Экономика
Газета.RuСилуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК. Министр охарактеризовал существующую нагрузку на труд как "запредельную" и отметил, что правительство рассматривает вопрос ее снижения.
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с чего всё началось
«Высокая нагрузка, которую не увидишь в других странах, где значительную часть страховых отчислений берут на себя работники», — сказал министр в интервью РБК.Радио Комсомольская правда09:50
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Политика
Поклонская посвятила Шнурову стих
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Общество
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Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
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После выхода Lada Vesta SW Cross с жизнерадостным оттенком «Марс» (оранжевый), компания решила не останавливаться и представила тажже золотисто-охристый Xray Cross в оттенке «Янтарь».
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении
Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
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Армия и оружие
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Спорт
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Напомним, что онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр Epic Games Store каждую неделю со 100% скидкой раздает некоторые игры.
Общество
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Армия и оружие
В Одессу по неизвестным причинам прибыл американский военный самолет
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Известный врач-педиатр Евгений Комаровский прокомментировал ситуацию в Полтавской области Украины, где местные жители устроили протесты из-за решения привезти к ним в регион эвакуацией украинских граждан из китайского Уханя.