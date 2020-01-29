Экономика
REGNUMСилуанов рассказал об источниках денег для послания президента
Средства, которые предполагалось использовать для покрытия условно утвержденных расходов на 2021−2022 годы будут перенаправлены на реализацию задач, поставленных в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом журналистам рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
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На реализацию послания президента направят условно утвержденные в бюджете средства
ТАСС29 января в 13:06
Силуанов рассказал о дополнительных расходах на меры из послания Путина
Аргументы и Факты29 января в 08:34
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