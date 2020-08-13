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Силуанов заявил о безопасном уровне размера госдолга России

Размер государственного долга России находится на безопасном уровне, оставаясь ниже 20% ВВП, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, российский госдолг находится в числе самых низких в мире.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

К увеличению российского госдолга привело снижение доходов бюджета, вызванное ограничением деловой активности и падением цен на нефть, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новостивчера в 08:54
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Коммерсантъ

Силуанов считает уровень госдолга России безопасным

Коммерсантъвчера в 09:13
RT на русском

Силуанов высказался о ситуации с увеличением госдолга России

RT на русскомвчера в 08:50
Газета.Ru

В Минфине объяснили рост госдолга

Газета.Ruвчера в 08:57
РИА Новости

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

РИА Новостивчера в 08:54
РБК

Силуанов заявил о безопасном наращивании госдолга России

РБКвчера в 09:11
Известия

Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России

Известиявчера в 08:43
ТАСС

Силуанов сообщил, что размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне

ТАССвчера в 08:20

Главного тренера «Рубина» Слуцкого отстранили на два матча

Главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин" Леонида Слуцкого дисквалифицировали на два матча за оскорбление судей в перерыве матча 1-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги с "Локомотивом" (0:2).
Известия20:00

CNN: Пентагон создаст группу для расследования случаев появления НЛО

Министерство обороны США формирует целевую группу для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), которые наблюдали американские военные летчики.
Российская газета19:11
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Штаб бывшего главного соперника Лукашенко огласил список требований к власти

Штаб бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которого называли главным соперником главы Белоруссии Александра Лукашенко в президентской гонке, огласил список требований к действующей власти.
Lenta.ru20:08

Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Газета.Ruвчера в 15:20
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