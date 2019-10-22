Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году

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URA.Ruвчера в 14:14
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Путин заявил, что ОАЭ заинтересованы в проектах России и Египта

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Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
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Lenta.ru вчера в 19:17
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В больнице Ноябрьска началась неделя диагностики рака шеи и головы

В больнице Ноябрьска проходит неделя ранней диагностики рака шеи и головы.
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