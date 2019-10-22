Экономика
РИА НовостиСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 04:38, Ашберн
Футбол
«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов
Известия вчера в 17:05
Армия и оружие
Дипломат заявил о готовности России соблюдать мораторий по РСМД
Заместитель постпреда России при отделении ООН Андрей Белоусов заявил, что Москва будет в одностороннем порядке выполнять мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появится вооружение США.
RT на русском вчера в 21:17
Происшествия
Один из участников перестрелки в Ростовской области задержан
Один из участников перестрелки в Орловской районе Ростовской области, в результате которой были убиты пять человек, задержан правоохранительными органами, ещё трое остаются в розыске.
REGNUM 02:54
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Кино
Представлен трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый дублированный трейлер фантастического боевика «Бладшот», главную роль в котором исполнит голливудский актер Вин Дизель.
Профиль вчера в 01:54
Армия и оружие
На Украине признали бесполезность своих бронекатеров
РИА Новости вчера в 18:18
Происшествия
В Москве правозащитник задержан за покушение на мошенничество
В Москве задержан директор правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрей Маяков.
Вести.Ru 04:30
Армия и оружие
Турция заявила об окончании военной операции в Сирии
Как сообщает сейчас агентство наступление турецких войск в Сирии полностью прекращено.
Новостной фронт вчера в 22:34
Общество
Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали
Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-сторис, снятом в машине скорой помощи.
Lenta.ru 02:31
Здоровье
Белковый завтрак поможет убрать жир на животе
Диетолог рекомендует почаще устраивать белковый завтрак.
Соловей.Инфо 03:29
Единоборства
Чемпион UFC Джонс ответил на вызов Фергюсона
RT на русском 03:10
Политика
Власти Гонконга отозвали скандальный законопроект об экстрадиции
Правительство Гонконга официально отзывает законопроект об экстрадиции, который привел к массовым протестам и многомесячному хаосу в специальном административном районе, заявил на заседании в Законодательном собрании в среду секретарь Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли.
РИА Новости 03:47
Общество
Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде
Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.
REGNUM вчера в 20:35
Политика
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
Газета.Ru вчера в 17:29
Политика
В Москве назначили нового главу департамента соцзащиты
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Евгения Стружака, который ранее занимал пост заместителя руководителя аппарата мэра, на должность главы департамента труда и соцзащиты населения столицы.
ТАСС 02:16
Политика
Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ
REGNUM вчера в 15:46
Общество
Роскачество проверило сборы и БАДы из ромашки
В исследовании приняли участие 25 торговых марок ромашкового чая, из которых 6 лекарственных средств "ромашка аптечная", 8 биологически-активных добавок (БАД) и 11 чаёв (2 из них – детские): двадцать из них произведены в России, остальные, по одному бренду – в Чехии, Индии, Шри-Ланке, Азербайджане и ОАЭ.
РИА Новости 01:09
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк оставила публикацию в блоге после долгого молчания
В настоящее время большой интерес подписчиков вызывают блог самой звезды сериала «Моя прекрасная няня» в «Инстаграме», страница в ее поддержку в той же соцсети, а также публикации членов ее семьи.
Суть событий 04:04
Кино
Фрэнсис Коппола вслед за Скорсезе раскритиковал фильмы Marvel
Газета.Ru 20 октября в 09:25
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика
Правительство Германии выступило против признания голодомора геноцидом
Инициаторы петиции призывали охарактеризовать голодомор "как геноцид украинского народа, вызванный действиями советского режима во главе со Сталиным".
ТАСС вчера в 02:18
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru вчера в 01:18
Армия и оружие
Глава Пентагона прибыл в Ирак с необъявленным визитом
Глава Минобороны США Марк Эспер прибыл с необъявленным визитом в Багдад, передает Reuters.
Газета.Ru 01:46
Армия и оружие
МИД Турции допустил вхождение курдов в органы власти на севере Сирии
Экономика сегодня 04:01
Общество
Зеленский предложил отменить госмонополию на производство спирта
Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года.
Газета.Ru 04:25
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева пожаловалась на травлю в соцсетях
Актриса Наталья Бочкарева разместила в инстаграме обращение к поклонникам и журналистам, в котором рассказала о многочисленных нападках и травле в соцсетях.
РИА Новости вчера в 10:18
Происшествия
Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в переход в Москве
Коммерсантъ вчера в 09:01