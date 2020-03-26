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Газета.RuГазета.Ru
Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам
РЕН ТВ
  • Пятый канал0:57
  • Рифей-Пермь0:53
  • Известия1:21
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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.В источнике
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Греф объяснил принцип налогообложения вкладов свыше миллиона рублей

РИА Новости 13:12
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Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году

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Греф объяснил принцип налогообложения вкладов свыше 1 млн руб

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