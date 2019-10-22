Экономика

Газета.RuГазета.RuСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о росте зарплат российских бюджетников в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости". Он заявил, что оплата труда увеличится на 7%.
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Силуанов: инфляция в РФ в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения

ТАССвчера в 14:35

В России зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 7%

RT на русскомвчера в 14:32

Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат

News.ruвчера в 13:30

Силуанов: рост зарплат бюджетников составит в 2020 году 7%

Говорит Москвавчера в 13:48

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

РИА Новостивчера в 13:42

Силуанов пообещал повысить зарплаты бюджетников в 2020 году

URA.Ruвчера в 14:14

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Газета.Ruвчера в 13:21
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Экономика

Чистая прибыль X5 Retail Group в третьем квартале упала в 3,5 раза

17 октября X5 сообщила, что в третьем квартале чистые розничные продажи «Карусели» снизились на 2,6% в связи с сокращением торговых площадей сети на 4,1% в результате передачи трех магазинов под управление «Перекрестка» в первой половине 2019 года и закрытия одного магазина в рамках трансформации сети.
РБК вчера в 04:41
Футбол

«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов

Футболисты итальянского «Ювентуса» победили российский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 16:57
Происшествия

В центре Киева два человека погибли в результате взрыва гранаты

В Киеве двое мужчин погибли в результате взрыва, прогремевшего рядом с кафе в центре города.
Российская газета вчера в 18:23
Армия и оружие

Турция прекратила военную операцию в Сирии

Lenta.ru вчера в 17:20
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что банковские мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Хоккей

«Салават Юлаев» вновь проиграл «Авангарду» в Уфе

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019 / 20 Первый гол зрители увидели на 31-й секунде: красивой заброшенной шайбой отметился форвард "Авангарда" Свен Андригетто.
Чемпионат вчера в 12:42
Политика

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Авто

Дизайн Honda Jazz рассекречен до премьеры

Официальный дебют нового Honda Jazz состоится 23 октября 2019 года.
Quto.ru 21 октября в 11:33
Происшествия

После ДТП в Екатеринбурге цыгане угрожают сбитой девушке

После ДТП в Екатеринбурге цыганский табор угрожает сбитой 28-летней девушке – об этом сообщает издание 66.RU.
Твой Континент вчера в 08:31
Спорт

В расписании BlizzCon 2019 есть шесть безымянных слотов: Diablo IV, Overwatch 2 и другие новые игры?

Игромания.ру вчера в 17:34
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 21 октября в 20:01
Единоборства

В Японии на турнире по бирманскому боксу отправили в нокаут судью

В Японии на турнире по бирманскому боксу Lethwei 14 in Japan произошел курьезный эпизод, главным героем которого стал рефери одного из поединков.
РИА Новости вчера в 07:11
Происшествия

Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский»

Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский". Об этом сообщает пресс-служба "Норникеля".
Газета.Ru вчера в 08:56
Спорт

В новом трейлере Darksiders Genesis игроков знакомят с Раздором

Новый трейлер знакомит игроков с Раздором — главным героем проекта.
REGNUM вчера в 08:40
Армия и оружие

Помпео сообщил о готовности США к войне с Турцией

Вашингтон может применить военную силу против Турции за операцию, которую та проводит на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Газета.Ru вчера в 02:40
Экономика

Сбербанк снизит ставку по ипотеке

Ставки по ипотечному кредиту будут снижены для тех россиян, которые приобретают строящееся с использованием эскроу-счетов жилье, сообщает DEITA.
Deita.ru 21 октября в 05:00
Происшествия

Появилось видео смертельной перестрелки фермеров под Ростовом

Газета.Ru вчера в 21:56
Шоу-бизнес

Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет

Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости 21 октября в 22:41
Армия и оружие

Асад заявил Путину, что Дамаск против любого захвата своих территорий

Президент Сирии Башар Асад заявил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину, что Дамаск выступает против любого захвата своих территорий, а в сложившейся ситуации на севере страны виноваты те, кто преследовал сепаратистские цели.
РИА Новости вчера в 15:57
Шоу-бизнес

Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей

Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta вчера в 10:30
Общество

В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян

Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
SakhalinMedia.ru вчера в 08:05
Игры

CD Projekt RED: Cyberpunk 2077 будет самой красивой игрой поколения

3DNews вчера в 04:21
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

РИА Новости 21 октября в 10:07
Авто

Новосибирцу начислили налог в 273 тысячи рублей из-за Bentley

Московский Комсомолец вчера в 11:36
Политика

Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Вести.Ru вчера в 19:58
Политика

Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»

В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
Страна Советов on-line вчера в 10:47
Авто

Кроссовер Skoda Karoq появится в России в первом квартале 2020 года

Компактный кроссовер Skoda Karoq, который будет меньше и дешевле «старшего» Kodiaq, поступит в продажу в России в феврале-марте 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:05
Космос

В сети появилось видео строительства корабля Starship SpaceX

В сети появилось видео строительства прототипа космического корабля Starship, которое ведет корпорация SpaceX.
Профиль 19 октября в 17:03
Армия и оружие

Шойгу: у США осталось 1,5 часа на исполнение обязательств в Сирии

Шойгу обратил внимание на то, что у США осталось полтора часа на выполнение обязательств.
Красная весна вчера в 14:29
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