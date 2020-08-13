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Силуанов: размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне

Размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне – ниже 20% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС. «Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне – ниже 20% ВВП и остается одним из самых низких в мире», – сказал Силуанов.В источнике
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РИА Новости

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

Макроэкономические показатели в России говорят о высокой устойчивости экономики и финансовой системы, заключил министр. Как следует из данных ЦБ и Минфина, на 1 июля депозиты правительства составляли 13,217 триллиона рублей, а федеральный госдолг — около 14,77 триллиона.
РИА Новостивчера в 08:54
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Коммерсантъ

Силуанов считает уровень госдолга России безопасным

Коммерсантъвчера в 09:13
РБК

Силуанов заявил о безопасном наращивании госдолга России

РБКвчера в 09:11
ТАСС

Силуанов сообщил, что размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне

ТАССвчера в 08:20
РИА Новости

Силуанов назвал уровень госдолга России безопасным

РИА Новостивчера в 08:54
RT на русском

Силуанов высказался о ситуации с увеличением госдолга России

RT на русскомвчера в 08:50
Известия

Силуанов назвал безопасным текущий уровень госдолга России

Известиявчера в 08:43
Газета.Ru

В Минфине объяснили рост госдолга

Газета.Ruвчера в 08:57

Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство национальной безопасности США заявили о создании Главным управлением Генштаба России программного обеспечения для шпионажа «Дроворуб».
RT на русскомвчера в 15:59
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Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM23:16
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«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее.
ТАСС04:38
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Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Москва, 14 августа 2020, 06:04 — REGNUM Только четверть российских врачей (24,5%) согласились сделать прививку от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
REGNUM23:04
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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Получены доказательства существования океана под поверхностью Цереры

Космический аппарат Dawn, исследовавший карликовую планету Церера в 2015–2018 годах, собрал достаточно информации, чтобы убедительно доказать, что под поверхностью Цереры существует океан из соленой воды.
Полит.ру11 августа в 03:00
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МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу по ситуации в стране

«Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной компании и после ее завершения»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ05:25
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Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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