Экономика

ИзвестияИзвестияСилуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка

Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства 13 февраля.
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Доходы от продажи Сбербанка пойдут на социальные расходы?

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Минфин: бюджет получит 2,5 трлн руб. после покупки акций Сбербанка

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Минфин сохраняет планы по инвестированию до 300 млрд рублей из средств ФНБ ежегодно

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Мужчина покончил с собой в психбольнице в Ставрополе

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Норвежка Рейселанд выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону

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