Экономика
RT на русскомСилуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.
Читать в источнике
Оценить2K
Для вкладов в иностранной валюте сумма процентов будет пересчитываться по курсу ЦБ за каждый день отдельно.
— Антон Силуанов, российский экономистРБК вчера в 12:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 00:47, Ашберн
Экономика
Путин: Малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам и кредитам
Малые и средние предприятия (МСП), пострадавшие от ситуации с коронавирусом, получат отсрочку на шесть месяцев по выплате налогов и кредитов.
Общество
Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта
Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.
Технологии
Биолог рассказала о выработке иммунитета у переболевших коронавирусом
Пока ученым неизвестно, как долго у переболевших коронавирусом нового типа сохранится иммунитет к COVID-19, об этом «РИА Новости» сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анна Баранова.
Финансы
Банки сообщили о росте числа заявок на покупку автомобилей в кредит
По оценкам Кредит Европа Банка, в марте количество обращений за ссудами на покупку машин выросло на 15% по сравнению с февралем, выдачи увеличились на 21,5%.
Происшествия
На Кубе от коронавируса умер россиянин
На Кубе от коронавируса COVID-19 скончался гражданин России, которого накануне госпитализировали в тяжелом состоянии.
Общество
Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус
60-летний советский, российский певец, актер и продюсер Игорь Николаев самостоятельно обратился в больницу в Коммунарке, сдав анализы на коронавирус.
Армия и оружие
Российская военная колонна в Италии попала на видео
Колонна выдвинулась с авиабазы ВВС Италии Практик де Маре в Ломбардию, где складывается наиболее сложная ситуация с коронавирусом.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Политика
Путин надеется на победу над коронавирусом раньше чем через три месяца
Пандемию вируса COVID-19 в России, возможно, удастся победить в течение двух-трех месяцев, полагает президент Владимир Путин.
Общество
Минобороны построит 16 модульных инфекционных центров
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Общество
Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
Экономика
Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса
По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Общество
Россиянам разъяснили условия нерабочей недели
Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Экономика
«Отказ от карантина — страшная ошибка»: экономист Сергей Гуриев — об обращении Путина, кризисе и пандемии
Сергей Гуриев: Почему государство не может потратить триллионы рублей, но продолжает отъем денег у населения Об отсутствии карантина в России Главное [в обращении Путина], конечно, это отказ от карантина.
Общество
Глава Хакасии объявил об уходе на самоизоляцию
«Обязанности главы в моё отсутствие исполняет первый заместитель Николай Миронов», — добавил он.
Политика
Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса
Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам временно перейти в режим новогодних выходных
Центробанк рекомендовал российским банкам на нерабочей неделе перейти в режим новогодних выходных и определить перечень дежурных отделений, если это потребуется.
Происшествия
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
В Магнитогорске в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Экономика
Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса
Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Здоровье
В Москве разрешили лечиться от коронавируса дома
В документе говорится, что пациент остаётся дома, если его температура ниже 38,5 градуса Цельсия и если у него нет затруднений дыхания.
Экономика
Правительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты
О двух новых 26 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с бизнесом: выдавать короткие кредиты на выплату зарплат и отменить налог на имущество для владельцев недвижимости, которые готовы предоставить отсрочку по арендным платежам.
Политика
Страны G20 сделали заявления по итогам саммита
Страны-участницы G20 сделали заявления по итогам саммита, передает ТАСС.
Здоровье
В Бурятии два человека заболели коронавирусом
В Бурятии зарегистрировано 2 подтвержденных случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Политика
В бундестаге заявили об «оккупации» Германии США
Американское ядерное оружие находится на территории ФРГ, потому что Германия до сих пор фактически находится в состоянии оккупированной страны.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море
Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Единоборства
Шлеменко назвал гонорар за бой с Емельяненко
Бывший чемпион Bellator в среднем весе, Александр Шлеменко, обозначил сумму, которую запросил за бой с Александром Емельяненко, а также гонорар, предложенный ему за данный поединок представителями телеканала РЕН ТВ.
Шоу-бизнес
54-летняя Марина Зудина восхитила поклонников стройными ногами
Помолодевшая 54-летняя Марина Зудина продемонстрировала фанатам стройные ноги.
Энергетика
Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель
Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель.