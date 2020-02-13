Экономика
ИзвестияСилуанов рассказал об использовании средств от продажи акций Сбербанка
Средства от продажи пакета Центробанка в Сбербанке будут направлены в бюджет для финансирования социальных инициатив, обозначенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов на заседании правительства 13 февраля.
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Политика
План по Украине исчез с официального сайта Мюнхенской конференции
План по урегулированию ситуации на Украине исчез с официального сайта Мюнхенской конференции. Об этом сообщает Obozrevatel.ua.
Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил от участия в еврокубках на два сезона английский клуб «Манчестер Сити».
Здоровье
Медики назвали продукты, защищающие от болезни сердца
Немецкие медики перечислили продукты, которые помогут обеспечить себя важными минералами.
Армия и оружие
ЦПВС опроверг заявления Турции о гибели сирийских военных в Идлибе
По словам представителя центра по примирению враждующих сторон в Сирии, Министерство обороны Турции продолжает распространять заявления о якобы «потерях» сирийской армии, понесенных в результате ударов подразделений турецких войск по позициям САА в Идлибской зоне деэскалации.
Политика
Лукашенко жестко ответил на вопрос Путина о покупке нефти
Российский президент засомневался в том, что Белоруссия будет закупать нефть у других поставщиков, и спросил Лукашенко, зачем это делать, если российская нефть обойдется белорусам дешевле.
Наука
Большое число сексуальных партнеров повышает риск рака
Гаджеты
Названы в смартфонах автоматические функции, которые лучше отключить
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты назвали приложения, которые необходимо сразу отключить.
Политика
Путин высказался об индексации пенсий в России
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.
Политика
Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях
Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Авто
Очередь на новый Suzuki Jimny достигла десяти месяцев
Как стало известно «Автоновостям дня», в 2019 году только на внутреннем рынке Suzuki каждый месяц продавала в среднем по 3425 внедорожников Jimny – это более чем в два раза больше, чем ожидалось изначально.
Здоровье
Подтвержден первый случай заражения коронавирусом в Египте
В Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19.
Происшествия
Мужчина покончил с собой в психбольнице в Ставрополе
Мужчина совершил суицид в психиатрической больнице в Ставрополе, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в пятницу.
Общество
В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.
Шоу-бизнес
Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Политика
Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США
Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
Общество
В России могут провести «гаражную амнистию»
В Росреестре рассчитывают, что в целом документ позволит облегчить жизнь 4,5 млн автовладельцев Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
На основании шпионских фото и известной информации, дизайнеры портала «Колеса.ру» подготовили рендерные изображения.
Единоборства
Анализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин
Результаты медицинского освидетельствования двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, свидетельствуют об употреблении им кокаина.
Биатлон
IBU открыла новое дело против Устюгова
Глава СБР Владимир Драчев заявил, что IBU открыл новое дело в отношении биатлониста Евгения Устюгова, который подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАCC.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Политика
Военнослужащим ВВС США официально разрешили носить хиджабы и тюрбаны
Новые правила касаются ношения хиджабов и тюрбанов, сообщает канал CNN. Послабления должны коснуться военнослужащих-мусульман и сикхов.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
Энергетика
В Иране заявили о готовности продавать нефть Белоруссии
Тегеран готов вести переговоры с Минском и продавать белорусской стороне нефть, заявил посол Ирана в Белоруссии Саид Яри.
Общество
В России предложили ввести новый возраст получения паспорта
Россиян могут обязать менять паспорт при достижении 60 лет. C таким предложением выступил депутат ЗакСа Ленобласти Владимир Петров.
Здоровье
Способ борьбы с коронавирусом нашли в Китае
Китайские медики нашил эффективный способ борьбы с коронавирусом. Они переливают плазму крови выздоровевших пациентов тем, кто еще болен.
Происшествия
На Ямале при жёсткой посадке вертолёта Ми-8 погибли два человека
На Ямале 14 февраля 2020 года совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8 авиакомпании «Скол».
Общество
Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта
Фитнес-тренер из Подмосковья Яна Данкова назвала пародию телеведущего Ивана Урганта на нее забавной.