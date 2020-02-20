Экономика
Газета.RuСилуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК. Министр охарактеризовал существующую нагрузку на труд как "запредельную" и отметил, что правительство рассматривает вопрос ее снижения.
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Армия и оружие
Хуситы запустили ракеты по Саудовской Аравии
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала архивные кадры своего выпускного
Яна Рудковская была приглашена в качестве гостя на программу к Максиму Галкину, в ходе которой были показаны раритетные кадры школьного выпускного знаменитости.
Армия и оружие
Турция запросила у США Patriot для борьбы с Россией
Турция запросила у США комплексы Patriot, сообщает Bloomberg. Анкара хочет прикрыть свои войска в Идлибе от сирийских войск и России.
Политика
МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений
Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».
Хоккей
Овечкин забросил 699-ю шайбу в НХЛ и прервал безголевую серию
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 699-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Экономика
Силуанов: из-за коронавируса Россия ежедневно теряет 1 млрд рублей
Как сообщил в своем интервью министр финансов Антон Силуанов, из-за разразившейся в Китае эпидемии коронавируса Россия ежедневно теряет около 1 миллиарда рублей, сообщает ИА DEITA.
Общество
Заключенные китайской тюрьмы массово заразились коронавирусом
В тюрьме «Жэньчэн» на востоке Китая у многих заключенных выявили новый тип коронавируса.
Общество
В Брянске отцеплен вагон поезда из-за подозрения на коронавирус
В Брянске вагон пассажирского поезда был отцеплен и отправлен в санитарный тупик из-за того, что одну из пассажирок госпитализировали с подозрением на коронавирус COVID-19.
Футбол
«Локомотив» и ЦСКА интересуются нападающим «Брагантино»
Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 22-летнего исполнителя проявляют два столичных коллектива: ЦСКА и «Локомотив».
Общество
Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
Происшествия
Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео
Происшествия
Суд арестовал готовивших теракт в Крыму подростков
Подростки, готовившие теракт в Крыму, арестованы.
Технологии
Google удаляет приложения с навязчивой рекламой
Как сообщает The Verge, Google удалил приложения, в которых реклама неожиданно отображается пользователям, например, показывается, когда устройство не используется или при попытке совершить телефонный звонок и разблокировать телефон.
Общество
В Минздраве предупредили о последствиях «алкоголизма выходного дня»
Распитие алкоголя в выходные может быть опаснее наркозависимости, заявил агентству "Москва" главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Религия
Патриарх Кирилл предложил создать школьный учебник по архитектуре
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воспитывать эстетические вкусы с детства и для этого преподавать в школах архитектуру и другое изобразительное искусство.
Гаджеты
Владельцы смартфонов Samsung получили пугающие уведомления
В сообщении указана цифра «1», а при нажатии уведомление исчезало.
Общество
Минпромторг предложил повысить транспортный налог на старые автомобили
Министерство промышленности и торговли планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
Общество
В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине
Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Политика
Путин объяснил причины «растаскивания» РФ и Украины
Российский президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество РФ и украинской стороны невыгодно для ряда стран, поэтому делается все для того, чтобы "растаскивать" страны.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» корейскому фильму «Паразиты»
Здоровье
В школах Кыштыма отменен карантин по ОРВИ и гриппу
«В школах и параллелях, где суббота является учебным днем, к занятиям приступят 22 февраля, для обучающихся в режиме пятидневной недели учебный процесс возобновится с 25 февраля», – сообщили в администрации Кыштыма.
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Футбол
«Динамо» перед встречей со «Спартаком» разгромило минское «Динамо»
«Динамо» в товарищеском матче обыграло минское «Динамо» со счетом 4:0. Дубль на счету Клинтона Нжи, еще по голу забили Силвестр Игбун и Себастьян Шиманьски.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов
Общество
Государство продало «Фирму Мелодия» в частные руки
Росимущество продало АО "Фирма Мелодия", которой принадлежит крупнейший аудиоархив страны, частной компании "Формакс" за 329,6 млн рублей, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию протокола аукциона.