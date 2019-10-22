Финансы
RT на русскомВ России зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 7%
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в 2020 году рост заработных плат работников бюджетной сферы составит 7%, а увеличение инфляции прогнозируется на уровне 3—4%. По его словам, бюджет составлен так, чтобы «инфляционный налог не съедал заработную плату», пенсию и сбережения.
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Армия и оружие
США нашли «дыры» в меморандуме России и Турции
В договоренностях, достигнутых между Россией и Турцией по Сирии, имеется множество «дыр».
Lenta.ru 19:57
Здоровье
Врач рассказала о смертельной опасности аспирина для детей
"Лекарство становится опасным, когда оно не по терапевтической дозировке и когда попадает в руки пациенту не по назначению конкретного лечащего врача", - пояснила Ярцева.
ТК Звезда 06:16
Общество
В Японии прошла интронизация нового императора
В Токио состоялась торжественная церемония провозглашения нового императора Японии Нарухито.
RT на русском 06:17
Экономика
Спрос на бензин в России показал рекордное падение за четыре года
Спрос на бензин снизился на 1% с начала года и поставил рекорд, сообщили во вторник "Известия".
Интерфакс 00:13
Происшествия
Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Кадры с места перестрелки на хуторе Чернозубовка в Орловском районе Ростовской области, где погибли пять человек, оказались в распоряжении РЕН ТВ.
Известия 17:39
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет главного злодея во «Властелине колец»
Британец Джозеф Моул, известный по роли в «Игре престолов», станет главным злодеем в сериале «Властелин колец».
Телеканал 360° 18:54
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Piter.tv 09:56
Политика
Исполняющий обязанности посла США на Украине дал показания в конгрессе
Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.
RT на русском 17:25
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием
Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.
Pravda.Ru вчера в 12:08
Авто
Toyota Mirai второй генерации представили в Токио
Toyota представила свой новый водородный электрический седан Mirai на Токийском автосалоне перед его запуском в 2020 году.
SpeedMe 07:52
Происшествия
В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению
Российская газета 02:18
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Происшествия
В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17
Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.
RT на русском 09:08
Здоровье
В поселке Маркова открылся стационар дневного пребывания
Областная газета (г. Иркутск) 05:08
Политика
Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»
В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
Страна Советов on-line 10:47
Политика
Посольство РФ запросило у Госдепа разъяснения о депортации Бутиной
Посольство России в США направило в Госдепартамент ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения осужденной в США россиянки Марии Бутиной на родину, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:58
Шоу-бизнес
Бочкарева пожаловалась на травлю
ТК Звезда 10:52
Политика
Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев
Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Lenta.ru 07:07
Хоккей
«Салават Юлаев» вновь проиграл «Авангарду» в Уфе
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019 / 20 Первый гол зрители увидели на 31-й секунде: красивой заброшенной шайбой отметился форвард "Авангарда" Свен Андригетто.
Чемпионат 12:42
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Общество
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Здоровье
Врачи рассказали, какой анализ чаще всего сдают в Сибири
С 14 октября до 31 декабря 2019 года самый популярный анализ станет самым дешевым: во всех лабораторных отделениях «Гемотест» в Сибирском федеральном округе на него будет действовать специальная цена – 190 рублей (взятие биоматериала оплачивается отдельно).
Tomsk.Ru 20:30
Политика
США начали консультации с Японией о размещении ракет средней дальности
Соединенные Штата начали консультации с Токио по поводу размещения на территории Японии ракет средней дальности после выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщило издание «Асахи».
Взгляд.ру вчера в 22:51
Политика
Путин сменил главу Совета по правам человека
Владимир Путин отправил в отставку главу Совета по правам человека (СПЧ) Михаила Федотова в связи с достижением им возраста 70 лет.
РИА Новости вчера в 11:51
Происшествия
При взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека
РИА Новости 17:24
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности США начать военные действия против Турции
США готовы к военным действиям против Турции в случае необходимости, сказал госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC.
Коммерсантъ вчера в 18:37
Технологии
В Германии аэротакси разогнали быстрее 100 километров в час
Свободная Пресса 15:53
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 06:33