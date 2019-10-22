Зарплаты российских бюджетников в следующем году вырастут на 7%, сказал в эфире Первого канала глава Минфина Антон Силуанов (РИА Новости). Бюджет сверстан так, чтобы рост зарплат, пенсий и сбережений перекрывал инфляцию.

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в следующем году

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