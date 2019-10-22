Экономика
РИА НовостиСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
РИА Новости 01:39
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Происшествия
На набережной Обводного канала автомобиль влетел в толпу пешеходов
Днем 23 октября в Адмиралтейском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого два автомобиля врезались в толпу людей на пешеходном переходе.
Peterburg2.ru 06:04
Общество
В Москве эвакуируют здание Совета Федерации
Ведомости 05:26
Политика
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер 21 октября в 08:32
Кино
Мединский представил «доску позора» российского кино
Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.
Rambler News Service 21 октября в 05:10
Происшествия
В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами
В графстве Эссекс, в Великобритании были найдены тела 39 человек, об этом 23 октября сообщает издание News.sky.com.
REGNUM 04:55
Происшествия
В Ростовской области задержали участника перестрелки между фермерами
Полицейские задержали одного из подозреваемых по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек.
РИА Новости 02:38
Космос
В РАН рассказали о возможных жителях Венеры
Каких существ разглядели на Венере российские ученые, почему к их открытиям скептически относятся коллеги и где искать жизнь в Солнечной системе, "Газете.Ru" рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института катализа им. Борескова Сибирского отделения РАН Валерий Снытников.
Газета.Ru 20 октября в 06:35
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Гаджеты
Глава Nvidia — самый эффективный руководитель в мире
Месяц назад глава AMD Лиза Су (Lisa Su) была признана журналов Fortune одной из самых влиятельных женщин в мире бизнеса.
iXBT.com 05:46
Происшествия
В Москве правозащитника задержали за покушение на мошенничество
За покушение на мошенничество в Москве был задержан заместитель председателя правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Маяков.
РБК 05:27
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина во второй раз стала мамой
Двукратная олимпийская чемпионка, 40-летняя Светлана Хоркина в понедельник, 21 октября, во второй раз стала мамой.
Вести.Ru вчера в 06:50
Политика
Путин заявил, что ОАЭ заинтересованы в проектах России и Египта
Владимир Путин, глава России, отметил заинтересованность Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в совместных проектах РФ и Египта.
NewInform 04:24
Общество
13 регионов подключат к эксперименту с налогом для самозанятых
К эксперименту с особым налоговым режимом для самозанятых подключат еще 13 российских регионов.
Известия 04:36
Кино
Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel
В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv 05:52
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Здоровье
В больнице Ноябрьска началась неделя диагностики рака шеи и головы
В больнице Ноябрьска проходит неделя ранней диагностики рака шеи и головы.
МИГ-ТВ 05:22
Общество
Артисты «Норд-Оста» рассказали о первых минутах захвата театра
Lenta.ru вчера в 07:23
Общество
В Сочи впервые покажут плацкартный вагон с душем и холодильником
Известия вчера в 03:14
Армия и оружие
В НАТО прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии
Министры обороны стран НАТО обсудят на переговорах в четверг и пятницу ситуацию на северо-востоке Сирии, при этом альянс считает преждевременным оценивать договоренности РФ и Турции, заявил в среду генсек Йенс Столтенберг.
РИА Новости 05:40
Общество
Ученые опровергли пользу популярного способа оздоровления в старости
Немецкие ученые провели исследование и опровергли пользу популярного способа оздоровления.
Дни24 02:48
Единоборства
Соперник Александра Волкова установит в Москве рекорд UFC
Согласившись на коротком уведомлении заменить выбывшего Джуниора Дос Сантоса в поединке с Александром Волковым на UFC Fight Night 163 в Москве, американский тяжеловес Грег Харди войдет в историю крупнейшего мма-промоушена.
FightTime.ru 03:55
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Футбол
Ювентус — Локомотив 2:1
News.ru вчера в 16:52
Спорт
Чемпионка Паралимпийских игр умерла в результате эвтаназии
Чемпионка Паралимпийских игр 2012 года Марике Верворт скончалась в возрасте 40 лет. Спортсменку мучила боль, и она решилась на эвтаназию.
Российская газета 05:01