Экономика

Вечерний курьерВечерний курьерСилуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в следующем году

Зарплаты российских бюджетников в следующем году вырастут на 7%, сказал в эфире Первого канала глава Минфина Антон Силуанов (РИА Новости). Бюджет сверстан так, чтобы рост зарплат, пенсий и сбережений перекрывал инфляцию.
Читать в источнике
Комментировать81

Подробнее о событии

Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут в 2020 году

Телеканал 360°22 октября в 15:31

Силуанов пообещал бюджетникам рост зарплат

News.ru22 октября в 13:30

Силуанов пообещал повысить зарплаты бюджетников в 2020 году

URA.Ru22 октября в 14:14

Силуанов: рост зарплат бюджетников составит в 2020 году 7%

Говорит Москва22 октября в 13:48

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

РИА Новости22 октября в 13:42

Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения

ТАСС22 октября в 14:35

Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году

Газета.Ru22 октября в 13:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 03:26, Вашингтон
Армия и оружие

Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересованы в тульских ЗРПК «Панцирь»

По имеющимся данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э».
Тульская служба новостей вчера в 10:07
Происшествия

Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке

Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском вчера в 12:05
Политика

Суд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной

Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 19:53
Общество

Ученые опровергли пользу популярного способа оздоровления в старости

Немецкие ученые провели исследование и опровергли пользу популярного способа оздоровления.
Дни24 вчера в 02:48
Политика

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 22 октября в 19:17
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Общество

Обвиняемый в шпионаже в РФ Уилан попросил об отводе судьи и прокурора

Обвиняемый в РФ в шпионаже американец Пол Уилан просит об отводе судьи и прокурора.
Интерфакс 03:08
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Политика

Российский посол оценил требование США признать «Азов» террористами

В октябре 40 членов палаты представителей США заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и должен быть внесен в список террористических организаций.
Lenta.ru вчера в 23:36
Общество

В Россию снова начали ввозить отходы обогащения урана из Германии

В 2019 году Россия вновь начала принимать радиоактивные отходы с уранообогатительной фабрики компании Urenco в германском городе Гронау.
Газета.Ru вчера в 17:03
Хоккей

Андрей Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

РИА Новости 02:00
Общество

В России впервые обнародовали документы о финских концлагерях в Карелии

Управление ФСБ по Республике Карелия впервые обнародовало документы о финских концлагерях, которые действовали в Петрозаводске.
РИА Новости 02:40
Политика

В ДНР рассказали о сложностях подготовки обмена пленными с Киевом

Уполномоченный по правам человека в самопровозглашённой Донецкой народной республике Дарья Морозова рассказала RT о сложностях подготовки обмена пленными с Киевом.
RT на русском 02:18
Происшествия

В Кемеровской области медведь задрал охотника

В Топкинском районе Кемеровской области обнаружено тело 62-летнего местного жителя, на которого напал медведь, сообщают «Вести Кузбасс».
REGNUM вчера в 22:43
Спорт

Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией

Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Pravda.Ru вчера в 10:57
Шоу-бизнес

Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе

Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
Летидор вчера в 03:13
Политика

Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд

«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».
REGNUM вчера в 06:20
Футбол

«Ливерпуль» отреагировал на баннер Ориги с длинным половым органом

«Ливерпуль» осудил баннер с изображением нападающего команды Дивока Ориги, который болельщики английского клуба вывесили перед началом матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Генком».
Чемпионат вчера в 19:31
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Общество

В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС

Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
REGNUM 00:33
Происшествия

Дядя убитого под Ростовом фермера рассказал, как началась перестрелка

Родственник убитого в Ростовской области фермера рассказал в интервью телеканалу "Звезда", с чего началась перестрелка, в которой погибли пять человек.
РИА Новости вчера в 20:43
Гаджеты

В России представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro

В России официально представлены смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Устройства придут на смену прежним аппаратам – Realme 3 и Realme 3 Pro.
UfacityNews.ru вчера в 16:14
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Здоровье

Медики назвали продукт, образовывающий камни в почках

Российские врачи выявили причины образования камней в почках.
Вечерняя Москва 22 октября в 06:20
Происшествия

Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге

Наезд иномарки на пешеходов в Петербурге попал на видео.
РИА Новости вчера в 08:19
Общество

Сбербанк прокомментировал сообщения о новой утечке данных клиентов

Сбербанк не подтверждает информацию ряда СМИ о продаже злоумышленниками в интернете базы данных клиентов кредитного учреждения, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:04
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Футбол

В «Витессе» скандал. Что за футболист ругается со Слуцким

Слуцкий взял реванш у экс-команды Адвоката Базур уже конфликтовал со Слуцким В августе перед игрой 4-го тура с «Хераклесом» Слуцкий и Базур сцепились в тренажерном зале.
Спорт-Экспресс вчера в 17:55
Армия и оружие

Военные самолеты США сымитировали бомбардировку Крыма

Стратегические бомбардировщики B-52 ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем с целью обучения «взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».
Известия вчера в 03:37
Армия и оружие

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подписали меморандум по Сирии

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи продолжались больше шести часов.
Первый канал вчера в 00:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное