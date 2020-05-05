Коронавирус

РБКРБКСилуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Списание долгов глава Минфина назвал не самым лучшим методом, однако он допустил реструктуризацию долгов, в том числе налоговых. Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
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с чего всё началось

«Растратить ФНБ за два года было бы неправильно»

– рассуждал один министр в рассказе Андре Моруа.
Ведомостивчера в 17:00

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₽10 тысяч — столько могла бы составить прямая помощь властей россиянам

РБК04:45

Силуанов объяснил нежелание власти раздать населению «вертолетные деньги»

Ведомости02:23

Минфин оценил возможность раздачи россиянам денег просто так

Lenta.ruвчера в 17:36

Силуанов пояснил отказ от выдачи «вертолетных денег»

Росбалт00:38

Минфин оценил идею о «раздаче» денег россиянам в условиях пандемии

RT на русскомвчера в 18:54

В Минфине не считают целесообразной раздачу денег населению

ТАССвчера в 18:21

Силуанов объяснил отказ от раздачи «вертолетных денег» в кризис

РИА Новости02:33
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Общество

В России зафиксировано 10 102 новых случая коронавируса

Чукотский АО 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 155370 случаев (+ 7, 0 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Российская газета вчера в 03:57
206
Происшествия

В Крыму подросток погиб от падения с 30-метровой скалы

Российская газета 03:56
3
Общество

60 новых заболевших коронавирусом выявлено в Самарской области

По информации оперативного штаба на понедельник, 4 мая, за сутки в Самарской области подтверждены 60 новых случаев заболевания COVID-19.
Kursk.com 04 мая в 05:31
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Общество

В России за сутки вновь выявили более 10 тыс. зараженных коронавирусом

Все заболевшие находятся в 82 регионах. Больше всего выявленных за последние сутки случаев заражения в Москве — 5858 человек.
РБК 04:17
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Фигурное катание

Фигуристка Валиева рассказала, как относится к сравнениям с Загитовой

Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Камила Валиева рассказала, как относится к сравнениям с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.
ТАСС Спорт 01:27
Космос

Китай успешно провел испытательный запуск нового космического корабля

Успешный запуск нового китайского космического корабля был проведен с космодрома Вэньчан в южно-китайской провинция Хайнань, сообщает ТАСС.
Мой Брянск вчера в 14:01
60
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
1,8K
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
3,3K
Общество

Минпросвещения допустило отмену ОГЭ из-за коронавируса

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в 2020 году девятиклассников в России могут освободить от прохождения основного государственного экзамена (ОГЭ) из-за ограничений по COVID-19.
News.ru вчера в 07:39
1,1K
Энергетика

Техас отказался ограничивать добычу нефти

Техасская железнодорожная комиссия не стала вводить обязанность компаний по сокращению добычи нефти.
Коммерсантъ 00:56
8
Игры

EA планирует адаптировать свои игры для Xbox Series X и PS5

Electronic Arts планирует адаптировать свои видеоигры для консолей нового поколения — Xbox Series X и PlayStation 5. Об этом в ходе квартального отчёта сообщил финансовый директор компании Блейк Йоргенсен (Blake Jorgensen).
3DNews 03:08
3
Общество

В Крыму за сутки выявили 32 случая коронавируса

Рекордное число заболевших коронавирусом - 32 человека - зарегистрировано в Республике Крым за минувшие сутки.
Российская газета 03:38
10
Экономика

Продажи одежды в России упали на 90%

На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия вчера в 01:00
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Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
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Футбол

Возобновление Бундеслиги отложено до 22 мая

Правительство Германии пересмотрело сроки возобновления сезона-2019/20 Бундеслиги. Рестарт сезона перенесён на 22 мая.
Metaratings 04:34
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
354
Общество

Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам

Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru вчера в 14:30
12
Космос

Россия запустит первый метеорологический спутник в Арктике

В настоящее время космический аппарат "Арктика-М" № 1 изготовлен и проходит электро-радиотехнические испытания по программе разобранного космического аппарата.
Якутия 24 03 мая в 22:10
Здоровье

За сутки в Омской области коронавирусом заразились шесть человек

Напомним, режим самоизоляции продлен в Омской области до 11 мая.
Город55.ру 02:45
6
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
241
Здоровье

В Тверской области зафиксировано ещё 44 случая заражения коронавирусом

Новых летальных случаев со вчерашнего дня не зафиксировано, то есть всего в регионе насчитывается 8 человек, умерших от вируса COVID-19.
Край справедливости 03:45
2
Здоровье

Ростовский губернатор уточнил условия для выхода из самоизоляции

Ростов-на-Дону, 6 мая 2020, 11:14 — REGNUM В Ростовской области разработан план по выходу из самоизоляции, однако приступить к его реализации сложившаяся на Дону ситуация с коронавирусом пока не позволяет.
REGNUM 04:14
192
Политика

Президент Чехии нашел виновных в сносе памятника Коневу

Lenta.ru вчера в 13:23
1,8K
Экономика

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
129
Общество

В Воронежской области намерены ввести масочный режим

Воронеж, 6 мая 2020, 11:36 — REGNUM Масочный режим планируют ввести в Воронежской области уже в ближайшие дни.
REGNUM 04:36
2
Общество

В Петербурге умерли от коронавируса еще четверо медиков

Православие и Мир 03:31
80
Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву рядом с мужем приняли за девочку-подростка

Фанаты отметили, что Кудрявцева выглядит как девочка-подросток, которая годится в дочери Игорю Макарову.
Bimru.ru вчера в 04:32
Футбол

«Бавария» согласовала пятилетний контракт с Сане

Как утверждают немецкие СМИ, мюнхенцы согласовали пятилетний контракт с футболистом.
Soccer.ru вчера в 18:53
Политика

Пресс-секретарь прокомментировал состояние здоровья Мишустина

Лечение главы правительства Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом COVID-19, проходит в плановом режиме, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Вести.Ru вчера в 03:43
2,2K
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости вчера в 11:14
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