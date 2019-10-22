Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Читать в источнике
Комментировать39

Подробнее о событии

Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения

ТАССвчера в 14:35

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

РИА Новостивчера в 13:42

Силуанов пообещал повысить зарплаты бюджетников в 2020 году

URA.Ruвчера в 14:14

Силуанов: рост зарплат бюджетников составит в 2020 году 7%

Говорит Москвавчера в 13:48

В России зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 7%

RT на русскомвчера в 14:32

Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат

News.ruвчера в 13:30

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Газета.Ruвчера в 13:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 04:38, Ашберн
Футбол

«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов

Известия вчера в 17:05
Армия и оружие

Дипломат заявил о готовности России соблюдать мораторий по РСМД

Заместитель постпреда России при отделении ООН Андрей Белоусов заявил, что Москва будет в одностороннем порядке выполнять мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появится вооружение США.
RT на русском вчера в 21:17
Происшествия

Один из участников перестрелки в Ростовской области задержан

Один из участников перестрелки в Орловской районе Ростовской области, в результате которой были убиты пять человек, задержан правоохранительными органами, ещё трое остаются в розыске.
REGNUM 02:54
Общество

Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»

Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Кино

Представлен трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый дублированный трейлер фантастического боевика «Бладшот», главную роль в котором исполнит голливудский актер Вин Дизель.
Профиль вчера в 01:54
Армия и оружие

На Украине признали бесполезность своих бронекатеров

РИА Новости вчера в 18:18
Происшествия

В Москве правозащитник задержан за покушение на мошенничество

В Москве задержан директор правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Маяков.
Вести.Ru 04:30
Армия и оружие

Турция заявила об окончании военной операции в Сирии

Как сообщает сейчас агентство наступление турецких войск в Сирии полностью прекращено.
Новостной фронт вчера в 22:34
Общество

Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали

Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-сторис, снятом в машине скорой помощи.
Lenta.ru 02:31
Происшествия

Названа возможная причина гибели трёх человек на руднике Таймырский

RT на русском 02:33
Здоровье

Белковый завтрак поможет убрать жир на животе

Диетолог рекомендует почаще устраивать белковый завтрак.
Соловей.Инфо 03:29
Единоборства

Чемпион UFC Джонс ответил на вызов Фергюсона

RT на русском 03:10
Политика

Власти Гонконга отозвали скандальный законопроект об экстрадиции

Правительство Гонконга официально отзывает законопроект об экстрадиции, который привел к массовым протестам и многомесячному хаосу в специальном административном районе, заявил на заседании в Законодательном собрании в среду секретарь Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли.
РИА Новости 03:47
Общество

Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде

Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.
REGNUM вчера в 20:35
Политика

В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

Газета.Ru вчера в 17:29
Спорт

Биатлонистка Подчуфарова назвала российский спорт цирком-шапито

МК-Спорт 03:29
Политика

В Москве назначили нового главу департамента соцзащиты

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Евгения Стружака, который ранее занимал пост заместителя руководителя аппарата мэра, на должность главы департамента труда и соцзащиты населения столицы.
ТАСС 02:16
Политика

Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ

REGNUM вчера в 15:46
Общество

Роскачество проверило сборы и БАДы из ромашки

В исследовании приняли участие 25 торговых марок ромашкового чая, из которых 6 лекарственных средств "ромашка аптечная", 8 биологически-активных добавок (БАД) и 11 чаёв (2 из них – детские): двадцать из них произведены в России, остальные, по одному бренду – в Чехии, Индии, Шри-Ланке, Азербайджане и ОАЭ.
РИА Новости 01:09
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк оставила публикацию в блоге после долгого молчания

В настоящее время большой интерес подписчиков вызывают блог самой звезды сериала «Моя прекрасная няня» в «Инстаграме», страница в ее поддержку в той же соцсети, а также публикации членов ее семьи.
Суть событий 04:04
Кино

Фрэнсис Коппола вслед за Скорсезе раскритиковал фильмы Marvel

Газета.Ru 20 октября в 09:25
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика

Правительство Германии выступило против признания голодомора геноцидом

Инициаторы петиции призывали охарактеризовать голодомор "как геноцид украинского народа, вызванный действиями советского режима во главе со Сталиным".
ТАСС вчера в 02:18
Кино

Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru вчера в 01:18
Армия и оружие

Глава Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом

Глава Минобороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад, передает Reuters.
Газета.Ru 01:46
Армия и оружие

МИД Турции допустил вхождение курдов в органы власти на севере Сирии

Экономика сегодня 04:01
Общество

Зеленский предложил отменить госмонополию на производство спирта

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года.
Газета.Ru 04:25
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях

Актриса Наталья Бочкарева разместила в инстаграме обращение к поклонникам и журналистам, в котором рассказала о многочисленных нападках и травле в соцсетях.
РИА Новости вчера в 10:18
Происшествия

Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве

Коммерсантъ вчера в 09:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное