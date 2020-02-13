Экономика

ИзвестияИзвестияСилуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка

Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства 13 февраля.
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Средства от продажи акций Сбербанка направят на реализацию послания

RT на русском04:04

Средства от продажи акций Сбербанка потратят на поручения Путина

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Как получить выгоду, продав что-то самому себе. Объяснение на примере «Сбербанка»

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Средства от продажи пакета ЦБ в Сбербанке пойдут на социальные инициативы Путина

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Экономика

Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Ранее в феврале в правительстве Мишустина назвали преступлением текущий уровень ставок по ипотеке в России.
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Политика

Путин с уважением относится к украинскому народу, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин с огромным уважением относился и относится к украинскому народу, но взаимности со стороны предыдущего руководства Украины такое отношение не встречало, сказал журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:42
Общество

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
РБК вчера в 15:42
Происшествия

Боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение

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Происшествия

Суд оправдал красноярца по делу об убийстве прабабушки «из жалости»

Суд оправдал красноярца, которого обвиняли в убийстве своей прабабушки, находившейся в беспомощном состоянии, сообщает пресс-служба красноярского краевого суда.
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Самуэльссон раскритиковал соотечественников, пойманных на допинге

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Общество

Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу

Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
ТАСС вчера в 22:10
Происшествия

Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

Ранее в Калуге водитель такси на ходу вытолкал из машины пассажирку с инвалидностью и избил вторую женщину за отказ доплатить тысячу рублей в качестве штрафа за оскорбление.
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Единственный сын принцессы Анны – единственной дочери Елизаветы II, объявил официально о расставании с супругой Отам, с которой прожил в браке 12 лет.
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Лайнер Diamond Princess: заболевших уже 219

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Экономика

Сбербанк выявил рост безработицы среди представителей среднего класса

В России уровень безработицы среди представителей среднего класса вырос за год с 10,9 до 11,9%, свидетельствуют данные опроса Сбербанка.
RT на русском 03:27
Происшествия

На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
RT на русском 02:54
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
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Борис Ротенберг: Кокорин проведет весеннюю часть РПЛ в «Сочи»

РИА Новости 01:52
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Песков: решение о продлении сделки ОПЕК+ пока не принято

Решения о продлении сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти пока нет, сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Известия 02:06
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
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Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Вести.Ru 03:27
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В Петрозаводске директор школы отчитала ученицу за «толстоватые ноги»

Жительница Петрозаводска разместила в сети видео, на котором директор местной школы отругала ее дочь за короткую юбку.
Газета.Ru 04:09
Происшествия

В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе

Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, полицейские пресекли действия нарушителей.
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Названа возможная причина смертельного ДТП под Псковом

По словам Васильковой, водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем, однако официально причины ДТП пока не названы, отмечает телеканал «Звезда».
Известия 04:32
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