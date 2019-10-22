Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Читать в источнике
Комментировать92

Подробнее о событии

Силуанов рассказал об инфляции до 2022 года

Телеканал 360°18:17

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Газета.Ru22 октября в 13:21

Силуанов пообещал повысить зарплаты бюджетников в 2020 году

URA.Ru22 октября в 14:14

Силуанов: рост зарплат бюджетников составит в 2020 году 7%

Говорит Москва22 октября в 13:48

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

РИА Новости22 октября в 13:42

Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат

News.ru22 октября в 13:30

Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения

ТАСС14:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 18:41, Ашберн
Гаджеты

В России начинаются продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold

Life.ru 18:38
Космос

Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов

Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Популярная механика 21 октября в 20:02
Экономика

Определены параметры новой накопительной пенсионной системы

Минфин и Центробанк России определились с параметрами новой системы пенсионных накоплений.
Lenta.ru 17:58
Политика

Суд обязал Госдепартамент опубликовать документы по Украине

В США суд обязал Государственный департамент в течение 30 дней представить документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку госсекретаря Майкла Помпео с адвокатом Рудольфом Джулиани.
Московский Комсомолец вчера в 17:37
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Происшествия

В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки

Вести.Ru 06:05
Общество

За недолив топлива на АЗС могут начать штрафовать

За обнаружение недолива топлива на АЗС предлагается налагать штраф в размере 1% от всей выручке полученной в прошлом году.
Ореанда-Новости 10:14
Космос

Астрономы обнаружили одну из первых галактик

Во Вселенной обнаружена галактика, в существование которой ученые не верили.
ToDay News Ufa 16:24
Космос

Российская обсерватория «Спектр-РГ» вышла на рабочую орбиту

Российская астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» вышла на заданную орбиту, отдалившись от Земли на 1,5 млн км. Об этом в интервью RT рассказал астрофизик, заместитель директора Института космических исследований РАН Александр Лутовинов.
RT на русском 18:18
Здоровье

В поликлинике в Чехове заработал новый аппарат УЗИ

В поликлиническое отделение Чеховской областной больницы, расположенное на улице Пионерской, поступил новый многофункциональный аппарат УЗИ стоимостью порядка 4,5 млн рублей.
Министерство здравоохранения МО вчера в 10:42
Общество

В Испании эксгумировали останки диктатора Франко

RT на русском 06:55
Футбол

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России

Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.
Москва 24 01:18
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru вчера в 01:39
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов опубликовал трогательное фото с 2-летним сыном

В своем микроблоге в Instagram Маликов опубликовал трогательное фото с 2-летним Марком.
Вокруг ТВ 09:35
Политика

В Совфеде поставили условия для переговоров с Киевом по статусу Крыма

Ранее представитель МИД Украины заявила о готовности к переговорам в любом формате, главной целью которых должно стать "восстановление суверенитета" Украины над Крымом.
РИА Новости 13:24
Футбол

ЦСКА уступил «Ференцварошу» в Лиге Европы

Лигачемпионские вторник и среду сменяет лигаевропейский четверг. 24 футбольных матча проходят эти вечером, но часть уже завершилась.
Телеканал Санкт-Петербург 15:51
Общество

Мутко: в Приангарье выданы свидетельства на жилье на 16,2 млрд рублей

Свыше 5,7 тысячи свидетельств на жилье на сумму 16,2 миллиарда рублей выдано пострадавшим от паводка в Иркутской области, заявил вице-премьер России Виталий Мутко.
РИА Новости 07:07
Общество

С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность

Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru 10:44
Общество

Звезда «Битвы экстрасенсов» развеяла слухи вокруг своего пола

Томас заявил, что никогда не был женщиной, и пригрозил судом тем, кто распускает слухи, будто он сменил пол.
РИА Новости 15:31
Хоккей

Голкипер Василевский стал первой звездой дня в НХЛ

РБК 04:06
Технологии

Корональная дыра грозит омичам магнитной бурей

На Землю из Солнца направлена корональная дыра, поэтому 24 и 25 октября можно ожидать магнитные бури, которые негативно сказываются на здоровье людей.
Омскрегион 03:04
Происшествия

В Татарстане поймали кошку-наркокурьера

В Татарстане сотрудники одной из колоний задержали кошку, которая шла в колонию в ошейнике с наркотиками, пишет «МК».
Ореанда-Новости 08:58
Шоу-бизнес

«Беременная»: рассуждавшую о сексе Собчак разоблачили

Утро.ru вчера в 13:24
Общество

Последствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали

Ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма.
Lenta.ru 16:22
Космос

Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества

Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.
ГЛАС.RU вчера в 05:04
Шоу-бизнес

Олаф Шварцкопф показал кадры с Анастасией Заворотнюк из личного архива

Бывший супруг актрисы Анастасии Заворотнюк показал кадры с участием звезды из личного архива.
Дни24 11:09
Общество

В Чехии снова осквернили памятник красноармейцам

В Чешском городе Брно неизвестные осквернили памятник красноармейцам, облив его красной краской, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:56
Кино

В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»

Комсомольская правда 07:31
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

REGNUM вчера в 05:53
Армия и оружие

Воздушную разведку у границ РФ за неделю вели 19 летательных аппаратов

В газете «Красная звезда» была опубликована инфографика, согласно которой воздушную разведку вдоль российских границ вели девятнадцать летательных аппаратов.
Экономика сегодня 18:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное