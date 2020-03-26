Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.