Экономика
Газета.RuСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о росте зарплат российских бюджетников в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости". Он заявил, что оплата труда увеличится на 7%.
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Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Армия и оружие
Пенс: Курдские формирования покинули зону безопасности на севере Сирии
Курдские формирования, входящие в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), покинули создаваемую Анкарой на севере Сирии зону безопасности.
Гаджеты
Составлен рейтинг самых быстрых смартфонов
В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Единоборства
Противник Волкова снялся с боя на турнире UFC в Москве
«Дос Сантос снялся с боя из-за проблем со здоровьем», — цитирует ТАСС представителя команды Волкова.
Происшествия
Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Армия и оружие
Военная полиция РФ начала патрулировать позиции армии САР у Манбиджа
Армия и оружие
Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии
Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Футбол
Занятие футболом может повлиять на развитие серьезного заболевания
Эксперты университета Глазго провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что бывшие профессиональные футболисты в три с половиной раза чаще, по сравнению с представителями других профессий, страдают в пожилом возрасте от деменции.
Здоровье
Доктор Мясников назвал популярные лекарства, вызывающие зависимость
Врач и популярный телеведущий на российском ТВ Александр Мясников назвал некоторые лекарственные препараты, которые вызывают зависимость.
Здоровье
Минздрав допустил возможность дистанционной продажи рецептурных препаратов
Дистанционная продажа рецептурных лекарств возможна, если аналогичная процедура для безрецептурных препаратов будет запущена качественно, без злоупотреблений, заявила РИА Новости директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.
Армия и оружие
Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS
Военнослужащим бельгийской армии, которая участвует в миссиях НАТО, придется снова изучать азы использования топографических карт и компасов из-за опасений, что сигналы GPS могут быть нарушены, например, со стороны РФ, сообщило во вторник издание De Morgen со ссылкой на источники.
Политика
Как Украина пытается добиться признания голодомора геноцидом
МИД Германии выступает против принятия бундестагом петиции о признании голодомора на Украине в начале 1930-х годов актом геноцида.
Происшествия
В Волгограде военнослужащие бросали семечки в Вечный огонь
Двух военнослужащих задержала полиция на Аллее Героев в центре Волгограда — мужчины щелкали семечки и бросали шелуху от них в Вечный огонь.
Политика
«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме
Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.
Хоккей
«Авангард» с «Салаватом Юлаевым» репетировали в Уфе плей-офф
Матч держал в напряжении от первой до последней минуты, но ни та, ни другая не стала решающей — все решила буллитная серия, которая осталась за «ястребами», победившими 2:1Б.
Здоровье
Опрос показал, сколько россиян принимают витамины
Половина россиян принимают витамины или минеральные вещества при ухудшении здоровья и по рекомендациям врача, показал опрос ВЦИОМ.
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Политика
Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов
Футболисты итальянского «Ювентуса» победили российский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Происшествия
Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Общество
К эксперименту с самозанятыми подключат 13 новых регионов
В новом году к эксперименту со специальным налоговым режимом для самозанятых планируется подключить 13 новых регионов.
Происшествия
Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
Экономика
McKinsey предупредил об угрозе краха более половины банков мира
Изобретательные, вероятно, станут лидерами в следующем цикле.
Здоровье
В Башкирии прививки от гриппа сделали 817 тысяч человек
Роспотребнадзор Башкортостана сообщает, что случаев гриппа пока не зарегистрировано, но число заболевших острыми респираторными инфекциями растет.
Гаджеты
Honor представил «молодёжный смартфон» Honor 20 Lite
Армия и оружие
Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией, отметив, что еще не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.