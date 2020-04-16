Экономика
ProUfu.ruМинфин России потратит на поддержку экономики 2 трлн рублей
Министр финансов России Антон Силуанов сообщил «Интерфаксу», что в этом году на поддержку экономики Минфин потратит 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния. По словам руководителя ведомства, общий объем фискальной поддержки бизнеса примерно оценивается в размере более 6,5% ВВП.
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с чего всё началось
Недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 триллион рублей, рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.РИА Новости16 апреля в 12:35
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Силуанов: бюджет России из-за коронавируса недополучит 1 трлн рублей
Московский Комсомолец16 апреля в 13:27
Минфин потратит из Фонда национального благосостояния 2 трлн рублей
Российская газета16 апреля в 13:03
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:09, Ашберн
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Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
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Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
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ВСУ на Пасху попытались сбросить бомбу на храм в ДНР
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Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
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Соль поможет в приживаемости имплантатов
В целом, за счет введения рекомбинантных белков удалось повысить эффективность приживаемости имплантатов (что выражается в увеличении процентного содержания костной ткани) в 4 – 6 раз.
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