Экономика
РИА НовостиСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Экономика
Песков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 16:29
Политика
Песков рассказал о работе Путина и Эрдогана над меморандумом по Сирии
Ранее американский телеканал CNN назвал Соединенные Штаты «самыми большими неудачниками» на политической арене после заключения президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом меморандума по Сирии.
Аргументы и Факты 15:56
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были китайцами
Все 39 человек, тела которых обнаружили в грузовике в Великобритании, предположительно были гражданами Китая.
Газета.Ru 09:10
Финансы
Эксперты: ЦБ может решиться на снижение ключевой ставки до 6,5%
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 25 октября, может пойти на решительный шаг и впервые с декабря 2017 года снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 6,5% годовых, полагают эксперты, опрошенные ТАСС.
ТАСС 08:10
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
РБК 12:54
Футбол
ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в матче Лиги Европы
Московский ЦСКА проиграл "Ференцварошу" из Будапешта в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 14:46
Экономика
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 17:00
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Происшествия
ОНК: На фигурантов «московского дела» Баршая, Емельянова и Лесных оказывается давление в ИВС со стороны сокамерников
На фигурантов "московского дела" Андрея Баршая, Владимира Емельянова и Егора Лесных оказывается психологическое давление в ИВС со стороны сокамерников.
Эхо Москвы 16:14
Политика
Всемирный еврейский конгресс уличил четверть немцев в антисемитизме
Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) провел опрос среди жителей Германии и пришел к выводу, что антисемитских взглядов придерживаются 27% из них.
Ruposters.ru 10:06
Политика
Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
RT на русском 14:45
Политика
Ощадбанк заявил об отказе суда остановить взыскание с России $1,3 млрд
Суд обязал Россию компенсировать проценты с суммы в $1,3 млрд, которые будут начисляться на нее с момента вынесения решения и до того, пока исковое требование не будет погашено.
РБК 15:18
Общество
Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах
Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
RT на русском 09:56
Политика
Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
РБК 12:23
Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Российская газета 03:00
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Космос
На Сатурне обнаружили новый тип штормов
В новом исследовании ученые сумели описать новый тип штормов на Сатурне — промежуточный между двумя ранее известными.
Популярная механика 07:21
Хоккей
«Спартак» одержал третью подряд победу в КХЛ, обыграв «Торпедо»
RT на русском 15:28
Армия и оружие
В НАТО назвали распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборону
Как отметил высокопоставленный натовский чиновник, Североатлантический альянс не намерен размещать ядерные ракеты на территории Европы.
Российская газета 15:45
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 14:30
Авто
Renault готовит совершенно новый бюджетный кроссовер
Компания Renault готовится вывести на рынок совершенно новый паркетник.
Новые автомобили 22 октября в 10:51
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Политика
Замглавы МИД рассказал о возобновлении чартерных рейсов в Египет
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.
РИА Новости 15:11
Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Газета.Ru 01:36
Авто
Новый Volkswagen Golf появится в России
Старт продаж нового VW Golf намечен на декабрь, автомобиль точно появится и на российском рынке, но точных сроков пока не называют Хетчбэк восьмого поколения сохранил узнаваемые черты, но получил необычное оформление передней части.
Известия 13:45
Игры
The Elder Scrolls VI слухи о драконах из Skyrim
Вышедший уже относительно давно The Elder Scrolls 5 Skyrim до сих пор является одной из самых популярных и любимых RPG игр.
Goroday.ru 22 октября в 14:11
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета 14:06