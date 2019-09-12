Экономика
RT на русскомСилуанов рассказал о системе добровольных пенсионных накоплений
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что разработанная Минфином новая схема пенсионных накоплений является добровольной и не предполагает участия по «автоподписке».
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Моисеев: у Минфина РФ нет разногласий с соцблоком по новой системе пенсионных накоплений
Парламентская газета08:53
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:46, Вашингтон
Кино
По новому роману Стивена Кинга снимут сериал
Кинокомпания Spyglass Media Group приобрела права на экранизацию нового романа американского писателя Стивена Кинга «Институт» и планирует выпустить по нему мини-сериал, сообщает The Variety со ссылкой на заявление президента Spyglass по телевидению Лорен Уитни.
Rambler News Service вчера в 12:39
Экономика
Прожиточный минимум для псковских пенсионеров увеличили на 161 рубль
Величина прожиточного минимума на 2020 год установлена в размере 9529 рублей — это на 161 рубль больше, чем во втором квартале 2019 года (9368 рублей).
REGNUM 06:14
Культура
Мамонов перенес операцию на сердце
РЕН ТВ 07:29
Политика
Президент Чехии назвал позором решение о перемещении памятника Коневу
Президент Чехии Милош Земан считает позором решение районных властей Праги переместить памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в музей.
RT на русском 16:15
Гаджеты
Компания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru 10 сентября в 15:23
Здоровье
«Волна» волнуется
Первая "Волна" состоялась в 2006 году. С той поры прошла "Волна" по семи федеральным округам Российской Федерации.
Российская газета 13:08
Политика
Зеленский перешел на мат из-за «кнопкодавства» депутатов Рады
"Если пропустить маты - не было", - ответил Арахамия на вопрос журналиста, была ли реакция украинского лидера на информацию на нарушение Конституции народными избранниками.
ТВ Центр 10:54
Происшествия
Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе
По словам художника, в аварии виноват водитель KIA Rio, который въехал сзади в его машину.
РИА Новости 14:43
Шоу-бизнес
Пелагея снялась на пляже с дочерью и позвала всех купаться
Известная певица Пелагея прибыла в Сочи вместе с дочерью Таисией.
Московский Комсомолец 06:51
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств
«ВКонтакте» запустила свое приложение для знакомств Lovina, говорится на сайте социальной сети.
РБК 08:53
Наука
Найдены древние «хирургические» инструменты
Goroday.ru 14:17
Шоу-бизнес
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов
Богомолов перед свадьбой с Собчак похудел на 18 килограммов Режиссер, похоже, начал терять вес на нервной почве.
Экспресс газета 09:59
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Политика
Освобожденный украинец не пожал руку Зеленскому
Южный Федеральный 16:31
Авто
Fiat представил спортивную версию 500X
Движок 07:58
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
BFM.ru 10 сентября в 03:30
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией
Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия вчера в 15:18
Армия и оружие
В России на треть сократилось число уклонистов от армии
В 2019 году на треть сократилось число россиян, уклоняющихся от срочной службы в армии, заявил заместитель генерального прокурора России – главный военный прокурор Валерий Петров.
Взгляд.ру 13:01
Футбол
Каррера оценил шансы «Локомотива» на победу над «Ювентусом»
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что туринский "Ювентус" перед матчами против столичного "Локомотива" в Лиге чемпионов является фаворитом только на бумаге.
Газета.Ru 16:22
Армия и оружие
Три воевавшие в Донбассе «добровольческих батальона» разоружили
Жители Донбасса выступили против новой власти, в ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив в 2018 году ее название на операцию объединенных сил (ООС).
Известия 05:57
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Политика
МИД РФ ответил на заявление главы ДНР о желании войти в состав РФ
Корреспондент ФАН в ходе брифинга Захаровой попросил официального представителя МИД РФ оценить заявление Пушилина о желании ДНР войти в состав РФ.
ФАН 10:28
Наука
Гидрогель успешно восстановил ткани сердца
Хайтек+ 09:25
Политика
Лавров назвал темы переговоров Путина с Нетаньяху
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование, условились продолжить диалог по военной линии, сообщил журналистам по итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 15:59
Здоровье
Сомнологи рассказали, как справиться с бессонницей
Врачи-сомнологи, занимающиеся восстановлением полноценного сна, уверены, что бессонницу нельзя пускать на самотек.
Вечерний курьер вчера в 07:22
Футбол
Нижний Новгород ждет главный спортивный форум страны
Восьмой форум «Россия — спортивная держава» пройдет с 9 по 10 октября Владимир Путин: «Мы намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу» Меньше месяца осталось до открытия традиционного форума «Россия — спортивная держава», который в нынешнем году пройдет уже в восьмой раз, но впервые — в Нижнем Новгороде.
Спорт-Экспресс 14:00