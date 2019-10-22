Экономика
Мой БрянскСилуанов анонсировал рост зарплат бюджетников в 2020 году
Как отметил Силуанов, бюджет составлен так, чтобы "инфляционный налог не съедал заработную плату", пенсию и сбережения. Ранее глава министерства труда и соцзащиты РФ Максим Топилин рассказывал, что реальная зарплата россиян выросла в 2018 году на 6,8%.
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Силуанов: инфляция в России в 2020-2022 годах будет ниже роста доходов населения
ТАСС22 октября в 14:35
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Спорт
Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
Snob.ru вчера в 15:30
Общество
Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу
Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
РИА Новости 05:47
Политика
Путин заявил о списании долгов странам Африки в размере $20 млрд
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше $20 млрд, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:35
Экономика
Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила 1 млрд рублей
До конца года компания планирует увеличить вдвое выручку в сравнении с прошлым годом, когда она составила 1,9 млрд руб. В сентябре Delivery Club впервые преодолел отметку 3 млн доставленных заказов, следует из материалов Mail.ru Group.
Коммерсантъ 02:23
Общество
Сирота порвал Конституцию из-за проблем с жильем в Новокузнецке
Молодой человек записал видео, где рвет Конституцию в знак неуважения к партии власти, которая уже шесть лет не может обеспечить его жильем, даже по судебному решению.
МР7.ру 03:53
Армия и оружие
Россия отправила на учения в Сербию дивизион С-400
Зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарея комплексов "Панцирь-С" ВС России переброшены в Сербию.
Газета.Ru 05:58
Единоборства
Макгрегор приехал на пресс-конференцию в Москве
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прибыл на место проведения пресс-конференции в Москве.
RT на русском 05:21
Армия и оружие
Кремль раскритиковал нахождение американских солдат в Сирии
В Кремле считают нелегитимным присутствие в Сирии американских солдат, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение американского лидера Дональда Трампа оставить там часть военнослужащих.
Lenta.ru 05:17
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix
Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.
Gmbox.ru 04:30
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Политика
В Кремле ответили на вопрос о преемнике Путина
О преемнике президента Владимира Путина в Кремле не думают, а занимаются напряженной работой.
Российская газета 06:11
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Общество
Врач рассказала о вреде употребления кофе по утрам
Газета.Ru 02:09
Авто
Эксперты назвали основные неисправности печки в автомобиле
Эксперты «За рулём» рассказали, как самостоятельно обнаружить и оценить характер неисправности отопительной системы в автомобиле и, тем самым, оградить себя от лишних трат при ремонте.
Профиль 04:11
Общество
Эксгумация останков диктатора Франко началась в Испании
Правительство Испании сообщило о начале эксгумации останков фашистского диктатора Франсиско Франко, правившего страной в 1939–1975 годах.
News.ru 04:58
Гаджеты
В России стартуют продажи Sony Xperia 5
Sony сообщила о старте предазаказов на свой флагман Sony Xperia 5. Они начнутся с сегодняшнего дня до 5 ноября.
The GEEK вчера в 09:23
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск 22 октября в 11:11
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Общество
Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе
Снежинский городской суд Челябинской области взыскал с местной жительницы три тысячи рублей за курение на балконе.
РИА Новости 05:03
Гаджеты
«Байкал Электроникс» представила процессор BE-М1000
News.ru 22 октября в 09:48
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России отказался пересматривать решение двух нижестоящих инстанций, которые обязали Украину выплатить 144 млн долларов в пользу «Татнефти».
ФАН вчера в 03:19
Экономика
ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых
С 2019 года в четырех регионах — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане — в экспериментальном формате действует налог для самозанятых.
РИА Новости вчера в 05:38
Происшествия
В Тюмени пожилой мужчина умер в холле поликлиники
В Тюмени пенсионер потерял сознание и умер в холле поликлиники.
ТАСС 06:09
Армия и оружие
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган подписали меморандум по Сирии
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи продолжались больше шести часов.
Первый канал вчера в 00:26
Происшествия
Дело возбуждено после нападения с ножом на школьниц под Курском
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения неизвестного с ножом на двух школьниц в Курской области, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя управления СК по региону.
RT на русском 05:57
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Происшествия
Найденные погибшими в Британии 39 человек были гражданами Китая
Найденные в рефрижераторе под Лондоном 39 мертвых человек были гражданами Китая. Об этом 23 октября сообщил телеканал ITV.
REGNUM 06:24