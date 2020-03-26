Экономика
RT на русскомСилуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.
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Происшествия
В Магнитогорске задержан предполагаемый виновник взрыва в жилом доме
В Магнитогорске задержан мужчина, который принес газовый баллон в квартиру, где произошел взрыв.
Политика
В Италии помощь России для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной
По мнению издания, премьер-министр Джузеппе Конте согласился принять гуманитарную помощь России - девять самолетов Ил-76 и порядка ста военных специалистов ради того, чтобы «укрепить личные отношения» с Москвой.
Общество
Россиянам разъяснили условия нерабочей недели
Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Интернет
Эксперты предупредили о риске взлома удаленного рабочего стола
Эсперты компании Positive Technologies рассказали "Газете.ру", что число сетевых узлов в России, доступных по протоколу удаленного рабочего стола (RDP), за три недели (с конца февраля 2020 года) выросли на 9% и достигли свыше 112 000.
Общество
Путин объявил о дополнительных выплатах на детей до 3 лет
Президент РФ Владимир Путин объявил, что в ближайшие 3 месяца, начиная с апреля, всем семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал, будет выплачиваться дополнительно ежемесячно по 5 тысяч рублей на каждого ребёнка до 3 лет.
Общество
Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Общество
В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Армия и оружие
Военная полиция РФ провела учения по обеспечению карантина дронами
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Общество
Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
60-летний советский, российский певец, актер и продюсер Игорь Николаев самостоятельно обратился в больницу в Коммунарке, сдав анализы на коронавирус.
Армия и оружие
В Индонезии планируют купить 79 российских БТ-3Ф
Известно, что в апреле прошлого года корпус морской пехоты Индонезии заказал 21 бронетранспортер БТ-3Ф на 67,2 млн долларов, а также партию плавающих танков BMP3 °F на сумму 108 млн долларов, сообщает Defense Studies.
Футбол
СМИ сообщили о согласовании Кокориным контракта с «Локомотивом»
Экономика
Российский бизнес задумался о сокращении зарплат сотрудникам
Чтобы удержаться на плаву после обвала рубля и коронавируса, 29 процентов компаний уже изменили кадровую политику — перевели работников на удаленную работу с меньшей зарплатой, сократили штат и порезали зарплаты.
Общество
У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Политика
Правительству могут дать право вводить режим ЧС в России
«Предлагается наделить правительство России правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на её части, а также правом на установление обязательных для исполнения правил поведения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Здоровье
В ВОЗ признали бесполезной в борьбе с коронавирусом самоизоляцию
На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) появилось сообщение о том, что ограничение передвижений и самоизоляция не являются достаточными мерами по защите людей от коронавируса.
Общество
Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Общество
Коронавирусная пандемия не следует математическим прогнозам
Доктор Биркс обратила внимание на то, что группа британских исследователей, ранее заявивших о том, что в Великобритании от коронавирусной пандемии может погибнуть до полумиллиона человек, снизили свой прогноз до 20 тысяч.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Происшествия
МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге
Сотрудники полиции рассматривают поджог основной версией причины пожара с семью погибшими в доме в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Энергетика
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Политика
Трамп рассказал о сотрудничестве с Китаем по ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса
Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у девяти жителей Челябинской области, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер.
Политика
Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Происшествия
На Ямале 20 вахтовиков с подозрением на коронавирус вывезли в Надым
Вахтовиков, которым нужна госпитализация из-за контактов с больным коронавирусом, вывезли с Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе компании "Газпром добыча Надым".