Экономика
Газета.RuСилуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
Читать в источнике
Оценить2,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 02:28, Ашберн
Общество
Россиянам разъяснили условия нерабочей недели
Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри окончательно переехали в Лос-Анджелес
Новый дом принца Гарри и Меган Маркл находится недалеко от Голливуда.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце раскрыла причины развода с Павлом Прилучным
Актриса рассказала об истинных причинах развода с Павлом Прилучным. Муцениеце сообщила, что они с мужем «перестали друг друга понимать».
Происшествия
Задержан виновник взрыва в Магнитогорске
Энергетика
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о состоянии Лещенко
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в Facebook рассказал о состоянии певца Льва Лещенко, который попал в больницу.
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Религия
В РПЦ посчитали запрет посещать храмы в Петербурге антиконституционным
В правовом управлении РПЦ отметили, что любые другие акты органов власти не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты.
Общество
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Экономика
Российский бизнес задумался о сокращении зарплат сотрудникам
Чтобы удержаться на плаву после обвала рубля и коронавируса, 29 процентов компаний уже изменили кадровую политику — перевели работников на удаленную работу с меньшей зарплатой, сократили штат и порезали зарплаты.
Экономика
Россияне начали изымать деньги с банковских вкладов
Россияне начали обращаться в банки с заявлениями о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов после того, как президент России Владимир Путин объявил о распространении НДФЛ на доходы от депозитов и вложений в облигации.
Общество
США стали лидером по количеству заражений коронавирусом, обогнав Китай
Вашингтон, 27 марта 2020, 08:15 — REGNUM США вышли на первое место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, обогнав Китай.
Общество
У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию
Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Кино
От коронавируса умер актер Марк Блум
Политика
Губернатор Ломбардии раскритиковал недовольных помощью РФ
Губернатор итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом и раскритиковал тех, кто занимается политическими спекуляциями на эту тему.
Происшествия
Чемпион UFC Джонс арестован за езду в нетрезвом виде
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, лидер рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий Джон Джонс вновь оказался в центре скандала.
Экономика
Экономисты спрогнозировали рецессию российской экономики
Российской экономике не избежать рецессии: снижение ВВП может составить от 0,8 до 3%, следует из прогнозных оценок аналитиков.
Общество
На Кубани остановят заселение в гостиницы, работу кафе и ТРЦ
В Краснодарском крае с 28 марта по 5 апреля приостановят бронирование и заселение в гостиницы и санатории, а также временно закроют кафе, бары и рестораны.
Общество
Срок сдачи годовой отчетности перенесли на неделю
Указом Президента РФ 25.03.2020 № 206 следующая неделя объявлена нерабочей.
Общество
Более 145 тысяч россиян попали под наблюдение из-за коронавируса
Медицинский контроль из-за пандемии COVID-19 по состоянию на 27 марта осуществляется в России над 145134 людьми.
Общество
У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
Общество
Московские врачи вылечили от коронавируса уже 18 пациентов
В столице еще три пациента выздоровели от коронавирусной инфекции.
Авто
Renault Clio стал популярнее Volkswagen Golf
Хэтчбек Renault Clio стал самым популярным автомобилем в Европе по итогам февраля, опередив по продажам бессменного бестселлера европейского рынка Volkswagen Golf.
Транспорт
В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам
Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
Происшествия
В Петербурге коронавирусом заразился полковник ФСБ
В Санкт-Петербурге коронавирусом заразился полковник ФСБ.
Общество
Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрыть места массового отдыха на российских курортах до 1 июня.
Футбол
Дзюба оценил обложку FIFA 21 с изображением Лукашенко
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба отреагировал на шуточную обложку видеоигры FIFA 21, на которой изображён президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Происшествия
В Подмосковье задержан следователь при получении взятки в 5 млн рублей
Следователь из подмосковного Красногорска задержан при получении особо крупной взятки, передает РИА Новости.