Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов: рост зарплат бюджетников составит в 2020 году 7%

Говорит Москвавчера в 13:48

Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения

ТАССвчера в 14:35

Силуанов пообещал повысить зарплаты бюджетников в 2020 году

URA.Ruвчера в 14:14

Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 15:31

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

РИА Новостивчера в 13:42

Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат

News.ruвчера в 13:30

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Газета.Ruвчера в 13:21
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 15:13, Вашингтон
Общество

Экологи узнали о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов

В Greenpeace отмечают, что в 2009 году, после продолжавшейся несколько лет кампании протеста, Urenco и «Росатом» отказались от продолжения импорта в Россию радиоактивных отходов из Германии.
РБК 10:58
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
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Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

REGNUM 05:53
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Путин заявил о намерении помогать африканским партнерам в решении проблем

Владимир Путин заявил, что Россия намерена и дальше содействовать африканским партнерам в решении актуальных вызовов и проблем.
РИА Новости 14:17
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
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В России началась презентация новых бюджетных смартфонов Realme

Публикуем для вашего удобства трансляцию презентации. В новую линейку вошли смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro.
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В НАТО отметили важность ограничения передовых ракетных технологий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на конференции в Брюсселе отметил важность разработки новых стандартов, которые позволили бы ограничить распространение передовых ракетных технологий.
RT на русском 13:36
Армия и оружие

Российские стратеги прилетели в ЮАР

В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.
Вести.Ru 11:35
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«Зенит» проиграл в гостях РБ «Лейпциг»

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Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова прокомментировала новый роман

Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова прокомментировала свои новые отношения. Девушка подтвердила роман с бизнесменом Маджидом Гиагиа.
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Происшествия

В Великобритании в грузовике нашли 39 тел

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Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве двух человек в Новой Москве

РБК 14:36
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Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе

Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru вчера в 09:27
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело об убийстве бизнесмена в подмосковном СИЗО

Следствие возбудило уголовное дело об убийстве предпринимателя Виктора Лотыша.
Коммерсантъ 10:46
Политика

Зеленский озвучил условия проведения нормандского саммита

Существует лишь два условия для проведения нормандского саммита: согласование "формулы Штайнмайера" и разведение войск на трех участках в Донбассе.
ИА Новороссия 13:47
Общество

Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»

Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Недвижимость.RU 08:57
Хоккей

Клуб: здоровью Ткачева ничего не угрожает, хоккеист останется в больнице

Здоровью хоккеиста "Ак Барса" Владимира Ткачева, который получил тяжелую травму в матче КХЛ с магнитогорским "Металлургом", ничего не угрожает, но игрок останется в больнице Магнитогорска для дополнительного обследования, сообщается на странице казанского клуба в Twitter.
РИА Новости 15:03
Армия и оружие

В Ираке назвали сроки вывода уходящих из Сирии американских военных

Уходящие из Сирии военнослужащие Соединенных Штатов покинут территорию Ирака в течение четырех недель.
REGNUM 06:38
Армия и оружие

Военная полиция России провела первое патрулирование на севере Сирии

Российские военные полицейские впервые провели патрулирование по назначенному маршруту на севере Сирийской Арабской Республики (САР) у границы с Турцией.
Известия 12:43
Политика

Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде

По информации издания, Билалов был задержан службой иммиграционного и таможенного контроля при министерстве внутренней безопасности США в своем доме в Санни Айлс Бич (пригород Майами, называемый также «Маленькая Москва»), где проживал с женой и новорожденным ребенком.
REGNUM вчера в 20:35
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 млрд рублей.
Газета.Ru 11:10
Космос

Обнаружена одна из первых гигантских галактик Вселенной

Международная команда астрономов из Австралии, Дании, Нидерландов, США и Швейцарии обнаружила одну из первых гигантских галактик нашей Вселенной.
RT на русском 15:04
Происшествия

Криминального авторитета Ониани экстрадировали из России в Испанию

Вести.Ru 12:51
Футбол

КДК РФС дисквалифицировал Анюкова на два матча

Как сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, футболист дисквалифицирован на две игры за свое удаление в матче тринадцатого тура РПЛ против «Оренбурга».
Нева Спорт 10:34
Космос

Blue Origin представляет команду для создания лунного модуля

AstroNews.ru вчера в 11:49
Армия и оружие

Шойгу провёл переговоры с главкомом Сирийских демократических сил

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами Мазлумом Абдо.
RT на русском 14:55
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Происшествия

Броневик протаранил автомобиль в Костроме

Бронемашина влетела в легковой автомобиль на дороге в Костроме. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:35
Технологии

ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim

Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
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Паралимпийская чемпионка Верворт воспользовалась правом на эвтаназию

Паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Марике Верворт из Бельгии воспользовалась правом на эвтаназию.
Народные новости 07:05
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