Экономика

Газета.RuГазета.RuСилуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной

Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК. Министр охарактеризовал существующую нагрузку на труд как "запредельную" и отметил, что правительство рассматривает вопрос ее снижения.
Читать в источнике
Комментировать903

Подробнее о событии

Снизить налоговую нагрузку на труд можно за счёт малого и среднего бизнеса

REGNUM04:43

Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд в России запредельной

Российская газетавчера в 17:00

Силуанов сообщил, что законопроектов о снижении страховых взносов на данный момент нет

ТАССвчера в 08:53

Силуанов счел налоговую нагрузку на труд запредельной

РИА Новостивчера в 13:55

Силуанов заявил о запредельной налоговой нагрузке на труд в России

RT на русскомвчера в 09:20

Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд

РБКвчера в 15:22

Силуанов заявил о чрезмерной налоговой нагрузке на труд

Известиявчера в 08:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Армия и оружие

Хуситы запустили ракеты по Саудовской Аравии

РБК вчера в 21:39
Шоу-бизнес

Яна Рудковская показала архивные кадры своего выпускного

Яна Рудковская была приглашена в качестве гостя на программу к Максиму Галкину, в ходе которой были показаны раритетные кадры школьного выпускного знаменитости.
VSE42.RU 19 февраля в 23:41
Армия и оружие

Турция запросила у США Patriot для борьбы с Россией

Турция запросила у США комплексы Patriot, сообщает Bloomberg. Анкара хочет прикрыть свои войска в Идлибе от сирийских войск и России.
Piter.tv вчера в 11:59
Экономика

Лукашенко: Путин предложил компенсировать Белоруссии $300 миллионов

РИА Новости 04:05
Политика

МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений

Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
РБК 04:34
Хоккей

Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ и прервал безголевую серию

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 699-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Lenta.ru 01:35
Экономика

Силуанов: из-за коронавируса Россия ежедневно теряет 1 млрд рублей

Как сообщил в своем интервью министр финансов Антон Силуанов, из-за разразившейся в Китае эпидемии коронавируса Россия ежедневно теряет около 1 миллиарда рублей, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 02:30
Общество

Заключенные китайской тюрьмы массово заразились коронавирусом

В тюрьме «Жэньчэн» на востоке Китая у многих заключенных выявили новый тип коронавируса.
Телеканал 360° 00:47
Общество

В Брянске отцеплен вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

В Брянске вагон пассажирского поезда был отцеплен и отправлен в санитарный тупик из-за того, что одну из пассажирок госпитализировали с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия 02:18
Армия и оружие

Турция отправила в Идлиб колонну техники и грузовиков с боеприпасами

Газета.Ru 04:35
Футбол

«Локомотив» и ЦСКА интересуются нападающим «Брагантино»

Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 22-летнего исполнителя проявляют два столичных коллектива: ЦСКА и «Локомотив».
Евро-футбол.ру 03:11
Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
Происшествия

Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео

РИА Новости вчера в 07:05
Происшествия

Суд арестовал готовивших теракт в Крыму подростков

Подростки, готовившие теракт в Крыму, арестованы.
Известия вчера в 12:14
Технологии

Google удаляет приложения с навязчивой рекламой

Как сообщает The Verge, Google удалил приложения, в которых реклама неожиданно отображается пользователям, например, показывается, когда устройство не используется или при попытке совершить телефонный звонок и разблокировать телефон.
Радиочастотный спектр 05:02
Общество

В Минздраве предупредили о последствиях «алкоголизма выходного дня»

Распитие алкоголя в выходные может быть опаснее наркозависимости, заявил агентству "Москва" главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
РИА Новости 02:10
Религия

Патриарх Кирилл предложил создать школьный учебник по архитектуре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воспитывать эстетические вкусы с детства и для этого преподавать в школах архитектуру и другое изобразительное искусство.
Интерфакс 03:48
Гаджеты

Владельцы смартфонов Samsung получили пугающие уведомления

В сообщении указана цифра «1», а при нажатии уведомление исчезало.
Газета DAILY вчера в 14:40
Общество

Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
РИА Новости вчера в 19:20
Общество

В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине

Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 00:49
Политика

Путин объяснил причины «растаскивания» РФ и Украины

Российский президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество РФ и украинской стороны невыгодно для ряда стран, поэтому делается все для того, чтобы "растаскивать" страны.
Газета.Ru 02:03
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Авто

Автомобилистам назвали первые признаки износа ремня ГРМ

Профиль 02:42
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» корейскому фильму «Паразиты»

Sputnik Кыргызстан 03:35
Здоровье

В школах Кыштыма отменен карантин по ОРВИ и гриппу

«В школах и параллелях, где суббота является учебным днем, к занятиям приступят 22 февраля, для обучающихся в режиме пятидневной недели учебный процесс возобновится с 25 февраля», – сообщили в администрации Кыштыма.
Доступ1 00:57
Шоу-бизнес

В Москве скончался актер Николай Тонский

РЕН ТВ 04:29
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ 19 февраля в 21:47
Футбол

«Динамо» перед встречей со «Спартаком» разгромило минское «Динамо»

«Динамо» в товарищеском матче обыграло минское «Динамо» со счетом 4:0. Дубль на счету Клинтона Нжи, еще по голу забили Силвестр Игбун и Себастьян Шиманьски.
Спорт-Экспресс 04:49
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов

RuNews24.ru вчера в 09:24
Общество

Государство продало «Фирму Мелодия» в частные руки

Росимущество продало АО "Фирма Мелодия", которой принадлежит крупнейший аудиоархив страны, частной компании "Формакс" за 329,6 млн рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию протокола аукциона.
Интерфакс 02:34
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное