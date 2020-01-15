Экономика
РИА НовостиСилуанов рассказал, сколько расходов потребуют демографические меры
Демографические меры, объявленные президентом, потребуют 400-450 миллиардов рублей дополнительных расходов бюджета в 2020 году, заявил вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.
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с чего всё началось
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.RT на русском05:36
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Силуанов подсчитал расходы на предложенные Путиным демографические меры
Национальная служба новостей05:48
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