Экономика
Газета.RuСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о росте зарплат российских бюджетников в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости". Он заявил, что оплата труда увеличится на 7%.
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Армия и оружие
Асад заявил Путину, что Дамаск против любого захвата своих территорий
Президент Сирии Башар Асад заявил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину, что Дамаск выступает против любого захвата своих территорий, а в сложившейся ситуации на севере страны виноваты те, кто преследовал сепаратистские цели.
РИА Новости 15:57
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
Политика
Новым главой Совета по правам человека назначен Валерий Фадеев
Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку Михаила Федотова и назначил на пост главы Совета по правам человека (СПЧ) секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева.
Комсомольская правда вчера в 14:30
Армия и оружие
Дипломат заявил о готовности России соблюдать мораторий по РСМД
Заместитель постпреда России при отделении ООН Андрей Белоусов заявил, что Москва будет в одностороннем порядке выполнять мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появится вооружение США.
RT на русском 21:17
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 06:33
Экономика
Хабаровский губернатор предложил отменить льготы для золотодобытчиков
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в среду внёс в законодательную думу региона проект об отмене налоговых льгот для лесозаготовителей и золотодобытчиков, из-за которых бюджет региона лишается налоговый поступлений.
РИА Новости 20:48
Политика
Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Вести.Ru 19:58
Политика
Эрдоган заявил о гибели двух россиян при строительстве АЭС в Турции
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о гибели двух российских граждан во время строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.
RT на русском 13:12
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова впервые показала своего мужчину
В последнее время в Инстаграм Евгении Феофилактовой всё чаще появлялись фотографии огромных букетов роз.
Paparazzi.ru 04:34
Армия и оружие
Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии
Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Красная весна 14:29
Общество
Китаю могут достаться наработки Украины по Ан-225
Технологии и наработки транспортного самолета, которые Украина может передать КНР, способны вывести стратегический потенциал китайских перевозок тяжелых грузов на мировой уровень и сэкономить огромное количество ресурсов, необходимых для самостоятельной разработки самолета, аналогичного Ан-225, который и по сей день считается одним из самых больших и грузоподъемных.
Экономика сегодня 04:44
Кино
Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости 01:16
Происшествия
В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению
Российская газета 02:18
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Экономика
Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке
"Увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах".
РИА Новости вчера в 08:09
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
РИА Новости вчера в 10:07
Политика
Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ
Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Республики Калмыкия при Президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия.
REGNUM 15:46
Хоккей
«Салават Юлаев» вновь проиграл «Авангарду» в Уфе
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019 / 20 Первый гол зрители увидели на 31-й секунде: красивой заброшенной шайбой отметился форвард "Авангарда" Свен Андригетто.
Чемпионат 12:42
Культура
Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»
Gazeta.SPb вчера в 17:16
Происшествия
В Южно-Сахалинске ликвидировали наркопритон
В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области ликвидирован наркопритон.
Сахалин.Инфо 21:38
Экономика
Спрос на бензин в России показал рекордное падение за четыре года
Спрос на бензин снизился на 1% с начала года и поставил рекорд, сообщили во вторник "Известия".
Интерфакс 00:13
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК вчера в 14:35
Политика
Конгрессмены США приняли «Антидопинговый акт Родченкова»
Палата представителей Конгресса США проголосовала за так называемый «Антидопинговый акт Родченкова».
Взгляд.ру 20:52
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковый интернет Starlink
«Отправляю этот твит через спутник Starlink», − написал Маск в Twitter.
Полит.ру 14:32
Политика
Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев
Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Lenta.ru 07:07