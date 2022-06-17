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Силуанов рассказал о концепции стимулирования пенсионных накоплений

О том, что Минфин и ЦБ собираются представить законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений в 2022 году, Силуанов говорил в начале февраля.
РБК
Не так давно министром уже была анонсирована новая система добровольных пенсионных накоплений.
FBM.ru
Также отмечалось, что вместе с ним будет принят законопроект о переводе пенсионных накоплений россиян из системы обязательного пенсионного страхования в систему негосударственного пенсионного обеспечения.
Lenta.ru
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Солидарность

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Силуанов сообщил о концепции стимулирования пенсионных накоплений
АБНвчера в 05:44
Силуанов рассказал о концепции стимулирования пенсионных накоплений
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