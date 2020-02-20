с чего всё началось

Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК. Министр охарактеризовал существующую нагрузку на труд как "запредельную" и отметил, что правительство рассматривает вопрос ее снижения.

Общество Бывшую помощницу вице-премьера обвиняют в получении взятки Бывшая помощница вице-премьера России Анастасия Алексеева обвиняется в получении взятки на 4 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на следователя Следственного комитета (СК) России.

Финансы В Минфине России назвали актуальную ставку рефинансирования ипотеки Рефинансирование ипотеки в России в феврале 2019 года осуществляется по ставке примерно 8,7%, сообщил 20 февраля заместитель финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1».

Политика Россия отвергла обвинения в кибератаках в Грузии Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, комментируя обвинение в адрес Москвы в причастности к кибератакам на ряд грузинских сайтов в октябре 2019 года.

Происшествия В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Общество Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб Выведенная в садках и вскормленная на гормонах роста, антибиотиках и красителях рыба несет опасность для человека, предупредил глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.

Авто Lada Xray получит новый яркий цвет кузова После выхода Lada Vesta SW Cross с жизнерадостным оттенком «Марс» (оранжевый), компания решила не останавливаться и представила тажже золотисто-охристый Xray Cross в оттенке «Янтарь».

Наука Каска Адриана оказалась лучшей защитой от контузии Всего в исследовании принимали участие 4 вида касок времён Первой мировой войны: стальная британская каска Броди, французская каска Адриана и немецкая Штальхельм, а также современный шлем АСН на основе пластика с кевларовыми и пара-арамидными волокнами.

Технологии IBM сомневается в возможности «Росатома» создать квантовый компьютер Россия не является конкурентом IBM в области квантовых компьютеров, по своим технологиям американская компания опережает всех в мире на десятилетие, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент IBM Арвинд Кришна.