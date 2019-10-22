Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения

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РИА Новости22 октября в 13:42

Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат

News.ru22 октября в 13:30

Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году

Телеканал 360°22 октября в 15:31
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Экономика

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Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.
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