассказали о высокой скорости распространения новой операционной системы Android 10 на мобильных устройствах по сравнению с предыдущими ОС.
UfacityNews.ru 15:05
Политика
Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию
В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru 13:42
Футбол
ЦСКА и «Ференцварош» объявили стартовые составы на матч Лиги Европы
Футболисты московского ЦСКА Федор Чалов и Вадим Карпов выйдут в стартовом составе команды в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против венгерского "Ференцвароша", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 12:04
Наука
В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»
Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».
Lenta.ru вчера в 17:16
Игры
Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs
Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru 13:31
Политика
Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 07:57
Происшествия
Суд продлил арест Абызова до конца января
Ведомости 14:31
Политика
Медведев призвал губернаторов не дистанцироваться от «Единой России»
Премьер-министр России, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев призвал кандидатов-самовыдвиженцев в губернаторы, которых поддержала партия, не дистанцироваться от неё.
RT на русском 10:42
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новые фотографии после долгого молчания
Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая продолжает борьбу с онкологическим заболеванием, прервала молчание в соцсети.
Московский Комсомолец вчера в 12:50
Политика
Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
RT на русском 14:45
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Музыка
Пять тысяч фанатов Queen спели Bohemian Rhapsody
Газета.Ru 10:06
Футбол
Карпов: «Не знаю, что не так с ЦСКА, реализация подвела»
Не знаю, что не так с командой, реализация подвела.
Soccer.ru 15:28
Политика
В Кремле пословицей ответили Трампу на слова о заслугах в Сирии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на слова главы США Дональда Трампа, который рассказал о якобы своих заслугах в урегулировании конфликта в Сирии.
Газета.Ru 14:38