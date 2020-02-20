Экономика

Газета.RuГазета.RuСилуанов считает налоговую нагрузку на труд запредельной

Правительство заинтересовано в снижении налоговой нагрузки на труд, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК. Министр охарактеризовал существующую нагрузку на труд как "запредельную" и отметил, что правительство рассматривает вопрос ее снижения.
Читать в источнике
Комментировать895

Подробнее о событии

Силуанов счел налоговую нагрузку на труд запредельной

РЕН ТВвчера в 21:29

Силуанов заявил о чрезмерной налоговой нагрузке на труд

Известиявчера в 08:35

Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд

РБКвчера в 15:22

Силуанов счел налоговую нагрузку на труд запредельной

РИА Новостивчера в 13:55

Силуанов заявил о запредельной налоговой нагрузке на труд в России

RT на русскомвчера в 09:20

Силуанов сообщил, что законопроектов о снижении страховых взносов на данный момент нет

ТАССвчера в 08:53

Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд в России запредельной

Российская газетавчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Экономика

Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что в 2019 году не было израсходовано «недопустимо много» бюджетных средств.
РБК вчера в 03:25
Происшествия

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости 19 февраля в 10:09
Общество

Тульских пенсионеров переводят на карты «МИР»

Пенсионеры Тульской области, получающие выплаты на банковскую карту, перейдут на национальную платежную систему "МИР".
Тульская пресса вчера в 11:20
Политика

Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии

Посольство России в Оттаве назвало русофобской ложью и фальшивкой заявление МИД Канады о причастности РФ к кибератакам против Грузии.
РИА Новости вчера в 22:18
Экономика

Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.
Известия 03:26
Армия и оружие

Россия нанесла удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

Российские ВКС и сирийские войска нанесли удар по прорвавшимся протурецким боевикам в сирийском Идлибе.
Известия вчера в 09:35
Политика

Путин оценил шансы договориться с Зеленским о дружбе с Украиной

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, всё еще есть.
Известия 02:05
Политика

Украину поразил «дикий» вирус, который может перекинуться на Россию

Есть мнение, что в ситуации с коронавирусной паникой на Украине мы видим клинически чистый пример общества, с которого содрали экзоскелет цивилизации.
РИА Новости 03:15
Происшествия

Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:43
Спорт

Лыжник Крюгер считает, что снегоход помог Большунову в масс-старте

Норвежец Симен Крюгер считает, что снегоход помог российскому лыжнику Александру Большунову в масс-старте на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в Мерокере.
RT на русском 02:39
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
Политика

В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму

Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Газета.Ru вчера в 23:13
Экономика

Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу

Изменения в пенсионной системе не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения, говорится в аналитическом отчете Счетной палаты РФ об исполнении бюджета.
Вечерняя Казань вчера в 02:08
Экономика

Наценки аптек выросли впервые с 2016 года

По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.
Известия вчера в 17:40
Происшествия

В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

В Брянске вагон украинского поезда отцепили и отправили в санитарный тупик из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
РИА Новости 03:50
Политика

Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора

РИА Новости 03:18
Общество

Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной

Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
КМВ Новости 03:30
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный впечатлил поклонников внешним видом

ToDay News Ufa 18 февраля в 11:49
Общество

Сенатор Рязанский пристыдил звезд, пожаловавшихся на маленькие пенсии

Известным артистам не стоит жаловаться на маленькие пенсии.
Вместе-РФ вчера в 09:38
Происшествия

Российские моряки отравились химикатами на судне во Франции

Российское посольство во Франции осведомлено о ситуации с отравлением химикатами российских моряков, чье судно находится в порту французского Бреста, и поддерживает контакт с французскими властями, которые ведут расследование происшествия.
ТАСС вчера в 16:32
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Монреалю» в НХЛ, несмотря на гол Овечкина

RT на русском 00:11
Шоу-бизнес

Саша Зверева вышла замуж за американца

Знаменитая в девяностых годах певица Саша Зверева оформила свой брак со своим возлюбленным, американцем Даниэлем.
Татарстан Сегодня 03:41
Политика

Зеленский лично позвонил оставленной в Ухане из-за собаки украинке

Известия вчера в 23:35
Общество

Посол КНР назвал сроки избавления Китая от коронавируса

16 февраля в стране начали производить лекарство для борьбы с заболеванием, а на следующий день один из университетов в КНР сообщил о создании экспресс-теста на коронавирус.
Известия 02:54
Общество

Производители «Смешариков» покупают создателей «Фиксиков»

Коммерсантъ 00:18
Политика

Опрос показал отношение поляков к освободившей Польшу Красной армии

Два трети граждан Польши испытывают чувство благодарности к Красной армии за освобождение родины от гитлеровской оккупации в 1945 году.
Известия 02:47
Общество

Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия»

Компания «Формакс» выкупила у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», основанной в 1964 году.
РБК 00:45
Наука

Искусственный легочный клапан подстраивается под растущее сердце

ToDay News Ufa вчера в 05:00
Происшествия

Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщила пресс-служба управления СК РФ по республике Крым и Севастополю.
РИА Новости вчера в 11:48
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное