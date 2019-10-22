Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о росте зарплат российских бюджетников в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости". Он заявил, что оплата труда увеличится на 7%.

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Гаджеты Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.

Футбол Занятие футболом может повлиять на развитие серьезного заболевания Эксперты университета Глазго провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что бывшие профессиональные футболисты в три с половиной раза чаще, по сравнению с представителями других профессий, страдают в пожилом возрасте от деменции.

Здоровье Минздрав допустил возможность дистанционной продажи рецептурных препаратов Дистанционная продажа рецептурных лекарств возможна, если аналогичная процедура для безрецептурных препаратов будет запущена качественно, без злоупотреблений, заявила РИА Новости директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.

Армия и оружие Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS Военнослужащим бельгийской армии, которая участвует в миссиях НАТО, придется снова изучать азы использования топографических карт и компасов из-за опасений, что сигналы GPS могут быть нарушены, например, со стороны РФ, сообщило во вторник издание De Morgen со ссылкой на источники.

Политика Как Украина пытается добиться признания голодомора геноцидом МИД Германии выступает против принятия бундестагом петиции о признании голодомора на Украине в начале 1930-х годов актом геноцида.

Происшествия В Волгограде военнослужащие бросали семечки в Вечный огонь Двух военнослужащих задержала полиция на Аллее Героев в центре Волгограда — мужчины щелкали семечки и бросали шелуху от них в Вечный огонь.

Хоккей «Авангард» с «Салаватом Юлаевым» репетировали в Уфе плей-офф Матч держал в напряжении от первой до последней минуты, но ни та, ни другая не стала решающей — все решила буллитная серия, которая осталась за «ястребами», победившими 2:1Б.

Здоровье Опрос показал, сколько россиян принимают витамины Половина россиян принимают витамины или минеральные вещества при ухудшении здоровья и по рекомендациям врача, показал опрос ВЦИОМ.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.

Политика Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.

Происшествия Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.