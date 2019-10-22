Экономика

Газета.RuГазета.RuСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о росте зарплат российских бюджетников в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости". Он заявил, что оплата труда увеличится на 7%.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

РИА Новости13:42

Силуанов: инфляция в РФ в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения

ТАСС14:35

В России зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 7%

RT на русском14:32

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Газета.Ru13:21

Силуанов: рост зарплат бюджетников составит в 2020 году 7%

Говорит Москва13:48

Силуанов пообещал повысить зарплаты бюджетников в 2020 году

URA.Ru14:14

Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат

News.ru13:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 21:59, Вашингтон
Происшествия

Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области

РБК 19:26
Армия и оружие

Асад заявил Путину, что Дамаск против любого захвата своих территорий

Президент Сирии Башар Асад заявил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину, что Дамаск выступает против любого захвата своих территорий, а в сложившейся ситуации на севере страны виноваты те, кто преследовал сепаратистские цели.
РИА Новости 15:57
Происшествия

В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся

Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
Политика

Новым главой Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев

Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку Михаила Федотова и назначил на пост главы Совета по правам человека (СПЧ) секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева.
Комсомольская правда вчера в 14:30
Армия и оружие

Дипломат заявил о готовности России соблюдать мораторий по РСМД

Заместитель постпреда России при отделении ООН Андрей Белоусов заявил, что Москва будет в одностороннем порядке выполнять мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появится вооружение США.
RT на русском 21:17
Общество

В Сети обвинили жену Зеленского в неуважении к императору Японии

РИА Новости 20:10
Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 06:33
Экономика

Хабаровский губернатор предложил отменить льготы для золотодобытчиков

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в среду внёс в законодательную думу региона проект об отмене налоговых льгот для лесозаготовителей и золотодобытчиков, из-за которых бюджет региона лишается налоговый поступлений.
РИА Новости 20:48
Футбол

Сарри: «Ювентус» должен был забивать «Локомотиву» больше голов

Чемпионат 18:14
Политика

Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Вести.Ru 19:58
Политика

Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском 13:12
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 05:34
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова впервые показала своего мужчину

В последнее время в Инстаграм Евгении Феофилактовой всё чаще появлялись фотографии огромных букетов роз.
Paparazzi.ru 04:34
Армия и оружие

Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии

Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Красная весна 14:29
Футбол

В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча

ИнфоСМИ 15:45
Общество

Китаю могут достаться наработки Украины по Ан-225

Технологии и наработки транспортного самолета, которые Украина может передать КНР, способны вывести стратегический потенциал китайских перевозок тяжелых грузов на мировой уровень и сэкономить огромное количество ресурсов, необходимых для самостоятельной разработки самолета, аналогичного Ан-225, который и по сей день считается одним из самых больших и грузоподъемных.
Экономика сегодня 04:44
Кино

Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей

Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости 01:16
Происшествия

В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению

Российская газета 02:18
Общество

Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян

Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Экономика

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости вчера в 08:09
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

РИА Новости вчера в 10:07
Политика

Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ

Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия.
REGNUM 15:46
Хоккей

«Салават Юлаев» вновь проиграл «Авангарду» в Уфе

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019 / 20 Первый гол зрители увидели на 31-й секунде: красивой заброшенной шайбой отметился форвард "Авангарда" Свен Андригетто.
Чемпионат 12:42
Культура

Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»

Gazeta.SPb вчера в 17:16
Происшествия

В Южно-Сахалинске ликвидировали наркопритон

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области ликвидирован наркопритон.
Сахалин.Инфо 21:38
Экономика

Спрос на бензин в России показал рекордное падение за четыре года

Спрос на бензин снизился на 1% с начала года и поставил рекорд, сообщили во вторник "Известия".
Интерфакс 00:13
Армия и оружие

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК вчера в 14:35
Политика

Конгрессмены США приняли «Антидопинговый акт Родченкова»

Палата представителей Конгресса США проголосовала за так называемый «Антидопинговый акт Родченкова».
Взгляд.ру 20:52
Космос

Илон Маск отправил первый твит через спутниковый интернет Starlink

«Отправляю этот твит через спутник Starlink», − написал Маск в Twitter.
Полит.ру 14:32
Политика

Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев

Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Lenta.ru 07:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное