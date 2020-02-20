Экономика
Газета.RuСилуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной
Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК. Министр охарактеризовал существующую нагрузку на труд как "запредельную" и отметил, что правительство рассматривает вопрос ее снижения.
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Экономика
Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств
Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что в 2019 году не было израсходовано «недопустимо много» бюджетных средств.
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Общество
Тульских пенсионеров переводят на карты «МИР»
Пенсионеры Тульской области, получающие выплаты на банковскую карту, перейдут на национальную платежную систему "МИР".
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии
Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью и фальшивкой заявление МИД Канады о причастности РФ к кибератакам против Грузии.
Экономика
Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.
Армия и оружие
Россия нанесла удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе
Российские ВКС и сирийские войска нанесли удар по прорвавшимся протурецким боевикам в сирийском Идлибе.
Политика
Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Политика
Украину поразил «дикий» вирус, который может перекинуться на Россию
Есть мнение, что в ситуации с коронавирусной паникой на Украине мы видим клинически чистый пример общества, с которого содрали экзоскелет цивилизации.
Происшествия
Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Спорт
Лыжник Крюгер считает, что снегоход помог Большунову в масс-старте
Норвежец Симен Крюгер считает, что снегоход помог российскому лыжнику Александру Большунову в масс-старте на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в Мерокере.
Общество
Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
Политика
В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму
Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Экономика
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу
Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Экономика
Наценки аптек выросли впервые с 2016 года
По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Происшествия
В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус
В Брянске вагон украинского поезда отцепили и отправили в санитарный тупик из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Общество
Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной
Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Кино
Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом
Общество
Сенатор Рязанский пристыдил звезд, пожаловавшихся на маленькие пенсии
Известным артистам не стоит жаловаться на маленькие пенсии.
Происшествия
Российские моряки отравились химикатами на судне во Франции
Российское посольство во Франции осведомлено о ситуации с отравлением химикатами российских моряков, чье судно находится в порту французского Бреста, и поддерживает контакт с французскими властями, которые ведут расследование происшествия.
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина
Шоу-бизнес
Саша Зверева вышла замуж за американца
Знаменитая в девяностых годах певица Саша Зверева оформила свой брак со своим возлюбленным, американцем Даниэлем.
Политика
Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке
Общество
Посол КНР назвал сроки избавления Китая от коронавируса
16 февраля в стране начали производить лекарство для борьбы с заболеванием, а на следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.
Общество
Производители «Смешариков» покупают создателей «Фиксиков»
Политика
Опрос показал отношение поляков к освободившей Польшу Красной армии
Два трети граждан Польши испытывают чувство благодарности к Красной армии за освобождение родины от гитлеровской оккупации в 1945 году.
Общество
Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия»
Компания «Формакс» выкупила у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», основанной в 1964 году.
Наука
Искусственный легочный клапан подстраивается под растущее сердце
Происшествия
Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков
Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщила пресс-служба управления СК РФ по республике Крым и Севастополю.