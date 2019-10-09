О планах уменьшить срок с 183 до 90 дней для приобретения статуса налогового резидента России Силуанов говорил в начале июня.

с чего всё началось

Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято. Этот вопрос еще будет обсуждаться, заявил на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято

Экономика ФРС США снова начнет скупать активы Федеральная резервная система (ФРС) США вскоре возобновит покупку казначейских бумаг, но сделано это будет не в рамках денежно-кредитной политики и не для стимулирования экономики, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.

Политика Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате.

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы» В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечне и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".

Гаджеты Apple разозлила Китай из-за приложения для гонконгцев Газета «Жэньминь жибао», официальное издание Коммунистической партии КНР, раскритиковала производителя iPhone из-за того, что он одобрил приложение HKmap.live, показывающее в реальном времени проблемы с движением, а также расположение полиции и протестующих на карте Гонконга.

Политика Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов дело о крушении MH17 Зеленский провел встречу с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком, в ходе которой обсуждалось сотрудничество Амстердама и Киева в расследовании крушения рейса МН17 в Донбассе.

Происшествия Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.

Политика Минюст признал фонд Навального иностранным агентом «Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», – говорится в сообщении ведомства.

Политика Путин высоко оценил работу ЦИК на выборах Президент РФ высоко оценил работу ведомства, заявив, что со всеми спорными делами комиссия разбиралась профессионально и объективно.

Общество Кейт Миддлтон посетила Музей естествознания в Лондоне Кейт Миддлтон нанесла визит сотрудникам Музея естествознания в Лондоне — герцогиня Кембриджская посетила научный центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, который действует на территории музея.

Шоу-бизнес Сергей Жуков выложил фото обнаженной жены. У нее день рождения Экс-вокалист "Руки Вверх" написал красивый стих, но приковал взгляды все-таки снимок Музыкант Сергей Жуков в очередной раз признался в любви жене в ее день рождения, сопроводив красивый стих в своем Instagram ее пикантным фото, где из одежды на экс-солистке "Сливок" Регине Бурд видна только шляпа.