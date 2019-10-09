Экономика
Российская газетаСилуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято
Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято. Этот вопрос еще будет обсуждаться, заявил на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось
О планах уменьшить срок с 183 до 90 дней для приобретения статуса налогового резидента России Силуанов говорил в начале июня.Интерфакс05:12
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Минфин обсудит с бизнесом меры для увеличения числа налогоплательщиков в России
Rambler News Service06:08
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