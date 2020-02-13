Экономика
ИзвестияСилуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка
Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства 13 февраля.
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После убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани США и Иран были близки к войне.
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Банк HSBC снизил прогноз роста китайского ВВП в этом году с 5,8 до 5,3%, при том что в прошлом году темпы роста и так уже оказались самыми низкими с 1990 г. (6,1%).
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Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море
Загороднюк рассказал, что в ходе встречи с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке на Мюнхенской конференции по безопасности политики обсудили возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в Черном море.
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Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме
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Число жертв коронавируса в Китае превысило 1,5 тысячи
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Кулижников выиграл золото на дистанции 500 м на ЧМ, Мурашов — серебро
Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл золото чемпионата мира на дистанции 500 метров, который проходит в американском в Солт-Лейк-Сити.
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Диетолог назвала продукты для восполнения дефицита витамина D
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Цена на нефть Brent растёт более чем на 4%
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле поднялись на 4,04% — до $56,26 за баррель.
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Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Научный руководитель Института астрономии Российской академии наук Борис Шустов выразил убежденность в том, что летящий к Земле астероид не представляет опасности.
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В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»
Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Технологии
«Билайн» выпустил ТВ-приставку на платформе Android TV
В пресс-службе «Билайна» «Телеспутнику» сообщили, что BeeBox на платформе Android TV предназначена в первую очередь для самых требовательных пользователей.
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Первый случай коронавируса выявлен в Египте
Министр здравоохранения Египта Хала Заед заявила, что в стране зафиксирован первый случай коронавируса.
Армия и оружие
Корабль ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами
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В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Кино
Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена
Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Политика
Зеленский обсудил с сенаторами США расширение военной помощи Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с американскими законодателями расширение материальной помощи Киеву в сфере обороны.
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Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
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Источник "РГ" в правоохранительных органах региона уточнил, что тело было найдено на участке, который принадлежит бывшему прокурору Игорю Чельдиеву.
Шоу-бизнес
Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ
Политика
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Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
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Православные христиане отмечают Сретенье Господне
Здоровье
NHK: Япония испытает лекарства от ВИЧ для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения Японии намерено начать клинические испытания лекарства от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) для лечения коронавируса нового типа, сообщает телеканал NHK.