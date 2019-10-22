Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году

Телеканал 360°22 октября в 15:31

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

РИА Новости22 октября в 13:42

Силуанов пообещал повысить зарплаты бюджетников в 2020 году

URA.Ru22 октября в 14:14

Силуанов: рост зарплат бюджетников составит в 2020 году 7%

Говорит Москва22 октября в 13:48

Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения

ТАСС22 октября в 14:35

Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат

News.ru22 октября в 13:30

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Газета.Ru22 октября в 13:21
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 07:59, Ашберн
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