Экономика
Газета.RuСилуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК. Министр охарактеризовал существующую нагрузку на труд как "запредельную" и отметил, что правительство рассматривает вопрос ее снижения.
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Музыка
Игорь Крутой для участия в Евровидении назвал достойного кандидата
Политика
Ле Пен заявила, что Франция должна прекратить исполнять решения ЕСПЧ
По мнению юриста, через многочисленные НПО миллиардер мог влиять на мнение судей, чтобы те принимали выгодные ему решения.
Происшествия
Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его
Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
Общество
Основательница Wildberries Бакальчук стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обогнала Елену Батурину в рейтинге Forbes богатейших женщин России.
Экономика
Коронавирус назвали поводом сокращения авиаперевозок впервые за 12 лет
Из-за ограничений на авиаперевозки на фоне распространения коронавируса мировой пассажиропоток в 2020 году сократится на 0,6% вопреки ранее прогнозируемому росту.
Кино
Опубликованы фото Нео и Тринити со съемок «Матрицы 4»
В Сети опубликованы новые фотографии со съемочной площадки фильма Ланы Вачовски «Матрица 4». На фото Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс предстают в образах Нео и Тринити.
Армия и оружие
США к 2028 году оснастят подлодки гиперзвуковыми ракетами
U. S. Navy США собираются к 2028 году оснастить ударные подводные лодки класса "Вирджиния" гиперзвуковыми ракетами.
Политика
Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы
Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
Космос
Летящий с огромной скоростью астероид приблизился к Земле на минимальное расстояние
Космический «гость», обнаруженный 16 февраля, летел по направлению к Земле с огромной скоростью – 38,6 метра в секунду (почти 139 тысяч км в час).
Экономика
Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал недопустимо большим объем неизрасходованных средств бюджета за 2019 год.
Политика
Глава Евросовета приостановил саммит ЕС, чтобы провести отдельные встречи с лидерами стран
Глава Евросовета Шарль Мишель приостановил работу экстренного саммита ЕС по многолетнему бюджету сообщества на 2021-2027 годы, чтобы провести двусторонние переговоры с лидерами отдельных стран.
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом
Тимур Бекмамбетов сразу поставил актеру условие – ему нужно будет сильно похудеть, поскольку знаменитый герой Михаил Девятаев в момент побега из концлагеря весил около 39 кг.
Политика
Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Шоу-бизнес
Татьяна Догилева сменила имидж ради роли в сериале про вампиров
Сюжет сериала будет построен вокруг семьи вампиров, которая живет в обычном провинциальном российском городе.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $59
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $59 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 19 февраля.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Технологии
Умер создатель команд «копировать» и «вставить»
Ларри Теслера называют человеком, который ввел в оборот команды «копировать», «вставить» и «вырезать».
Происшествия
Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау найден мертвым у себя дома
Предполагаемый стрелок из немецкого Ханау найден мертвым у себя дома, передает РИА "Новости" со ссылкой на местную полицию.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Общество
Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек
В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
Общество
Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала
Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
Происшествия
Экс-полицейский признал вину по делу журналиста Голунова
Адвокат рассказал RT, что Коновалов в ходе очной ставки признал вину, сказав, что лично подбросил наркотики Голунову по просьбе Ляховца.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась обнаженной в душе
Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о спарринге с Рамзаном Кадыровым
По информации издания, на сей раз Емельяненко заявил, что идет на спарринг с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Общество
Председателем Амурского областного суда назначен Олег Васильев
Указом Президента РФ № 142 от 20.02.2020 председателем Амурского областного суда назначен Олег Васильев.
Общество
Глава Минздрава Украины проведет карантин с эвакуированными из Китая
Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к находящимся на карантине под Полтавой гражданам, прибывшим из Китая.
Армия и оружие
Посол России в США назвал приоритет страны в военной сфере
Наличие оборонного потенциала и модернизированные вооружённые силы являются приоритетами для России в военной сфере.
Кино