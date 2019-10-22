Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о росте зарплат российских бюджетников в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости". Он заявил, что оплата труда увеличится на 7%.

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

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