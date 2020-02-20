Экономика
РБКСилуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
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Происшествия
В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус
Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус COVID-19.
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» России и Украины
Президент Владимир Путин считает, что разделение России и Украины выгодно тем, кто боится, что они объединятся и станут глобальным конкурентом в Европе и мире.
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Армия и оружие
Анкара исключила военный конфликт с Россией в Идлибе
Анкара не заинтересована в эскалации напряженности с Россией в Идлибе. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Общество
Мэр Москвы рассказал, как ищут нарушителей карантина по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как соблюдается и контролируется режим карантина в связи с риском заболевания коронавирусом в столице: нарушителей ищут по камерам видеонаблюдения и берут анализы у всех их знакомых.
Политика
Украина разрабатывает поправки к Минским соглашениям — Пристайко
Украина разрабатывает «новую редакцию» Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 февраля в эфире радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
Общество
В Кремле прокомментировали прибавку в 1 рубль к пенсии челябинки
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал новости о прибавке к пенсии челябинки 1 рубля и 10 копеек – ранее сообщалось, что пенсионерка отправила свою прибавку главе государства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Происшествия
В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»
На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Происшествия
По делу о самоубийстве полковника ФСИН в суде появился первый фигурант
По делу о самоубийстве полковника ФСИН Виктора Свиридова в суде появился первый фигурант.
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»
Политика
NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Происшествия
Почти на 400 лет тюрьмы осуждены в Греции двое моряков из России
Суд в Греции вынес приговор российским морякам Александру Илларионову и Андрею Журавлеву. На двоих им назначено наказание в виде 395 лет.
Политика
Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина
В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина
Происшествия
Десять человек пострадали в столкновениях у санатория под Полтавой
Десять человек пострадали в результате столкновений при попытке заселить эвакуированных из Китая в санаторий в Полтавской области, сообщили в Национальной полиции Украины.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
Общество
Заключенные китайской тюрьмы массово заразились коронавирусом
В тюрьме «Жэньчэн» на востоке Китая у многих заключенных выявили новый тип коронавируса.
Политика
В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму
Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец в интервью телеканалу ATR предложила провести "местные выборы" в Крыму на границе с полуостровом.
Политика
Опрос выявил отношение поляков к Красной армии
Несмотря на стремление нынешнего руководства Польши принизить роль СССР во Второй мировой войне, две трети граждан страны испытывают чувство благодарности к Красной армии за освобождение их родины от гитлеровской оккупации в 1945 году, свидетельствуют данные опроса.
Здоровье
В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Армия и оружие
МиГ-35 научат беспилотной посадке
Новейшие российские истребители МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме.
Политика
Путин объяснил происхождение отличий в языке русских и украинцев
Между русскими и украинцами до XVI не было языковых различий, считает президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Политика
Сечин доложил Путину об итогах переговоров с Белоруссией по нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту России Владимиру Путину об итогах своих переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Происшествия
Бывшую помощницу Дворковича обвинили в получении крупной взятки
Бывшая помощница экс-заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на сумму 4 млн рублей – соответствующее дело возбудил Следственный комитет России, передает "Интерфакс".
Происшествия
У сбежавшей из больницы пациентки в Петербурге не выявили коронавирус
Как отмечали в Роспотребнадзоре, кроме Рыбаковой, медучреждение также покинули еще трое пациентов, в том числе и другая жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, против которой главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга также подала иск о принудительной госпитализации.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.