Экономика

Газета.RuГазета.RuСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о росте зарплат российских бюджетников в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости". Он заявил, что оплата труда увеличится на 7%.
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Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

РИА Новости13:42

Силуанов: инфляция в РФ в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения

ТАСС14:35

В России зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 7%

RT на русском14:32

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Газета.Ru13:21

Силуанов: рост зарплат бюджетников составит в 2020 году 7%

Говорит Москва13:48

Силуанов пообещал повысить зарплаты бюджетников в 2020 году

URA.Ru14:14

Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат

News.ru13:30
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