Экономика
Газета.RuСилуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.
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Наука
Выяснено, какие виды деревьев лучше борются с загрязнением воздуха
Ученые из Университета Суррея проанализировали, какие виды деревьев лучше всего подходят для борьбы с загрязнением воздуха, идущим от дорог.
Экономика
ЦБ предоставит банкам кредиты на год под 4%
Банк России предоставит банкам кредиты сроком на год под 4%, чтобы малые и средние компании могли выплатить своим сотрудникам зарплаты.
Общество
Испания вернула китайской компании неточные экспресс-тесты на COVID-19
Министерство здравоохранения Испании вернуло китайской компании 9 тысяч экспресс-тестов на COVID-19, поскольку они были неточными, китайские власти сообщили, что у фирмы нет соответствующей лицензии.
Общество
За сутки в Испании от коронавируса погибли более 700 человек
За прошедшие сутки 25-26 марта в Испании от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 655 человек, общее число жертв коронавируса превысило 4 000 человек.
Общество
Что закроют из-за коронавируса завтра
С 00.00 28 марта и по 5 апреля 2020 года в Калининградской области решили приостановить работу библиотек, учреждений дополнительного образования, спортивной подготовки, физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных клубов.
Общество
Главврач Коммунарки подтвердил коронавирус у Льва Лещенко
78-летний певец Лев Лещенко 25 марта был госпитализирован с подозрением на пневмонию в главную инфекционную больницу Москвы, куда отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.
Общество
Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты
В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
Здоровье
Минздрав предупредил о смертельной угрозе коронавируса для беременных
Ранее главный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева заявила, что вероятность смертельного исхода или тяжелого течения заболевания при коронавирусе у пожилых людей составляет от 3,3 до 20 процентов.
Здоровье
Минздрав обновил противокоронавирусные рекомендации
Рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса COVID-19 у взрослых обновил Минздрав России.
Гаджеты
Intel представит 10-ядерные Comet Lake-S для десктопов в конце апреля
В семействе настольных процессоров Comet Lake-S будут представлены модели, насчитывающие до десяти ядер и обладающие тактовыми частотами до 5,3 ГГц.
Наука
Наука о блондинках и брюнетках: кто умнее?
По результатам исследования ученые обнаружили, что темноволосые девушки оказались смекалистее своих белокурых коллег: успеваемость брюнеток была на 4% выше.
Общество
За нарушение карантина в России могут ввести штраф до миллиона рублей
За нарушение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя могут ввести штрафы от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч.
Политика
Российские военные приступили к дезинфекции Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Здоровье
На Украине намерены ужесточить карантинные меры в стране
Власти Украины намерены ужесточить карантинные меры в связи с коронавирусом из-за большого числа заболевших среди людей трудоспособного возраста, сообщил в пятницу замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге.
Происшествия
Чемпион UFC Джонс арестован за езду в нетрезвом виде
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, лидер рейтинга лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовых категорий Джон Джонс вновь оказался в центре скандала.
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море
Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Общество
Власти Москвы допускают продление выходных из-за коронавируса
Московские власти в конце следующей недели решат, продлевать ли режим нерабочих дней, объявленный президентом Владимиром Путиным в связи с коронавирусом, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Общество
Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом
Премьер-министр Великобритании 55-летний Борис Джонсон сообщил о положительных результатах тестов на болезнь, вызванную новым коронавирусом.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Игры
Новый трейлер Resident Evil 3 посвятили Джилл Валентайн
Capcom опубликовала новый трейлер ремейка Resident Evil 3. Ролик посвящён Джилл Валентайн: он содержит новые кадры с главной героиней и раскрывает, что девушка появится в многопользовательской игре Resident Evil: Resistance.
Политика
Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в пятницу, 27 марта, о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике.
Гаджеты
Линейка флагманов Samsung Galaxy S20 продается на 40% хуже Galaxy S10
Линейка флагманов Samsung Galaxy S20, вышедшая на рынок относительно недавно, продается на 40% хуже Galaxy S10 в сравнении с аналогичным промежутком времени в 2019 году.
Общество
Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю
Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.