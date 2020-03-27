Налог на процентные доходы по вкладам и инвестициям в долговые бумаги будет введен с 2021 года и начнет взиматься в 2022 году, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Налогом не будут облагаться и изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями.

с чего всё началось

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

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