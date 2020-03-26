Объектом налогообложения является человек и его доход, а не вклад. Облагается ваш доход, получаемый по всем вашим вкладам. Не каждый вклад в отдельности, а совокупность ваших вкладов. Поэтому нет смысла дробить ваши вклады, потому что будет браться совокупность вкладов.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году.

Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Общество США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джона Хопкинса.

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Технологии В Лаборатории Касперского рассказали о способах дезинфекции смартфонов Недавно в блоге отечественной компании Kaspersky Lab была опубликована информация о том, какие средства лучше использовать для дезинфекции смартфонов.

Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Общество В Санкт-Петербурге закрывают все торговые центры Санкт-Петербург вслед за Москвой приостанавливает деятельность всех торговых центров, розничных магазинов (за исключением продуктовых сетей), а также кафе, баров и ресторанов.