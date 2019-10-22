Экономика
Аргументы и ФактыСилуанов: зарплаты бюджетников в 2020 году вырастут на 5%
В будущем году рост заработных плат работников бюджетной сферы, зарплаты которым повышаются в соответствии с указами президента России, составит не менее 5,4%. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
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Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Политика
Матвиенко объявила об уходе из Совфеда трех сенаторов
Полномочия трех сенаторов прекращены, сообщила в ходе заседания Совета Федерации спикер Валентина Матвиенко.
РБК 06:28
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Происшествия
В Москве автомобиль сбил двух сотрудниц МВД
В центре Москвы автомобиль сбил двух сотрудниц МВД, сообщил столичный главк ГИБДД в твиттере.
РИА Новости 07:09
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Хоккей
«Динамо» обыграло «Адмирал» в КХЛ. Яшкин оформил дубль
Sport24.ru 07:51
Экономика
ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающих пенсионеров
Восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовало бы 368 млрд рублей, таких средств сейчас нет, заявил глава ПРФ Антон Дроздов в ходе пленарного заседания Госдумы.
Rambler News Service 08:35
Общество
Сад на Неве уничтожат ради строительства Судебного квартала
КтоСтроит.ру 21 октября в 02:10
Армия и оружие
В Кремле предупредили курдов о силе турецкой армии
Комментируя ход развития событий в Сирийской Арабской Республике, Дмитрий Песков заметил, что в Вашингтоне не придумали ничего иного, как просто оставить курдов один на один с сильной турецкой армией.
Newvz.ru 03:33
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Происшествия
В бассейне пермского спорткомплекса «Олимпия» утонула девочка
В бассейне спорткомплекса «Олимпия» в Перми погибла 11-летняя девочка.
REGNUM вчера в 15:32
Общество
Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Lenta.ru вчера в 18:46
Происшествия
В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star
Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
Политика
Путин и президент ЦАР обсудили убийство российских журналистов
Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Сочи с лидером Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканжем Туадерой коснулись темы убийства российских журналистов, передает ТАСС.
РБК 08:20
Политика
НАТО призывает страны альянса расширить военную помощь Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса расширить помощь Украине, включаю военную.
ТАСС 06:05
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Экономика
Продажи Sukhoi Superjet в этом году рекордно упали
Говорит Москва вчера в 09:15
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Кино
Актер из «Игры престолов» сыграет злодея в сериале «Властелин колец»
Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов", сыграет главного злодея Орена в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.
РИА Новости вчера в 05:23
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Футбол
«Локомотив» сохранил лидерство в РПЛ после 13 тура
Московский «Локомотив» сохранил лидерство в Российской премьер-лиге. Тринадцатый тур первенства завершился в воскресенье, 20 октября.
Профиль 20 октября в 15:53
Культура
Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»
Gazeta.SPb 21 октября в 17:16
Политика
Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки
«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.
РБК 05:29
Общество
ФСИН решила привлечь к труду всех заключенных в России
ФСИН намерена привлечь к выполнению заказов государственных компаний всех заключенных в российских колониях, заявил замглавы ведомства Рустам Степаненко.
Московский Комсомолец 05:16
Игры
The Outer Worlds получила высокие оценки критиков
CyberSport.ru вчера в 10:39
Общество
Россияне оценили стоимость своей жизни в 5,8 миллиона рублей
Жители России назвали справедливую цену страховки в случае своей смерти. В среднем они оценили свою жизнь в 5,8 миллиона рублей.
VSE42.RU 02:44
Спорт
Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова
Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.
Коммерсантъ 00:42
Политика
Путин и Макрон обсудили условия встречи в «нормандском формате»
В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которых стала ситуация вокруг Украины и, в частности, проведения саммита «нормандского формата».
Страна Советов on-line вчера в 10:47
Политика
Зеленский рассчитывает на скорые переговоры в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером сообщил, что Киев надеется на скорое проведение саммита в «нормандском формате».
Московский Комсомолец 01:43