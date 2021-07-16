КоммерсантъСилуанов: решение S&P подтверждает правильный курс экономической политики РФS&P подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне ВВВ-/А-3 со стабильным прогнозом и пересмотрело прогноз роста ВВП РФ с 3,3 % до 3,7%.КоммерсантъРешение международного рейтингового агентства S&P о сохранении рейтинга России подтверждает правильность проводимой правительством экономической политики, заявил министр финансов Антон Силуанов.ПРАЙМПо словам аналитиков, прогноз по долгосрочным рейтингам является стабильным.URA.RuМинистр назвал показательным то, что рейтинговое агентство повысило свой прогноз относительно роста российской экономики в этом году до 3,7% годовых.РБКЧитать далееСвернутьОбщественная служба новостейОбщественная служба новостейНТВТК ЗвездаREGNUMРБКLife.ruГазета.RuRT на русскомИзвестияOctagon.MediaПрофильЦарьградТелеканал 360°Пятый каналРЕН ТВВечерняя МоскваПодробнее о событииS&P объявило о возвращении российской экономики на докризисный уровеньРБК17:58Силуанов прокомментировал подтверждение S&P рейтинга РоссииRT на русском18:39Агентство Standard & Poor’s Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг РоссииLenta.ruвчера в 16:33Министр финансов Силуанов: решение S&P подтверждает правильный курс экономической политикиРИА Новости17:19S&P подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-"ПРАЙМвчера в 16:40S&P подтвердило долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте "BBB-"Интерфакс17:23Силуанов: подтверждение S&P рейтинга РФ говорит о правильной экономической политикеТАССвчера в 16:28Показать ещёОценить422Поделиться