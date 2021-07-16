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Силуанов: решение S&P подтверждает правильный курс экономической политики РФ

S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне ВВВ-/А-3 со стабильным прогнозом и пересмотрело прогноз роста ВВП РФ с 3,3 % до 3,7%.
Коммерсантъ
Решение международного рейтингового агентства S&P о сохранении рейтинга России подтверждает правильность проводимой правительством экономической политики, заявил министр финансов Антон Силуанов.
ПРАЙМ
По словам аналитиков, прогноз по долгосрочным рейтингам является стабильным.
URA.Ru
Министр назвал показательным то, что рейтинговое агентство повысило свой прогноз относительно роста российской экономики в этом году до 3,7% годовых.
РБК

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