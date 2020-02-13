Экономика
ИзвестияСилуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка
Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства 13 февраля.
Читать в источнике
Оценить952
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 23:30, Ашберн
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Происшествия
Разрешившего строительство на берегу Байкала чиновника задержали
Глава Листвянского муниципального образования Александр Шамсудинов задержан после незаконной выдачи разрешения на строительство в экозоне Байкала, сообщает управление СК по Иркутской области.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей забрала их мать
Двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец бросил в Шереметьево, забрала их родная мать.
Культура
Вышла песня Билли Айлиш к новому фильму о Джеймсе Бонде
«Не время умирать» режиссера Кэри Фукунаги выйдет на экраны 9 апреля. Главную роль в фильме про агента 007 снова сыграет Дэниел Крэйг.
Армия и оружие
Поставки танка Т-90М «Прорыв» в войска начнутся в 2020 году
Серийные поставки модернизированного танка Т-90М "Прорыв-3" в российскую армию начнутся в текущем году, сообщил глава "Уралвагонзавода" Александр Потапов.
Политика
Путин сменил губернатора Калужской области
Президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Калужской области, сообщается на сайте Кремля.
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о необходимости модернизации ядерной триады
Замглавы Пентагона по закупкам и техобеспечению Алан Шаффер отметил, что США следует сохранять потенциал ядерного сдерживания и совершенствовать ядерную триаду на фоне угрозы новейшего российского оружия.
Происшествия
Монахиня сбила ребенка и скрылась с места ДТП под Калугой
По данным инспекторов, водитель не совладала с управлением на скользкой дороге, "Лада-Ларгус" вылетела на встречную полосу и сбила 10-летнюю девочку, которая вместе с матерью шла по обочине.
Футбол
«Реал» выплатит 120 миллионов евро отступных за Лаутаро Мартинеса
На футболиста ранее претендовала «Барселона», которая видит в Мартинесе идеальную замену 33-летнему Луису Суаресу.
Общество
Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году
Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
Кино
«Скандал»: никто не знает про секс
Известно, что Роджера Эйлса уволили с поста исполнительного директора и председателя правления Fox News после многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах.
Общество
Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз»
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз».
Общество
Госдума не ввела мораторий на повышение пенсионного возраста
Группа депутатов от КПРФ и "Справедливой России" подготовила законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста до 1 января 2030 года, но данная инициатива была отклонена.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Происшествия
В Астрахани учительницу подозревают в интимной близости со школьником
Биатлон
Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
Здоровье
Треть украинцев из-за реформы лишатся бесплатной медицинской помощи
Треть населения Украины не сможет получить бесплатную медицинскую помощь с апреля из-за условий медреформы.
Общество
В Антарктиде температура впервые поднялась выше 20 градусов
Политика
Путин объяснил необходимость закрепить индексацию пенсий в Конституции
Власти России обязаны закрепить индексацию пенсий в Конституции, чтобы не было никакой лазейки этого не делать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон страны.
Политика
Посол назвал последствия отказа россиянам во въезде в Израиль
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что за 2019 год более шести тысяч россиян получили отказ во въезде в Израиль.
Хоккей
«Тампа» продлила победную серию, Василевский сделал 29 сэйвов
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Политика
Трамп не станет увольнять пожаловавшегося на его твиты генпрокурора
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм уведомила, что президент США Дональд Трамп не станет снимать с должности генпрокурора Уильяма Барра, который до этого пожаловался на то, что американский лидер мешает ему и Минюсту работать своими постами о ведомстве в Twitter.
Экономика
Производители электроники подали жалобу в правительство на ФАС
Представитель консорциума не ответил на вопросы РБК на момент публикации, но о существовании такого письма осведомлены представитель «Ростеха» и исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Происшествия
Под Хабаровском два автомобиля с рыбаками провалились под лед
Два автомобиля, которые ехали по реке Амур в Хабаровском крае, провалились под лед, передает сайт ГУ МЧС России по региону.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.