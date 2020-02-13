Экономика
ИзвестияСилуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка
Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства 13 февраля.
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Общество
Суд заочно арестовал Бориса Минца
Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1367
Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае достигло 59,8 тыс. человек, скончались 1367 пациентов, еще 5911 вылечились и выписаны из больниц.
Общество
Финская журналистка оценила питание в российских школах
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ранее в феврале в правительстве Мишустина назвали преступлением текущий уровень ставок по ипотеке в России.
Наука
Скрытые гибриды были обнаружены у американских воронов
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию в нападениях в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим Башара Асада и российских военных, которые действуют вместе с правительственной армией Сирии, в нападении на мирных жителей в Идлибе, сообщает РБК со ссылкой на зарубежные СМИ.
Хоккей
Гол Александра Овечкина признан лучшим в истории НХЛ
Общество
FARE назвала расистским пост Тарасова в Instagram про коронавирус
Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) считает фото, опубликованное футболистом Дмитрием Тарасовым в Instagram, проявлением расизма.
Политика
Нидерланды отказались передать России дело подозреваемых по MH17
Нидерланды отказались от предложения Москвы провести в России судебный процесс над подозреваемыми по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
Политика
Путин с уважением относится к украинскому народу, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин с огромным уважением относился и относится к украинскому народу, но взаимности со стороны предыдущего руководства Украины такое отношение не встречало, сказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Общество
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Происшествия
Боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение
Происшествия
Суд оправдал красноярца по делу об убийстве прабабушки «из жалости»
Суд оправдал красноярца, которого обвиняли в убийстве своей прабабушки, находившейся в беспомощном состоянии, сообщает пресс-служба красноярского краевого суда.
Спорт
Самуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допинге
Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон раскритиковал своих соотечественников.
Общество
Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу
Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Ранее в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление.
Шоу-бизнес
Внук Елизаветы II объявил о разводе с женой
Единственный сын принцессы Анны – единственной дочери Елизаветы II, объявил официально о расставании с супругой Отам, с которой прожил в браке 12 лет.
Общество
Лайнер Diamond Princess: заболевших уже 219
Экономика
Сбербанк выявил рост безработицы среди представителей среднего класса
В России уровень безработицы среди представителей среднего класса вырос за год с 10,9 до 11,9%, свидетельствуют данные опроса Сбербанка.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Футбол
Борис Ротенберг: Кокорин проведет весеннюю часть РПЛ в «Сочи»
Энергетика
Песков: решение о продлении сделки ОПЕК+ пока не принято
Решения о продлении сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти пока нет, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Происшествия
Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли
"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Общество
В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»
Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Происшествия
В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе
Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, полицейские пресекли действия нарушителей.
Происшествия
Названа возможная причина смертельного ДТП под Псковом
По словам Васильковой, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем, однако официально причины ДТП пока не названы, отмечает телеканал «Звезда».