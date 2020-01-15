Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСилуанов рассказал, сколько расходов потребуют демографические меры

Демографические меры, объявленные президентом, потребуют 400-450 миллиардов рублей дополнительных расходов бюджета в 2020 году, заявил вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.
Читать в источнике
Комментировать29
с чего всё началось

Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал RT, в какую сумму обойдутся бюджету объявленные российским президентом Владимиром Путиным социальные меры. По словам министра, это потребует около 450 млрд рублей дополнительных расходов из бюджета 2020 года.
RT на русском05:36

Подробнее о событии

Сколько стоит самое дорогое послание Путина

Ведомости16:50

План Путина по демографии оценили в 450 миллиардов рублей

Lenta.ru05:29

Глава Минфина оценил новые демографические меры в 450 млрд рублей

Газета.Ru05:56

Силуанов подсчитал расходы на предложенные Путиным демографические меры

Национальная служба новостей05:48

Пакет демографических стимулов обойдется бюджету в 400-450 млрд руб. в 2020 году

Интерфакс05:39

Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

RT на русском05:36

Силуанов рассказал, сколько расходов потребуют демографические меры

РИА Новости06:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 21:32, Ашберн
Политика

Правительство России ушло в отставку

RT на русском 08:32
Политика

США и Китай подписали первую часть торговой сделки

РИА Новости 13:07
Политика

Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост главы правительства

Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит вопрос о даче согласия президенту РФ Владимиру Путину на назначение на пост председателя правительства РФ нынешнего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
ТАСС 16:01
Происшествия

Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной

Обстановка на улице Корниш эль-Мазраа рядом с посольством России в Бейруте остается напряженной после столкновений полиции и демонстрантов, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 19:06
Политика

Особое мнение: Александр Проханов

Александр Проханов был сегодня гостем нашей студии.
Эхо Москвы 16:15
Политика

Меркель призвала Европу к самостоятельности

По словам Меркель, нынешний уровень европейских расходов на оборону "само собой не является достаточным".
ТАСС 18:32
Гаджеты

Xiaomi изобрела смартфон с семью выдвижными камерами

Ferra вчера в 09:56
Кино

Фильм «Холоп» вновь возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Холоп" с Милошем Биковичем в главной роли вновь возглавил российский прокат. За минувшие четыре дня он собрал 416,7 млн рублей.
Piter.tv 13 января в 01:39
Происшествия

Фатальное ДТП в Улан-Удэ парализовало движение трамваев

В среду утром в Улан-Удэ автомобиль Hyundai Solaris на большой скорости врезался в бетонную опору.
Вести.Ru 02:51
Общество

Гидрометцентр прогнозирует похолодание в России в феврале

Температура воздуха в России в феврале, скорее всего, будет заметно ниже январской, сообщил РИА Новости и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
BFM.ru 20:46
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал чаще гулять для профилактики ОРВИ

В качестве мер профилактики простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ жителям России следует проводить больше времени на улице, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
REGNUM 20:31
Политика

Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа

Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 14:37
Армия и оружие

Сирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе

Газета.Ru 20:29
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
RT на русском 04:23
Общество

Турция сняла запрет с Wikipedia

Турецкие власти открыли доступ к Wikipedia после того, как в среду в «Официальном вестнике» было опубликовано решение Конституционного суда, предписывающие отменить запрет, действовавший более двух лет.
Московский Комсомолец Турция 06:10
Политика

Михалков ответил Жириновскому на предложение поменять российский гимн

Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 19:35
Политика

Ъ: Медведев планировал реформу политической системы

В конце 2019 года Дмитрий Медведев планировал реформу российской политической системы. Об этом стало известно газете "Коммерсант".
РИА Новости 20:41
Гаджеты

Apple оснастит 5,4-дюймовый iPhone датчиком Face ID

RuNews24.ru вчера в 03:01
Экономика

Эксперты: стоимость жилья в России в 2020 году вырастет на 10%

Цены на жилье в России в текущем году вырастут примерно на 10%, считают эксперты по недвижимости и девелоперы.
REGNUM 16:27
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец 13:56
Политика

Кудрин предложил пересмотреть основания для отставки премьер-министра

Изменяя Конституцию РФ, необходимо строго определить основания, на которых президент имеет право снять председателя правительства с должности.
URA.Ru 21:22
Футбол

Карпин: нефть где-то точно есть, деньги на Мбаппе надо срочно найти

Копаем тут, а потом там, нефть где-то точно есть.
ODDS.ru 13:01
Общество

Полуфинал конкурса «Лидеры России-2020» стартовал во Владивостоке

Дальневосточный этап конкурса управленцев "Лидеры России - 2020" стартовал во Владивостоке, сообщает Интерфакс.
Российская газета 01:55
Политика

В США отреагировали на послание Путина

Крупные американские СМИ отреагировали на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства, в частности, анонсировал внесение поправок в Конституцию.
Lenta.ru 14:20
Общество

В Японии зафиксировали первый случай заражения пневмонией нового типа

Власти Японии подтвердили первый на территории страны случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.
ТАСС 21:32
Происшествия

В городе распространяют информацию о найденной на Карла Маркса девочке

КТВ-Луч вчера в 08:31
Происшествия

Александр Серов получил ранение в ногу во время потасовки

Известия 03:55
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Российская газета 12:12
Биатлон

Экхофф возглавила общий зачет Кубка мира после победы в спринте

Спорт-Экспресс 10:00
Политика

Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
РИА Новости 16:58
Как работают Яндекс.Новости?
Послание президента России Федеральному собранию — 2019Больше новостей по теме
Главное