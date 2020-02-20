Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.

Политика Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.

Политика Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Общество Мэр Москвы рассказал, как ищут нарушителей карантина по коронавирусу Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как соблюдается и контролируется режим карантина в связи с риском заболевания коронавирусом в столице: нарушителей ищут по камерам видеонаблюдения и берут анализы у всех их знакомых.

Общество В Кремле прокомментировали прибавку в 1 рубль к пенсии челябинки Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал новости о прибавке к пенсии челябинки 1 рубля и 10 копеек – ранее сообщалось, что пенсионерка отправила свою прибавку главе государства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Политика NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.

Политика Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.

Происшествия Десять человек пострадали в столкновениях у санатория под Полтавой Десять человек пострадали в результате столкновений при попытке заселить эвакуированных из Китая в санаторий в Полтавской области, сообщили в Национальной полиции Украины.

Политика В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.

Политика Опрос выявил отношение поляков к Красной армии Несмотря на стремление нынешнего руководства Польши принизить роль СССР во Второй мировой войне, две трети граждан страны испытывают чувство благодарности к Красной армии за освобождение их родины от гитлеровской оккупации в 1945 году, свидетельствуют данные опроса.

Политика Путин объяснил происхождение отличий в языке русских и украинцев Между русскими и украинцами до XVI не было языковых различий, считает президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Происшествия Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".

Происшествия У сбежавшей из больницы пациентки в Петербурге не выявили коронавирус Как отмечали в Роспотребнадзоре, кроме Рыбаковой, медучреждение также покинули еще трое пациентов, в том числе и другая жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, против которой главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга также подала иск о принудительной госпитализации.