Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК. Министр охарактеризовал существующую нагрузку на труд как "запредельную" и отметил, что правительство рассматривает вопрос ее снижения.

Шоу-бизнес Яна Рудковская показала архивные кадры своего выпускного Яна Рудковская была приглашена в качестве гостя на программу к Максиму Галкину, в ходе которой были показаны раритетные кадры школьного выпускного знаменитости.

Политика МИД Украины сообщил о работе над новой версией минских соглашений Украина работает над новым вариантом минских соглашений, поскольку некоторые пункты документа в действующей редакции реализовать невозможно, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко «Голосу Америки».

Экономика Силуанов: из-за коронавируса Россия ежедневно теряет 1 млрд рублей Как сообщил в своем интервью министр финансов Антон Силуанов, из-за разразившейся в Китае эпидемии коронавируса Россия ежедневно теряет около 1 миллиарда рублей, сообщает ИА DEITA.

Общество В Брянске отцеплен вагон поезда из-за подозрения на коронавирус В Брянске вагон пассажирского поезда был отцеплен и отправлен в санитарный тупик из-за того, что одну из пассажирок госпитализировали с подозрением на коронавирус COVID-19.

Технологии Google удаляет приложения с навязчивой рекламой Как сообщает The Verge, Google удалил приложения, в которых реклама неожиданно отображается пользователям, например, показывается, когда устройство не используется или при попытке совершить телефонный звонок и разблокировать телефон.

Религия Патриарх Кирилл предложил создать школьный учебник по архитектуре Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воспитывать эстетические вкусы с детства и для этого преподавать в школах архитектуру и другое изобразительное искусство.

Общество В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Политика Путин объяснил причины «растаскивания» РФ и Украины Российский президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество РФ и украинской стороны невыгодно для ряда стран, поэтому делается все для того, чтобы "растаскивать" страны.

Здоровье В школах Кыштыма отменен карантин по ОРВИ и гриппу «В школах и параллелях, где суббота является учебным днем, к занятиям приступят 22 февраля, для обучающихся в режиме пятидневной недели учебный процесс возобновится с 25 февраля», – сообщили в администрации Кыштыма.

Экономика На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.

Футбол «Динамо» перед встречей со «Спартаком» разгромило минское «Динамо» «Динамо» в товарищеском матче обыграло минское «Динамо» со счетом 4:0. Дубль на счету Клинтона Нжи, еще по голу забили Силвестр Игбун и Себастьян Шиманьски.