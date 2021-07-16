КоммерсантъСилуанов: решение S&P подтверждает правильный курс экономической политики РФМеждународное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВВ-/А-3» со стабильным прогнозом.URA.RuРешение международного рейтингового агентства S&P о сохранении рейтинга России подтверждает правильность проводимой правительством экономической политики, заявил министр финансов Антон Силуанов.ПРАЙМПо словам аналитиков, прогноз по долгосрочным рейтингам является стабильным.URA.RuГлава Минфина отметил, что агентство улучшило свой прогноз в отношении роста российской экономики в 2021 году до 3,7% годовых.Москва 24Читать далееСвернутьОбщественная служба новостейОбщественная служба новостейНТВТК ЗвездаREGNUMРБКLife.ruГазета.RuRT на русскомИзвестияOctagon.MediaПрофильЦарьградТелеканал 360°Пятый каналРЕН ТВВечерняя МоскваПодробнее о событииМинистр финансов Силуанов: решение S&P подтверждает правильный курс экономической политикиРИА Новости17:19Силуанов прокомментировал подтверждение S&P рейтинга РоссииRT на русском18:39S&P подтвердило долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте "BBB-"Интерфакс17:23S&P объявило о возвращении российской экономики на докризисный уровеньРБК17:58S&P подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-"ПРАЙМвчера в 16:40Агентство Standard & Poor’s Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг РоссииLenta.ruвчера в 16:33Силуанов: подтверждение S&P рейтинга РФ говорит о правильной экономической политикеТАССвчера в 16:28Показать ещёОценить333Поделиться