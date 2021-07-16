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Экономика

Силуанов: решение S&P подтверждает правильный курс экономической политики РФ

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-/А-3» со стабильным прогнозом.
URA.Ru
Решение международного рейтингового агентства S&P о сохранении рейтинга России подтверждает правильность проводимой правительством экономической политики, заявил министр финансов Антон Силуанов.
ПРАЙМ
По словам аналитиков, прогноз по долгосрочным рейтингам является стабильным.
URA.Ru
Глава Минфина отметил, что агентство улучшило свой прогноз в отношении роста российской экономики в 2021 году до 3,7% годовых.
Москва 24

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