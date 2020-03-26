Экономика

RT на русскомRT на русскомСилуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.
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