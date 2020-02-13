Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства 13 февраля.

Политика Песков: Лужков восстановил доверие Кремля «Безусловно, доверие восстановлено, в данном случае речь идет о том, что отдается должное именно тому вкладу, который внес Юрий Михайлович в развитие такого главного региона нашей страны — Москвы»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос журналистов, значат ли памятные инициативы, что доверие восстановлено.

Политика В Кремле оценили идею Зеленского переселить крымчан в «город-сад» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского построить в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Происшествия В Челябинске возник крупный пожар в производственном цехе В Челябинске загорелся цех по производству пластиковой посуды, площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. В МЧС информация о возгорании поступила в 10.34 по московскому времени.

Происшествия Следствие предъявило обвинения четырём сотрудникам ФНС России Заместителю начальника инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по Сергиеву Посаду, начальнику отдела выездных проверок и двум инспекторам предъявлены обвинения в совершении преступлений, сообщили 14 февраля в пресс-службе Следственного комитета России.

Происшествия Арашуков и Абызов стали соседями по камере в СИЗО «Лефортово» Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и экс-министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов стали соседями по камере в СИЗО «Лефортово», передает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марину Литвинович.

Политика Песков назвал враньем сообщения о встрече Патрушева с Зеленским В Кремле назвали ложью сообщения о том, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Омане.

Экономика Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39% Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Политика Песков объяснил включение Исинбаевой в рабочую группу по Конституции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что включение в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию тех членов, которые ранее не были знакомы с текстом Основного закона страны, не отразится на эффективности работы.

Здоровье Диетолог назвала продукты для восполнения дефицита витамина D Медицинский специалист Нурия Дианова озвучила, какие продукты стоит включить в рацион, если наблюдается нехватка витамина D. Чаще всего дефицит витамина D у жителей средней полосы и северных широт наблюдается осенью и зимой, когда солнце редко выходит из-за туч, а световой день становится короче.

Кино В российский прокат вышли «Джентльмены» Гая Ричи По сюжету, главный герой фильма, американец Микки Пирсон, хочет тихо выйти из своего наркобизнеса, однако все карты ему спутывают еврейский богач и азиатские бандиты.