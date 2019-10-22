Экономика
РИА НовостиСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Путешествия
Из-за ввода климатического налога в Европе отменят дешевые перелеты
Эксперты предупредили туристов, что в 2020 году по ряду европейских направлений больше не будет дешевых билетов на авиаперелеты.
АБН вчера в 06:06
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 17:10
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика
«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме
Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.
Lenta.ru 21 октября в 14:52
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Политика
Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:57
Футбол
«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов
Известия вчера в 17:05
Футбол
«Ривер Плейт» вышел в финал Кубка Либертадорес, обыграв «Боку Хуниорс»
Напомним, первый полуфинальный поединок завершился победой «Ривер Плейта» со счётом 2:0. Таким образом, «Ривер Плейт» стал первым финалистом Кубка Либертадорес.
Чемпионат 00:01
Политика
WP узнала о показаниях посла США на Украине против Трампа
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривал предоставление финансовой помощи Украине в зависимости от публичных заявлений Киева о проведении расследования в отношении Джозефа Байдена и его сына.
РБК вчера в 17:56
Происшествия
Временные дамбы возвели на месте прорыва дамбы в Красноярском крае
Пресс-служба главка МЧС Красноярского края сообщила, что в месте прорыва дамб золотодобывающей артели для понижения уровня реки Сисим были возведены временные дамбы.
Народные новости вчера в 23:28
Экономика
Налоговая служба заблокировала счета «Ленфильма»
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала четыре банковских счета киностудии «Ленфильм» в ВТБ и Райффайзенбанке, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 07:19
Политика
Ушаков рассказал об участии африканских делегаций на саммите в Сочи
Президент России Владимир Путин не сможет встретиться с главой каждой африканской делегации, однако все они смогут выступить в ходе саммита "Россия-Африка" в Сочи 24 октября, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.
РИА Новости 21 октября в 09:51
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и представить план по реагированию на размещение американских танков в непосредственной близости у границы государства.
Известия вчера в 14:27
Происшествия
По факту смерти девочки в бассейне Перми возбуждено уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 11-летней девочки в бассейне спорткомплекса «Олимпия» города Перми.
Известия вчера в 11:53
Политика
Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»
Говоря о возможности проведения саммита в «нормандском формате» российский лидер акцентировал внимание на необходимости его тщательной подготовки, что «позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений».
Lenta.ru 21 октября в 12:54
Здоровье
Названы утренние привычки, которые помогут убрать жир на животе
Известный диетолог из Австралии Сьюзи Баррелл рассказала, как правильное начало дня поможет избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья.
Российская газета 00:58
Политика
Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламент принять сделку по Brexit — для «исцеления и объединения», 22 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 10:30
Общество
Елену Малышеву увезли на скорой из-за высокого давления
Российской телеведущей Елене Малышевой пришлось вызвать скорую помощь из-за скачка давления. Об этом она сообщила в Instagram.
Известия вчера в 23:06
Армия и оружие
В Германии признали превосходство «Арматы» над «Леопардом-2»
Российский танк Т-14 «Армата» с модернизированной 125-миллиметровой пушкой превосходит по своим характеристикам немецкий танком «Леопард-2».
Новый День вчера в 08:59
Общество
Роскачество нашло плесень в аптечной ромашке
Кроме плесени, в БАДах торговых марок GreenSide и «ФармГрупп» количество аэробных микроорганизмов превысило предельно допустимый уровень, отметили в Роскачестве.
Известия 01:00
Происшествия
В розыск объявлены участники кровавой перестрелки в Ростовской области
1rnd.ru вчера в 15:49
Общество
Медведев призвал отдать низкоквалифицированную работу роботам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что низкоквалифицированный труд должен отходить к роботам, тогда как люди должны мыслить креативно и принимать оперативные решения.
Известия вчера в 09:07
Хоккей
Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Калгари» в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:09
Политика
Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском вчера в 13:12
Происшествия
Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве
РБК вчера в 05:34
Авто
Названы преимущества турбированных двигателей над атмосферными
Эксперты журнала «За рулем» поделились своим мнением на этот счет, объяснив, почему именно за наддувными двигателями – будущее.
Автоновости дня вчера в 08:54
Наука
На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью
Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.
REGNUM вчера в 02:50
Футбол
Капелло объяснил, за счет чего «Ювентус» обыграл «Локомотив»
«Ювентусу» удалось обыграть «Локомотив» благодаря двум дальним ударам, — цитирует Corriere dello Sport Капелло.
Спорт-Экспресс 01:27
Гаджеты
Камера iPhone 11 Pro превратилась в реактивный огнемет в руках Арнольда Шварценеггера
В молодости Арнольд Шварценеггер был настолько крут, что в кинофильме «Коммандос» смог дважды выстрелить из одного и того же ствола реактивного огнемета M202A1 FLASH без перезарядки.
iXBT.com вчера в 15:10
Армия и оружие
Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма
Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 20:58