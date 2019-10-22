Экономика
Вечерний курьерСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в следующем году
Зарплаты российских бюджетников в следующем году вырастут на 7%, сказал в эфире Первого канала глава Минфина Антон Силуанов (РИА Новости). Бюджет сверстан так, чтобы рост зарплат, пенсий и сбережений перекрывал инфляцию.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 09:21, Ашберн
Происшествия
В бассейне пермского спорткомплекса «Олимпия» утонула девочка
REGNUM вчера в 15:32
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Происшествия
Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом
Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 06:41
Армия и оружие
Путин и Эрдоган пришли к соглашению по Сирии
Президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достигли договоренности по Сирии в результате шестичасовых переговоров в Сочи.
Planet Today 02:19
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Общество
Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки
Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».
RT на русском 08:08
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК 07:08
Происшествия
Мосгорсуд через неделю рассмотрит жалобу на домашний арест Калви
Мосгорсуд 29 октября рассмотрит жалобы защиты на продление домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании француза Филиппа Дельпаля, сообщила РИА Новости во вторник адвокат Варвара Кнутова.
РИА Новости вчера в 05:43
Политика
Стало известно, возобновят ли авиасообщение между Россией и Египтом
Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились продолжить работу по возобновлению чартерного авиасообщения между странами.
Вечерняя Москва 04:57
Здоровье
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии в вечернее время
Лекарства от повышенного кровяного давления (гипертония) следует принимать в вечернее время или перед сном.
МИР 24 04:28
Экономика
Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ
В прошлом году Вашингтон ввел против автоконцерна санкции, чтобы расчистить рынок для Ford, но эти расчеты полностью провалились.
РИА Новости 01:00
Политика
Посол США на Украине дал показания против Трампа
Дональд Трамп в обмен на военную помощь Киеву требовал от Владимира Зеленского публично пообещать провести расследование против Хантера Байдена, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 02:32
Экономика
Кудрин назвал сбалансированными доходы бюджета на 2020-2022 годы
Доходы бюджета на 2020-2022 годы, представленные в проекте бюджета правительства, сбалансированы, но есть риски недополучения доходов от дивидендов госкомпаний.
ТАСС 04:18
Политика
Валентина Матвиенко объявила об уходе из Совфеда трех сенаторов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о прекращении полномочий сразу трех сенаторов.
Znak.com 07:49
Общество
США сняли санкции с компании — владельца танкеров для «Ямал СПГ»
Проект «Ямал СПГ» получил уведомление от компании TC LNG Shipping L.L.C. Владелец и оператор СПГ-танкеров ледового класса Arc7 сообщил российской стороне, что более не является объектом санкций со стороны Минфина США.
News.ru вчера в 09:44
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Общество
Налоговый режим для самозанятых введут еще в 13 регионах
Эксперимент по введению налогового режима для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех регионах страны: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.
Российская газета 04:05
Политика
Депутата Рады раскритиковали за выступление на российском ТВ
Депутат Верховной рады от партии «Слуги народа» Евгений Шевченко подвергся критике однопартийцев за участие в программе на российском ТВ: политику даже предложили нарядиться матрешкой.
ФАН 01:17
Армия и оружие
Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
Задержанные заключенные (боевики) ИГ* схвачены. Я выступлю с заявлением в 11.00 (18.00 мск) из Белого дома.
РИА Новости 08:54
Происшествия
В центре Москвы автомобиль сбил двух женщин
В Москве в Погорельском переулке автомобиль сбил двух женщин, водитель скрылся с места происшествия.
RT на русском 07:41
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество
Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег
Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.
Газета.Ru 02:18
Экономика
Нобелевский лауреат по экономике предложил раздать деньги просто так
Снижение налогов для стимулирования инвестиций и роста экономики не приводит к желаемому результату, такой миф придумали бизнес и богатые люди в собственных интересах.
Lenta.ru 07:34
Происшествия
Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты
Вести.Ru вчера в 06:36
Армия и оружие
Арабы захотели российские «Панцири» и «Торы» из-за атаки дронов
По их данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э».
Lenta.ru 08:47
Политика
СК расследовал дело экс-депутата Рады о нападении на посольство России
Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского, участвовавшего в нападении на посольство России в Киеве в 2014 году.
РЕН ТВ 03:35
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Общество
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
РИА Новости вчера в 11:31