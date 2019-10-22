Экономика
РИА НовостиСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Политика
Эрдоган подробно рассказал Путину о турецкой операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Эрдоган во всех подробностях описал российскому лидеру Владимиру Путину операцию "Источник мира", которую проводит Анкара в Сирии, а также ее основные цели.
Московский Комсомолец вчера в 13:23
Армия и оружие
В Ираке потребовали вывести из страны покинувшие Сирию войска США
Журналистская правда вчера в 06:35
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
ТАСС вчера в 02:56
Политика
Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате»
Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.
REGNUM 02:24
Хоккей
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари»
Встреча прошла на стадионе «Скоттибанк Саддлдом» в Калгари и завершилась победой гостей с результатом 5:3. К двум шайбам «Вашингтона» в матче руку приложил российский форвард Александр Овечкин.
Нева Спорт 01:11
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Армия и оружие
Песков заявил, что США предали курдов и вынудили их воевать с Турцией
США, которые последние несколько лет были самыми близкими союзниками курдов, бросили их, оставив на границе, вынуждая воевать с турками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.
РИА Новости 02:40
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика
В Москве назначили нового главу департамента соцзащиты
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Евгения Стружака, который ранее занимал пост заместителя руководителя аппарата мэра, на должность главы департамента труда и соцзащиты населения столицы.
ТАСС 02:16
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Происшествия
Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права»
«Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.
РБК вчера в 12:33
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
Известия вчера в 14:27
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском 21 октября в 09:56
Происшествия
Три человека погибли на руднике «Норникеля»
Росбалт вчера в 08:56
Экономика
РЖД оценили скоростную магистраль из Петербурга в Нижний в ₽2,3 трлн
По подсчетам РЖД, из почти 2,3 трлн руб. суммарной стоимости проекта в 1,59 трлн руб. обойдется участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, еще 530 млрд руб. будет стоить участок Москва — Нижний Новгород, протяженность которого составит 421 км. Еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
РБК вчера в 23:59
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
В результате перестрелки на хуторе Чернозубов погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу.
РБК вчера в 19:26
Общество
Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова
Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Гаджеты
Представлен «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite
Aobe.ru вчера в 11:46
Общество
Соловьев ответил на шутку Урганта о себе
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что шоумен Иван Ургант с помощью шуток о нем поднимает рейтинги своей программы.
URA.Ru вчера в 10:59
Общество
Власти Москвы выделят рекордную сумму на программу «Моя улица»
Изначально "Моя улица" была рассчитана до 2018 года, однако в 2017 году вице-мэр по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков заявил, что программа не закончится никогда.
РБК 00:00
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 миллиона долларов «Татнефти»
Международный коммерческий арбитраж ad hoc (специально созданный для разрешения спора) в июле 2014 года в Париже вынес решение по иску "Татнефти" к Украине, обязав ответчика выплатить компании 112 миллионов долларов компенсации за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций, а также проценты на эту сумму, всего на тот момент — около 144 миллионов долларов.
РИА Новости 02:00
Шоу-бизнес
Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского
Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.
Территория новостей вчера в 10:32
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
Газета.Ru вчера в 17:29
Технологии
Функция Remote Play Together для Steam теперь доступна всем
Игровой сервис Steam начал публичное бета-тестирование функции Remote Play Together, которая позволит приглашать других пользователей в игру с локальным мультиплеером, кооперативом или общим/разделённым экраном.
Игромания.ру вчера в 02:02
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
РИА Новости 20 октября в 09:05
Экономика
В резком росте доходов россиян усомнились
Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru вчера в 23:10
Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Политика
Парламент Британии принял законопроект о Brexit
Британские депутаты поддержали новый законопроект о Brexit.
Газета.Ru вчера в 14:23