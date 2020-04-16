Экономика

ProUfu.ruProUfu.ruМинфин России потратит на поддержку экономики 2 трлн рублей

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил «Интерфаксу», что в этом году на поддержку экономики Минфин потратит 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния. По словам руководителя ведомства, общий объем фискальной поддержки бизнеса примерно оценивается в размере более 6,5% ВВП.
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с чего всё началось

Силуанов оценил потери российского бюджета из-за коронавируса

Недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 триллион рублей, рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
РИА Новости16 апреля в 12:35

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Силуанов: бюджет России из-за коронавируса недополучит 1 трлн рублей

Московский Комсомолец16 апреля в 13:27

Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году

Интерфакс16 апреля в 13:09

Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет

REGNUM16 апреля в 12:42

Российские власти увидели риск потерять триллион рублей от налогов и нефти

Lenta.ru16 апреля в 12:59

Силуанов: бюджет РФ может недополучить более 1 трлн рублей из-за COVID-19

Газета.Ru16 апреля в 12:48

Минфин потратит из Фонда национального благосостояния 2 трлн рублей

Российская газета16 апреля в 13:03

Силуанов оценил потери российского бюджета из-за коронавируса

РИА Новости16 апреля в 12:35
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Футбол

20 лет назад Редондо совершил невозможный финт

Сегодня исполнилось 20 лет легендарному финту Фернандо Редондо в матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал».
Спорт-Экспресс 09:26
Экономика

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
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Общество

В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса

Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее.
Газета.Ru 03:28
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Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
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Общество

Россия получит из Китая 1,6 млн защитных костюмов

До конца апреля Россия получит от Китая 1,6 миллиона защитных костюмов, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия-1".
Российская газета 10:17
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Экономика

WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса

Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
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Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
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Космос

Найдена похожая на Землю экзопланета

Русская Планета 16 апреля в 19:02
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Политика

В США назвали «технологическим чудом» российский двигатель РД-180

Вашингтон, 19 апреля 2020, 09:28 — REGNUM Генеральный директор компании United Launch Alliance Тори Бруно сообщил, что российские ракетные двигатели РД-180 идеально подходят для американских ракет-носителей семейства Atlas, 19 апреля на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:28
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Шоу-бизнес

Mash: Заворотнюк идет на поправку

По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
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Общество

Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»

Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
News.ru вчера в 08:22
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Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО

Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
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Общество

Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
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Шоу-бизнес

Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения

Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
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Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
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Здоровье

В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47

Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
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Экономика

Кировские предприниматели смогут подавать заявки на выплаты с 1 мая

Представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, относящиеся к пострадавшим из-за коронавируса отраслям, могут с 1 мая обратиться за выплатой.
Newsler.ru 03:26
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Наука

Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма

У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
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Политика

Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес

Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
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Происшествия

В Ростовской области пациент с подозрением на вирус сбежал из больницы

По данным ведомства, полиция получила от городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщение о том, что накануне один из пациентов инфекционного отделения покинул медучреждение.
РБК 13:02
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Армия и оружие

ВСУ на Пасху попытались сбросить бомбу на храм в ДНР

Украинские силовики попытались сбросить бомбу на православный храм в Донецкой народной республике (ДНР).
Московский Комсомолец 06:11
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Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК 12:25
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Общество

Синоптики пообещали россиянам теплый май

В мае ожидается потепление на большей части территории РФ.
Известия вчера в 01:41
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Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 09:25
1,3K
Общество

В трубопроводах Парижа нашли следы коронавируса

Лаборатория организации по обеспечению водоснабжения французской столицы Eau de Paris («Вода Парижа») обнаружила следы коронавируса в трубопроводах с технической водой.
SM News 11:51
2
Здоровье

Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
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Наука

Соль поможет в приживаемости имплантатов

В целом, за счет введения рекомбинантных белков удалось повысить эффективность приживаемости имплантатов (что выражается в увеличении процентного содержания костной ткани) в 4 – 6 раз.
Индикатор вчера в 09:28
Политика

Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса

Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости 13:05
Армия и оружие

В Сирии сдались 27 боевиков, сбежавших с военной базы США

РЕН ТВ 16 апреля в 22:00
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