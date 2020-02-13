Экономика
ИзвестияСилуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка
Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства 13 февраля.
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Политика
Песков: Лужков восстановил доверие Кремля
«Безусловно, доверие восстановлено, в данном случае речь идет о том, что отдается должное именно тому вкладу, который внес Юрий Михайлович в развитие такого главного региона нашей страны — Москвы»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос журналистов, значат ли памятные инициативы, что доверие восстановлено.
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского переселить крымчан в «город-сад»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского построить в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Лена Ленина вышла замуж за шеф-повара в платье за 10 млн рублей
Писательница Лена Ленина, известная публике не только своими достижениями в области литературы, но и эпатажными нарядами и необычными прическами, накануне вышла замуж.
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Дамаск снова подвергся ракетному удару
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Ямале, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Происшествия
Мать брошенного у метро в Москве младенца объяснила свой поступок
Следственный комитет опубликовал видео допроса женщины, бросившей своего ребенка у станции московского метро "Парк Победы".
Происшествия
В Челябинске возник крупный пожар в производственном цехе
В Челябинске загорелся цех по производству пластиковой посуды, площадь пожара достигла 2 тыс. кв. м. В МЧС информация о возгорании поступила в 10.34 по московскому времени.
Происшествия
Следствие предъявило обвинения четырём сотрудникам ФНС России
Заместителю начальника инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по Сергиеву Посаду, начальнику отдела выездных проверок и двум инспекторам предъявлены обвинения в совершении преступлений, сообщили 14 февраля в пресс-службе Следственного комитета России.
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Xiaomi предлагает целый компьютер-моноблок по цене смартфона
Происшествия
Скончались двое рабочих после взрыва на заводе в Первоуральске
Политика
Лукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России
Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год.
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
Космос
В NASA обновили легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»
13.02.2020 От снимка, сделанного 30 лет назад, и по сей день захватывает дух.
Политика
Дерипаска прокомментировал статью FT о его связи с деньгами Путина
Российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал статью газеты Financial Times (FT) о том, что он якобы отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Футбол
«Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Петербургский "Зенит" не подтвердил информацию о том, что нападающий Александр Кокорин уйдет в аренду в "Сочи", передает "Чемпионат.com".
Наука
Компонент грудного молока способствует когнитивному развитию ребёнка
Происшествия
ФСБ задержала жителя Подмосковья, собравшего 25 млн рублей для ИГ
Следствие полагает, что мужчина собрал для террористической организации 25 млн рублей.
Происшествия
Арашуков и Абызов стали соседями по камере в СИЗО «Лефортово»
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и экс-министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов стали соседями по камере в СИЗО «Лефортово», передает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марину Литвинович.
Политика
Песков назвал враньем сообщения о встрече Патрушева с Зеленским
В Кремле назвали ложью сообщения о том, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Омане.
Экономика
Консолидированная выручка «Яндекса» в 2019 году выросла на 39%
Консолидированная выручка "Яндекса" без учета "Яндекс.Маркета" по стандартам US GAAP увеличилась по итогам 2019 года увеличилась на 39% и составила 175,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Культура
Фёдор Добронравов опроверг слухи о конфликте с Анатолием Васильевым
Фёдор Добронравов прокомментировал слухи о конфликте между ним и Анатолием Васильевым во время съёмок сериала «Сваты».
Политика
Песков объяснил включение Исинбаевой в рабочую группу по Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что включение в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию тех членов, которые ранее не были знакомы с текстом Основного закона страны, не отразится на эффективности работы.
Здоровье
Диетолог назвала продукты для восполнения дефицита витамина D
Медицинский специалист Нурия Дианова озвучила, какие продукты стоит включить в рацион, если наблюдается нехватка витамина D. Чаще всего дефицит витамина D у жителей средней полосы и северных широт наблюдается осенью и зимой, когда солнце редко выходит из-за туч, а световой день становится короче.
Авто
Продажи кроссовера Skoda Karoq стартовали в России
Российские дилеры марки Skoda начали продажи компактного кроссовера Karoq.
Космос
Похожая на Землю луна Сатурна провалила тест на инопланетную жизнь
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Кино
В российский прокат вышли «Джентльмены» Гая Ричи
По сюжету, главный герой фильма, американец Микки Пирсон, хочет тихо выйти из своего наркобизнеса, однако все карты ему спутывают еврейский богач и азиатские бандиты.
Происшествия
Из Боткинской больницы Петербурга бежали еще три пациента
В Петербурге еще три человека без разрешения врачей покинули карантин по коронавирусу, который был организован в изолированных боксах инфекционной больницы им. Боткина.