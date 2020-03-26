Налог на процентные доходы по вкладам и инвестициям в долговые бумаги будет введен с 2021 года и начнет взиматься в 2022 году, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Налогом не будут облагаться и изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями.

с чего всё началось

Налог с процентных доходов будет взиматься только со вкладов, размер которых будет превышать 1 млн рублей, уточнил министр финансов. Эта мера не коснется процентных доходов граждан, полученных в 2020 году, а начнет действовать только с 2021 года, сказал Силуанов.

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