Экономика
Вечерний курьерСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в следующем году
Зарплаты российских бюджетников в следующем году вырастут на 7%, сказал в эфире Первого канала глава Минфина Антон Силуанов (РИА Новости). Бюджет сверстан так, чтобы рост зарплат, пенсий и сбережений перекрывал инфляцию.
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Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения
ТАСС22 октября в 14:35
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
Армия и оружие
Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересованы в тульских ЗРПК «Панцирь»
По имеющимся данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э».
Тульская служба новостей вчера в 10:07
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском вчера в 12:05
Политика
Суд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной
Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 19:53
Общество
Ученые опровергли пользу популярного способа оздоровления в старости
Немецкие ученые провели исследование и опровергли пользу популярного способа оздоровления.
Дни24 вчера в 02:48
Политика
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 22 октября в 19:17
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Общество
Обвиняемый в шпионаже в РФ Уилан попросил об отводе судьи и прокурора
Обвиняемый в РФ в шпионаже американец Пол Уилан просит об отводе судьи и прокурора.
Интерфакс 03:08
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Политика
Российский посол оценил требование США признать «Азов» террористами
В октябре 40 членов палаты представителей США заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и должен быть внесен в список террористических организаций.
Lenta.ru вчера в 23:36
Общество
В Россию снова начали ввозить отходы обогащения урана из Германии
В 2019 году Россия вновь начала принимать радиоактивные отходы с уранообогатительной фабрики компании Urenco в германском городе Гронау.
Газета.Ru вчера в 17:03
Хоккей
Андрей Василевский признан первой звездой дня в НХЛ
РИА Новости 02:00
Общество
В России впервые обнародовали документы о финских концлагерях в Карелии
Управление ФСБ по Республике Карелия впервые обнародовало документы о финских концлагерях, которые действовали в Петрозаводске.
РИА Новости 02:40
Политика
В ДНР рассказали о сложностях подготовки обмена пленными с Киевом
Уполномоченный по правам человека в самопровозглашённой Донецкой народной республике Дарья Морозова рассказала RT о сложностях подготовки обмена пленными с Киевом.
RT на русском 02:18
Происшествия
В Кемеровской области медведь задрал охотника
В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
REGNUM вчера в 22:43
Спорт
Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией
Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Pravda.Ru вчера в 10:57
Шоу-бизнес
Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе
Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
Летидор вчера в 03:13
Политика
Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд
«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».
REGNUM вчера в 06:20
Футбол
«Ливерпуль» отреагировал на баннер Ориги с длинным половым органом
«Ливерпуль» осудил баннер с изображением нападающего команды Дивока Ориги, который болельщики английского клуба вывесили перед началом матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Генком».
Чемпионат вчера в 19:31
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Общество
В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС
Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
REGNUM 00:33
Происшествия
Дядя убитого под Ростовом фермера рассказал, как началась перестрелка
Родственник убитого в Ростовской области фермера рассказал в интервью телеканалу "Звезда", с чего началась перестрелка, в которой погибли пять человек.
РИА Новости вчера в 20:43
Гаджеты
В России представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro
В России официально представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Устройства придут на смену прежним аппаратам – Realme 3 и Realme 3 Pro.
UfacityNews.ru вчера в 16:14
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Здоровье
Медики назвали продукт, образовывающий камни в почках
Российские врачи выявили причины образования камней в почках.
Вечерняя Москва 22 октября в 06:20
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
РИА Новости вчера в 08:19
Общество
Сбербанк прокомментировал сообщения о новой утечке данных клиентов
Сбербанк не подтверждает информацию ряда СМИ о продаже злоумышленниками в интернете базы данных клиентов кредитного учреждения, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:04
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Футбол
В «Витессе» скандал. Что за футболист ругается со Слуцким
Слуцкий взял реванш у экс-команды Адвоката Базур уже конфликтовал со Слуцким В августе перед игрой 4-го тура с «Хераклесом» Слуцкий и Базур сцепились в тренажерном зале.
Спорт-Экспресс вчера в 17:55
Армия и оружие
Военные самолеты США сымитировали бомбардировку Крыма
Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем с целью обучения «взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».
Известия вчера в 03:37
Армия и оружие
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подписали меморандум по Сирии
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи продолжались больше шести часов.
Первый канал вчера в 00:26