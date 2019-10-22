Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыСилуанов: зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 5%

В будущем году рост заработных плат работников бюджетной сферы, зарплаты которым повышаются в соответствии с указами президента России, составит не менее 5,4%. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
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Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

РИА Новостивчера в 13:42

Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения

ТАССвчера в 14:35

Силуанов пообещал повысить зарплаты бюджетников в 2020 году

URA.Ruвчера в 14:14

Силуанов: рост зарплат бюджетников составит в 2020 году 7%

Говорит Москвавчера в 13:48

Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 15:31

Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат

News.ruвчера в 13:30

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Газета.Ruвчера в 13:21
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Газета.Ru 06:55
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В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
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В Москве автомобиль сбил двух сотрудниц МВД

В центре Москвы автомобиль сбил двух сотрудниц МВД, сообщил столичный главк ГИБДД в твиттере.
РИА Новости 07:09
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В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
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«Динамо» обыграло «Адмирал» в КХЛ. Яшкин оформил дубль

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Восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовало бы 368 млрд рублей, таких средств сейчас нет, заявил глава ПРФ Антон Дроздов в ходе пленарного заседания Госдумы.
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В бассейне пермского спорткомплекса «Олимпия» утонула девочка

В бассейне спорткомплекса «Олимпия» в Перми погибла 11-летняя девочка.
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Общество

Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

Lenta.ru вчера в 18:46
Происшествия

В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star

Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
Политика

Путин и президент ЦАР обсудили убийство российских журналистов

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Сочи с лидером Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканжем Туадерой коснулись темы убийства российских журналистов, передает ТАСС.
РБК 08:20
Политика

НАТО призывает страны альянса расширить военную помощь Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса расширить помощь Украине, включаю военную.
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Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
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Продажи Sukhoi Superjet в этом году рекордно упали

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Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
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Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
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Футбол

«Локомотив» сохранил лидерство в РПЛ после 13 тура

Московский «Локомотив» сохранил лидерство в Российской премьер-лиге. Тринадцатый тур первенства завершился в воскресенье, 20 октября.
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Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»

Gazeta.SPb 21 октября в 17:16
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Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки

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ФСИН решила привлечь к труду всех заключенных в России

ФСИН намерена привлечь к выполнению заказов государственных компаний всех заключенных в российских колониях, заявил замглавы ведомства Рустам Степаненко.
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The Outer Worlds получила высокие оценки критиков

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Жители России назвали справедливую цену страховки в случае своей смерти. В среднем они оценили свою жизнь в 5,8 миллиона рублей.
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Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова

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Политика

Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»

В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
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Зеленский рассчитывает на скорые переговоры в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером сообщил, что Киев надеется на скорое проведение саммита в «нормандском формате».
Московский Комсомолец 01:43
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