Экономика

Газета.RuГазета.RuСилуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
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Силуанов объяснил идею налогообложения доходов от вкладов

Газета.Ru01:55

Налог на доход физлиц по вкладам свыше 1 млн рублей будет удержан в 2022 году

ТАССвчера в 11:19

Силуанов разъяснил правила налогообложения процентов на вклады

РИА Новостивчера в 15:26

Греф объяснил принцип налогообложения вкладов свыше 1 млн руб

РБКвчера в 12:27

Сбербанк объяснил уплату налогов от доходов по процентам на вкладах

Известиявчера в 12:20

Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам

RT на русскомвчера в 16:51

Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году

Интерфаксвчера в 11:15
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Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru вчера в 21:30
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Меган Маркл и принц Гарри окончательно переехали в Лос-Анджелес

Новый дом принца Гарри и Меган Маркл находится недалеко от Голливуда.
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Агата Муцениеце раскрыла причины развода с Павлом Прилучным

Актриса рассказала об истинных причинах развода с Павлом Прилучным. Муцениеце сообщила, что они с мужем «перестали друг друга понимать».
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Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

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Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в Facebook рассказал о состоянии певца Льва Лещенко, который попал в больницу.
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REGNUM 00:01
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
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Религия

В РПЦ посчитали запрет посещать храмы в Петербурге антиконституционным

В правовом управлении РПЦ отметили, что любые другие акты органов власти не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты.
Дождь вчера в 15:27
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
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Российский бизнес задумался о сокращении зарплат сотрудникам

Чтобы удержаться на плаву после обвала рубля и коронавируса, 29 процентов компаний уже изменили кадровую политику — перевели работников на удаленную работу с меньшей зарплатой, сократили штат и порезали зарплаты.
Lenta.ru 01:00
Экономика

Россияне начали изымать деньги с банковских вкладов

Россияне начали обращаться в банки с заявлениями о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов после того, как президент России Владимир Путин объявил о распространении НДФЛ на доходы от депозитов и вложений в облигации.
Lenta.ru 02:15
Общество

США стали лидером по количеству заражений коронавирусом, обогнав Китай

Вашингтон, 27 марта 2020, 08:15 — REGNUM США вышли на первое место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, обогнав Китай.
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Общество

У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию

Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
REGNUM 01:40
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Кино

От коронавируса умер актер Марк Блум

Полит.ру вчера в 23:10
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Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
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Происшествия

Чемпион UFC Джонс арестован за езду в нетрезвом виде

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, лидер рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий Джон Джонс вновь оказался в центре скандала.
Газета.Ru вчера в 16:34
Экономика

Экономисты спрогнозировали рецессию российской экономики

Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.
РБК 00:00
Общество

На Кубани остановят заселение в гостиницы, работу кафе и ТРЦ

В Краснодарском крае с 28 марта по 5 апреля приостановят бронирование и заселение в гостиницы и санатории, а также временно закроют кафе, бары и рестораны.
Деловая газета. Юг 00:11
Общество

Срок сдачи годовой отчетности перенесли на неделю

Указом Президента РФ 25.03.2020 № 206 следующая неделя объявлена нерабочей.
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Общество

Более 145 тысяч россиян попали под наблюдение из-за коронавируса

Медицинский контроль из-за пандемии COVID-19 по состоянию на 27 марта осуществляется в России над 145134 людьми.
News.ru 02:16
Общество

У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 01:54
Общество

Московские врачи вылечили от коронавируса уже 18 пациентов

В столице еще три пациента выздоровели от коронавирусной инфекции.
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Авто

Renault Clio стал популярнее Volkswagen Golf

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Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 05:25
Происшествия

В Петербурге коронавирусом заразился полковник ФСБ

В Санкт-Петербурге коронавирусом заразился полковник ФСБ.
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Общество

Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
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Футбол

Дзюба оценил обложку FIFA 21 с изображением Лукашенко

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба отреагировал на шуточную обложку видеоигры FIFA 21, на которой изображён президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Происшествия

В Подмосковье задержан следователь при получении взятки в 5 млн рублей

Следователь из подмосковного Красногорска задержан при получении особо крупной взятки, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 00:06
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