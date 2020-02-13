Экономика

ИзвестияИзвестияСилуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка

Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства 13 февраля.
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