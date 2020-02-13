Экономика

РБКРБКСилуанов сообщил о финансировании задач Путина деньгами от Сбербанка

Условно утвержденные расходы на 2021 – 2022 годы (расходы, зарезервированные под будущие цели) составляют 1,6 трлн руб. Кроме того, по словам министра, прибыль, полученная от продажи Центробанком правительству доли в Сбербанке, позволит получить дополнительные доходы федерального бюджета, чтобы использовать их для выполнения поручений Путина из послания.
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Доходы от продажи Сбербанка пойдут на социальные расходы?

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Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно

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News.ruвчера в 12:15
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У генерала ФСБ нашелся только Lexus

ГВСУ СКР, в свою очередь, приняло меры для погашения ущерба по скандальному делу, однако смогло разыскать и арестовать только внедорожник Lexus, принадлежащий генералу.
Коммерсантъ вчера в 18:12
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Анализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин

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Общество

В России начали сборку первого серийного Ил-114-300

Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
РИА Новости 01:28
Происшествия

ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей

ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
ТАСС 02:46
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля сирийские средства противовоздушной обороны под Дамаском отразили две атаки со стороны Израиля.
REGNUM вчера в 17:35
Политика

В Турции усилили меры безопасности посольства РФ из-за угроз

Власти Турции усилили меры безопасности посольства России в связи с угрозами, поступающими послу Алексею Ерхову, сообщила «РИА Новости» пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.
Коммерсантъ 02:09
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Экс-тренер «Барселоны» выбрал бы Австралию вместо чемпионата Англии

В январе 2020 года Вальверде был уволен из каталонского клуба. Вместе с "Барселоной" он дважды становился победителем чемпионата Испании.
Газета.Ru вчера в 18:20
Политика

Путин предложил сделать выходным день голосования по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в будний день, который станет выходным.
Lenta.ru вчера в 07:44
Происшествия

В Челябинске загорелся цех по производству пластиковой посуды

Цех по производству пластиковой посуды загорелся на площади 600 квадратных метров в Челябинске, пожару присвоен третий номер сложности, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 03:36
Политика

Зеленский не встречался с Патрушевым в Омане — Мендель

«Единственное, что было не сложно в сюжете программы «Схемы», — это отрицать факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили», — написала Мендель.
REGNUM 03:07
Технологии

Робот-курьер «Яндекса» начал доставлять посылки с маркетплейса «Беру»

На новом этапе испытаний "Роверу" поручили доставку сотрудникам "Яндекса" покупок, сделанных ими на маркетплейсе "Беру".
Вести.Ru 03:02
Происшествия

В ДТП в Тамбовской области погибли пять человек

Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры в Тамбовской области, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД России.
РБК 00:33
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Резцова заявила об отсутствии страха перед Фуркадом

Газета.Ru 03:53
Общество

Пассажиры круизного лайнера Westerdam высадились на берег в Камбодже

Находящиеся на круизном лайнере Westerdam пассажиры смогли высадиться на берег после длительного путешествия по Азии.
Российская газета вчера в 21:53
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Lenta.ru 00:01
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Появились новые льготы на лекарства для пенсионеров

Появились новые льготы на лекарства для пенсионеров.
Вести Подмосковья 03:41
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Скандальный банкет сотрудников тюменского СК: наказаны 12 человек

Судя по кадрам видеозаписи, одним из гостей праздника был неоднократно судимый Денис Девкин, который позже и выложил в инстаграмме видеоролик, где произносит: «Жизнь ворам!» и «АУЕ!», при этом в кадре присутствуют Аглиуллин, Ушатый и Рузеев, которые никак не отреагировали на такие реплики.
NashGorod.ru вчера в 23:37
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Нидерланды отказались судить подозреваемых по делу MH17 в России

Власти Нидерландов отказались от предложения Москвы провести судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году на территории России.
REGNUM 00:39
Энергетика

«Газпром» планирует увеличить поставки газа в ЕС

Переговоры с европейскими покупателями, касающиеся поставок дополнительных объемов газа, ведет компания «Газпром», 13 февраля сообщила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в рамках Дня инвестора компании.
REGNUM вчера в 21:03
Общество

Сбербанк опроверг информацию об утечке данных клиентов

В феврале в даркнете появилось объявление о продаже данных 20 000 клиентов Сбербанка, написали «Известия».
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Телефонные мошенники обокрали звезду сериала «Реальные пацаны»

РИА Новости 01:17
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Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
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В Mercedes показали новую машину

Пресс-служба Mercedes опубликовала компьютерные изображения новой машины – Mercedes-AMG F1 W11 EQ Performance, с которой команда рассчитывает продолжить серию успехов и побороться за титул.
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СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
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Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
РИА Новости вчера в 19:07
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«Ак Барс» победил рижское «Динамо» в матче КХЛ

Казанский "Ак Барс" одержал победу над рижским "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости вчера в 14:56
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

РБК вчера в 05:29
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Турция заявила о «нейтрализации» 63 сирийских военных в Идлибе

Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 63 сирийских военных в провинции Идлиб, заявило турецкое Минобороны.
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Космос

Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС

РИА Новости 12 февраля в 17:10
Происшествия

Экс-главу Сбербанка Абхазии задержали в Москве

Бывший глава Сбербанка Абхазии Тимур Бганба задержан в Москве. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 02:51
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