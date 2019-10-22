Экономика

Газета.RuГазета.RuСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о росте зарплат российских бюджетников в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости". Он заявил, что оплата труда увеличится на 7%.
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Силуанов: инфляция в РФ в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения

ТАССвчера в 14:35

В России зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 7%

RT на русскомвчера в 14:32

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Газета.Ruвчера в 13:21

Силуанов: рост зарплат бюджетников составит в 2020 году 7%

Говорит Москвавчера в 13:48

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

РИА Новостивчера в 13:42

Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат

News.ruвчера в 13:30

Силуанов пообещал повысить зарплаты бюджетников в 2020 году

URA.Ruвчера в 14:14
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Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

РИА Новости 21 октября в 10:07
Армия и оружие

Пенс: Курдские формирования покинули зону безопасности на севере Сирии

Курдские формирования, входящие в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), покинули создаваемую Анкарой на севере Сирии зону безопасности.
Российская газета вчера в 20:43
Гаджеты

Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов

В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera 20 октября в 05:15
Политика

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Единоборства

Противник Волкова снялся с боя на турнире UFC в Москве

«Дос Сантос снялся с боя из-за проблем со здоровьем», — цитирует ТАСС представителя команды Волкова.
Sport24.ru вчера в 04:54
Происшествия

Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Газета.Ru вчера в 21:56
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Армия и оружие

Военная полиция РФ начала патрулировать позиции армии САР у Манбиджа

РЕН ТВ вчера в 22:14
Армия и оружие

Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии

Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Красная весна вчера в 14:29
Спорт

Меняющая гражданство биатлонистка назвала российский спорт цирком

РБК вчера в 21:16
Футбол

Занятие футболом может повлиять на развитие серьезного заболевания

Эксперты университета Глазго провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что бывшие профессиональные футболисты в три с половиной раза чаще, по сравнению с представителями других профессий, страдают в пожилом возрасте от деменции.
53 новости 21 октября в 17:15
Здоровье

Доктор Мясников назвал популярные лекарства, вызывающие зависимость

Врач и популярный телеведущий на российском ТВ Александр Мясников назвал некоторые лекарственные препараты, которые вызывают зависимость.
Evo-rus.com вчера в 02:58
Здоровье

Минздрав допустил возможность дистанционной продажи рецептурных препаратов

Дистанционная продажа рецептурных лекарств возможна, если аналогичная процедура для безрецептурных препаратов будет запущена качественно, без злоупотреблений, заявила РИА Новости директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.
РИА Новости вчера в 20:22
Армия и оружие

Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS

Военнослужащим бельгийской армии, которая участвует в миссиях НАТО, придется снова изучать азы использования топографических карт и компасов из-за опасений, что сигналы GPS могут быть нарушены, например, со стороны РФ, сообщило во вторник издание De Morgen со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 07:50
Политика

Как Украина пытается добиться признания голодомора геноцидом

МИД Германии выступает против принятия бундестагом петиции о признании голодомора на Украине в начале 1930-х годов актом геноцида.
RT на русском вчера в 15:33
Происшествия

В Волгограде военнослужащие бросали семечки в Вечный огонь

Двух военнослужащих задержала полиция на Аллее Героев в центре Волгограда — мужчины щелкали семечки и бросали шелуху от них в Вечный огонь.
REGNUM вчера в 08:59
Политика

«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме

Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.
Lenta.ru 21 октября в 14:52
Хоккей

«Авангард» с «Салаватом Юлаевым» репетировали в Уфе плей-офф

Матч держал в напряжении от первой до последней минуты, но ни та, ни другая не стала решающей — все решила буллитная серия, которая осталась за «ястребами», победившими 2:1Б.
ВОмске вчера в 14:37
Здоровье

Опрос показал, сколько россиян принимают витамины

Половина россиян принимают витамины или минеральные вещества при ухудшении здоровья и по рекомендациям врача, показал опрос ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 04:16
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Газета.Ru вчера в 17:29
Политика

Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Вести.Ru вчера в 19:58
Футбол

«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов

Футболисты итальянского «Ювентуса» победили российский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:57
Происшествия

Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе

Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru вчера в 09:27
Общество

К эксперименту с самозанятыми подключат 13 новых регионов

В новом году к эксперименту со специальным налоговым режимом для самозанятых планируется подключить 13 новых регионов.
РБК вчера в 20:59
Происшествия

Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского

Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
РБК вчера в 14:50
Экономика

McKinsey предупредил об угрозе краха более половины банков мира

Изобретательные, вероятно, станут лидерами в следующем цикле.
РБК вчера в 15:53
Здоровье

В Башкирии прививки от гриппа сделали 817 тысяч человек

Роспотребнадзор Башкортостана сообщает, что случаев гриппа пока не зарегистрировано, но число заболевших острыми респираторными инфекциями растет.
Московский Комсомолец вчера в 02:43
Гаджеты

Honor представил «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite

ITZine.ru вчера в 09:00
Армия и оружие

Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией, отметив, что еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.
РИА Новости 21 октября в 17:52
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