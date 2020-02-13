Стоимость покупки правительством контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка составит около 2,5 трлн рублей. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов. «Это около 2,5 трлн рублей — стоимость пакета акций Сберегательного банка», — цитирует главу Минфина РИА Новости.

Правительство купит у ЦБ пакет акций Сбербанка за 2,5 трлн рублей

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